Se ti sei sempre convinto che il petto di pollo sia un piatto insipido e asciutto, è arrivato il momento di ricrederti con una ricetta semplice ma sorprendente: le cotolette allo yogurt. Questa preparazione garantisce delle cotolette dal cuore tenerissimo e dalla crosticina croccante, senza ricorrere alla frittura, ma valorizzando la cottura in forno o in friggitrice ad aria.

Il segreto della marinatura: yogurt e limone per cotolette irresistibili

La chiave per ottenere cotolette di pollo succose e gustose risiede nella marinatura con yogurt bianco non zuccherato e succo di limone. Questo mix non solo ammorbidisce la carne rendendola più tenera, ma le conferisce anche un sapore delicato e avvolgente. È consigliabile lasciare il petto di pollo a marinare per almeno 30 minuti, o anche qualche ora se il tempo lo consente, così che lo yogurt possa agire efficacemente.

Una volta terminata la marinatura, le fettine di pollo vanno scolate leggermente dal composto di yogurt per evitare che la panatura si inumidisca troppo, quindi passate in un mix croccante di pangrattato e parmigiano grattugiato. Questo abbinamento, durante la cottura, regala una doratura perfetta e irresistibile.

Il vantaggio di questa ricetta è la possibilità di cuocere le cotolette in forno a 200 gradi con ventilazione per circa 30 minuti, aggiungendo negli ultimi 5 minuti la funzione grill per ottenere una crosticina dorata e croccante. In alternativa, la friggitrice ad aria permette di ottenere un risultato altrettanto gustoso con pochissimo olio, mantenendo il piatto leggero e salutare.

Questa tecnica consente di ottenere una cottura uniforme, preservando la morbidezza interna della carne e la croccantezza esterna, caratteristiche che le cotolette fritte tradizionali spesso compromettono. Le dosi della ricetta sono per 4 persone.

Ingredienti

400 grammi di petto di pollo a fette

250 grammi di yogurt bianco naturale non zuccherato

Il succo di mezzo limone

Sale e pepe q.b.

120 grammi di pangrattato

40 grammi di parmigiano grattugiato

Olio extravergine d’oliva

Preparazione

Preparare la marinata mescolando yogurt, succo di limone, sale e pepe in una ciotola. Immergere le fettine di petto di pollo nel composto, assicurandosi che siano completamente ricoperte; coprire e lasciare riposare in frigorifero. Preparare la panatura amalgamando pangrattato e parmigiano, quindi scolare leggermente le fettine di pollo e impanarle premendo bene da entrambi i lati. Disporre le cotolette in una teglia, aggiungere un filo d’olio sopra ciascuna e infornare. Cuocere per 30 minuti a 200°C ventilato, attivando negli ultimi 5 minuti il grill per una crosta perfetta.

Questa preparazione consente di ottenere un petto di pollo versatile, ideale come secondo piatto accompagnato da verdure o insalata, oppure come farcitura per panini e piadine. Tagliato a striscioline, è perfetto anche per arricchire insalate estive o piatti freddi.

La ricetta del pollo allo yogurt al forno si distingue per la combinazione di leggerezza, sapore e facilità di preparazione, ideale per chi cerca un’alternativa sana e gustosa alla classica cotoletta fritta.