C’è un profumo che riesce a cambiare l’umore della mattina, una di quelle fragranze che, appena uscite dal forno, sembrano promettere una giornata più dolce. E non serve essere pasticceri esperti o avere intere giornate libere per goderne, a volte basta una ciotola e qualche ingrediente genuino.

È il caso di questo plumcake fit allo yogurt, arricchito da gocce di cioccolato e un tocco agrumato all’arancia, per un dolce soffice e umido. Si tratta inoltre di una variante del classico plumcake perfetta per chi cerca un’alternativa proteica e leggera, ma senza rinunciare al gusto.

Ideale per colazioni veloci o merende senza sensi di colpa, può essere preparato anche dopo una giornata piena, perché non prevede preparazioni complicate o attese. Basta accendere il forno e lasciare che il profumo invada la cucina e anche i bambini lo adoreranno, non sembra affatto un dolce “fit”.

La marmellata d’arancia amara crea un contrasto irresistibile con il cioccolato fondente ma, se preferite qualcosa di più dolce, potete usare qualsiasi tipo di marmellata. La consistenza resta comunque soffice mentre, in base alla marmellata, ogni fetta può contenere circa 100kcal o poco più, magari scegliendo un confettura senza zuccheri.

Ingredienti per 10 porzioni:

• 300 g di albume d’uovo

• 180 g di farina d’avena

• 200 g di yogurt greco 0% di grassi

• 90 g di marmellata d’arancia Zuegg 6 kcal

• 40 g di dolcificante in polvere

• 25 g di gocce di cioccolato fondente

• 8 g di Idrolitina (o montare gli albumi a neve ferma in alternativa)

• 8 g di lievito istantaneo

Preparazione

Iniziamo preriscaldando il forno a 200°C, lasciamolo andare qualche minuto e dedichiamo nel frattempo che arriva a temperata alla preparazione degli altri ingredienti. In una ciotola uniamo gli albumi, lo yogurt, il lievito e l’Idrolitina, mescolando bene, per qualche minuto, fino a ottenere un composto fluido e omogeneo.

In alternativa, se non trovate l’Idrolitina o non volete usarla, potete benissimo montare gli albumi a neve ferma e successivamente incorporare gli altri ingredienti. Mescolateli prima insieme e poi uniteli alla monta lentamente, mescolando sempre dal basso verso l’alto, per non smontare gli albumi.

Adesso possiamo aggiungere la marmellata e mescolare per bene, iniziando poi ad aggiungere la farina d’avena poco per volta, facendola incorporare per bene nell’impasto. Per ultimo, uniamo 20 g di gocce di cioccolato o in alternativa del cioccolato fondente all’85% tagliato finemente con un coltello.

Foderiamo ora uno stampo da plumcake con carta forno, versiamo il composto e decoriamo la superficie con le restanti gocce di cioccolato. Inforniamo per circa 20 minuti, controlliamo sempre con la prova dello stecchino e quando sarà pronto basterà farlo raffreddare qualche minuto fuori dal forno.