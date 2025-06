L’allerta riguarda in particolare alcune bottiglie di Mozart Dark e Mozart White, prodotti molto apprezzati per il loro sapore unico e dolce, ma che recentemente sono stati oggetto di controlli che hanno evidenziato la presenza di sostanze non conformi agli standard di legge.

Il richiamo dei liquori al cioccolato Mozart Dark e White

Secondo quanto comunicato dal Ministero, i lotti oggetto del richiamo presentano la contaminazione da ossido di etilene, una sostanza chimica utilizzata in agricoltura come pesticida ma vietata negli alimenti a causa della sua tossicità e potenziale cancerogenicità. L’ossido di etilene è stato riscontrato in concentrazioni superiori ai limiti consentiti dalla normativa europea, rendendo quindi queste bevande non sicure per il consumo umano.

La presenza di questo contaminante ha spinto le autorità sanitarie ad attivare immediatamente il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF), con il fine di ritirare dal mercato i prodotti interessati e prevenire rischi per la salute dei consumatori. I liquori Mozart Dark e Mozart White, noti per il loro gusto ricco di cioccolato fondente e bianco, sono quindi temporaneamente sospesi dalla vendita fino a quando non sarà garantita la completa sicurezza dei lotti.

Il Ministero della Salute raccomanda a chiunque abbia acquistato le bottiglie appartenenti ai lotti richiamati di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso o la sostituzione. È fondamentale evitare qualsiasi utilizzo, anche in preparazioni culinarie o come ingrediente di cocktail, per non incorrere in rischi sanitari derivanti dall’ingestione dell’ossido di etilene.

Inoltre, le autorità sottolineano l’importanza di verificare sempre le etichette e i numeri di lotto presenti sulle confezioni, in quanto solo determinate produzioni sono coinvolte nel richiamo. L’attenzione posta sul controllo di questi liquori dimostra l’impegno costante delle istituzioni nel garantire la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori italiani.

Negli ultimi anni, l’Unione Europea e l’Italia hanno intensificato i controlli su prodotti alimentari e bevande per prevenire la diffusione di contaminanti pericolosi come l’ossido di etilene, che può derivare dall’uso di ingredienti contaminati, come semi di sesamo o spezie, frequentemente impiegati nella preparazione di liquori e prodotti dolciari.

Il richiamo dei liquori al cioccolato Mozart si inserisce in un quadro più ampio di azioni preventive che hanno riguardato anche altri alimenti, come condimenti e prodotti da forno, dove sono stati rilevati simili superamenti dei limiti consentiti di ossido di etilene. Queste operazioni di controllo rappresentano una risposta immediata e coordinata per minimizzare ogni possibile effetto negativo sulla salute pubblica.

Le aziende coinvolte stanno collaborando con le autorità per individuare la causa precisa della contaminazione e per mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza futura dei loro prodotti. Nel frattempo, il richiamo resta in vigore e il Ministero invita tutti i consumatori a prestare attenzione agli aggiornamenti ufficiali e alle comunicazioni diffuse tramite i canali istituzionali.