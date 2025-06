D’estate la voglia di dolce non passa di certo, anzi. Con il caldo che fa, qualcosa di fresco e delizioso da gustare, fa sempre bene. Tuttavia, per chi vuole restare in forma, si possono preparare dei dolci che contengano poche calorie e che al contempo abbiano i nutrienti di cui l’organismo necessita, per essere energico e attivo.

Il pasto del mattino, la colazione, è il momento in cui il corpo ha bisogno della carica giusta per iniziare la giornata. Se mangiamo bene, ci sentiamo più attivi e durante il giorno saremo in grado di svolgere moltissime attività e rendere di più anche a lavoro.

Il cibo è la benzina del nostro corpo, e se lo nutriamo bene e seguiamo uno stile di vita, concedendoci anche qualche sgarro, sarà in forma, in salute e soprattutto carico per affrontare tutti gli impegni quotidiani.

Molte volte non si ha tempo per preparare la colazione, ma ci sono delle ricette che richiedono davvero pochi minuti e ne vale la pena. Una interessante proposta di colazione viene dal profilo Instagram di Giuseppe Healthy, ed è una gustosa cheesecake al bounty, facilissima da preparare. Ecco quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Colazione pronta in pochi minuti e il risultato è una delizia: come preparare la cheesecake bounty

Se la mattina vuoi suonare la carica, questo dolce può essere un ottimo modo per avviare la tua giornata.

Al fine di preparare questa delizia, bisogna procurarsi 180 g di biscotti al cocco Cereal Italia, 70 g di burro, 250 g di ricotta e 350 g di formaggio spalmabile. E ancora, procuratevi anche 100 g di eritritolo o mettete dello zucchero, in alternativa, e 50 g di cocco.

Per il topping, invece, potete usare 100 g di cioccolata fondente e 80 ml di latte. Ma come procedere? La prima cosa da fare è prendere i biscotti al cocco, sbriciolarli e aggiungerli al burro. Dopodiché, avrete creato la base del vostro dolce e mettetela in frigo.

A parte, realizza una crema mischiando ricotta, formaggio spalmabile, cocco ed eritritolo. Una volta che la base, che avrai lasciato riposare in frigo, è pronta, metti tutto in un contenitore. Per prima metterai la base, cui aggiungerai il mix di ricotta, formaggio ecc.

Fai stare la base in frigo per minimo un’ora. Intanto, prepara il topping, con cioccolato fondente e latte e mixa questi due ingredienti. Quando tutto è pronto, versalo sulla cheesecake. Lascia a riposo ancora un po’ in frigo et voilà…pronta per essere gustata.