La cucina italiana è da sempre amatissima in tutto il mondo e, con il tempo, ha conquistato sempre più ammiratori grazie a nuovi abbinamenti di sapori, ingredienti ricercati e ottimi. L’alta cucina attira sempre di più gli appassionati del buon cibo e, non sempre, mangiare bene equivale a spendere tanto.

Il buon cibo è ormai una passione comune a tantissime persone sparse nel mondo che vanno alla ricerca del miglior locale e dei migliori piatti. Motivo per cui, ogni anno, il mensile britannico Restaurant, grazie al parere di 1.120 esperti del settore, stila la classifica dei cinquanta migliori ristoranti al mondo: la World’s 50 Best Restaurants e tra questi, quest’anno, ci sono anche sei ristoranti italiani che vale la pena provare almeno una volta nella vita.

I migliori ristoranti nel mondo: ecco quali sono

La classifica dei migliori 50 ristoranti nel mondo è stata svelata nel corso della cerimonia che si è tenuta il 19 giugno 2025 al Lingotto a Torino. A conquistare il titolo di miglior ristorante nel mondo è stato il Maido di Lima, in Perù. Secondo posto per Asador Etxebarri, ad Atxondo, nei Paesi Baschi in Spagna mentre sul terzo gradino del podio è finito il Quintonil di Città del Messico.

Nella classifica, però, spicca anche la presenza di 6 ristoranti italiani che hanno conquistato un posto di prestigio tra i locali analizzati dal magazine britannico Restaurant.

Nella classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo, per trovare il primo ristorante italiano, bisogna scendere al 16esimo posto dove si trova il Lido 84 di Gardone Riviera (Brescia). Il locale dello chef Riccardo Camanini era presente in classifica anche lo scorso anno, ma nella classifica 2025 ha perso ben 4 posizioni.

Al 18esimo incontriamo Reale di Castel di Sangro (l’Aquila) che, da sempre, sposa uno stile minimalista con pochi ingredienti nel piatto. Al 20esimo troviamo Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, a Brunico in cui si fondono tradizione e innovazione. Al 31esimo troviamo il ristorante Le Calandre di Rubano (Padova) che, come rivela la Guida Michelin, si caratterizza per i sapori confortevoli e i giochi fantasiosi che rendono l’esperienza culinaria davvero unica.

Al 32esimo Piazza Duomo di Alba (Cuneo) dello chef Enrico Crippa. Infine, al 43esimo si piazza Uliassi di Senigallia (Ancona). il ristorante che offre cucina di mare e terra. Lungo tutto il territorio italiano, dunque, sono diversi i locali stellati in cui concedersi una coccola culinaria anche senza spendere una vera fortuna.