Negli Stati Uniti continua a impazzare lo Spaghett Cocktail, un drink low cost dal colore rosso brillante e dal sapore fresco che richiama l’iconico aperitivo italiano Aperol Spritz. Il nome curioso di questa bevanda non ha nulla a che vedere con la pasta, ma si ispira piuttosto al sugo di pomodoro, elemento tipico della cucina italiana, e alla passione di un personaggio televisivo americano per gli spaghetti al pomodoro. Nato nel 2016 da un’idea del mixologist Reed Cahill, il successo dello Spaghett Cocktail sta conquistando bar e social network, soprattutto TikTok, grazie alla sua semplicità e al prezzo contenuto.

Lo Spaghett Cocktail si distingue per la sua capacità di replicare il carattere dell’Aperol Spritz sostituendo il prosecco con la birra, spesso chiara e frizzante, ingrediente che ne abbassa considerevolmente il costo. Proprio per questo motivo è stato ribattezzato “il drink della recessione”: una scelta perfetta per chi vuole godersi un aperitivo gustoso senza spendere troppo, soprattutto in un momento in cui il prezzo del prosecco è aumentato a causa di dazi e inflazione. La ricetta è molto semplice e prevede una bottiglia di birra da 33 cl, un cucchiaio di Aperol e un cucchiaio di succo di limone, arancia o pompelmo. La birra deve rappresentare circa i due terzi del volume totale, mentre il resto è composto dagli altri ingredienti miscelati con cura.

La diffusione del drink è stata rapida e capillare: da Baltimora, dove Cahill lavora al Wet City Brewing, lo Spaghett Cocktail ha conquistato i bar di tutto il Paese. Anche se spesso non è presente nei menu ufficiali, è un “segreto” ben noto tra i bartender americani, che lo preparano su richiesta con entusiasmo. I dati confermano il trend: secondo la piattaforma di pagamenti Square, le ordinazioni di Spaghett Cocktail sono aumentate del 65% nel solo 2025 e addirittura del 1000% rispetto al 2022, seguite da un’impennata nelle ricerche online.

Il crescente interesse per questa bevanda si spiega con vari fattori. In primo luogo, il sapore: la birra conferisce al cocktail una versatilità unica, permettendo di variare facilmente la base alcolica senza perdere la freschezza tipica dello Spritz. L’Aperol, ingrediente chiave, mantiene il caratteristico colore rosso e l’amaro dolce che piace a molti, mentre il succo di agrumi aggiunge una nota di acidità e vigore.

Inoltre, lo Spaghett Cocktail rappresenta un’opzione più accessibile rispetto ai cocktail a base di prosecco, che in tempi recenti sono diventati più costosi a causa delle tensioni commerciali internazionali e delle nuove tariffe imposte dagli Stati Uniti alle importazioni italiane. Questo ha stimolato un interesse crescente verso alternative economiche ma gustose, in cui la birra assume un ruolo centrale.