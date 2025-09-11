Lo chef – protagonista e giudice di Masterchef – è sicuramente uno degli Maestri della cucina più famosi e amati dal grande pubblico italiano. Ha infatti raggiunto la piena popolarità nel piccolo schermo grazie ai numerosi programmi culinari a cui ha preso parte, tra cui Cucine da incubo e Masterchef Italia. Lo stesso è inoltre proprietario dello storico ristorante Villa Crespi, posizionato sul lago d’Orta.

A proposito di quest’ultimo posto, ultimamente ci sono stati alcuni commenti negativi scritti dagli utenti del web. Pare che il locale non stia convincendo molto la clientela per via di alcuni problemi che sono sorti.

Cosa succede a Villa Crespi

Un cliente è rimasto deluso dalla sua esperienza nel ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Dopo aver mangiato nel locale, ha infatti pubblicato una sua recensione su TripAdvisor dicendosi molto amareggiato. “Lo chef non c’era, forse non c’era o comunque impegnato altrove” – si legge sul portale – “ Il menu ‘mettici l’anima’ era composto da tutti Antipasti (!!!) e un primo, 9 portate ma rispetto all’altro menu non c’era il ‘secondo’, perché c’erano le rane (vedi voce antipasti). La cipolla con tartufo e caviale forse il piatto meno riuscito, troppi sapori sperati, ma alla fine si sentiva solo la cipolla. Il benvenuto dello chef era delizioso perchè tutto era in formato mignon. Il predessert era un piatto salato, ma secondo me no, non ci stava affatto. Chi proverà vedrà (non voglio spoilerare nulla). Soprattutto perché era un piatto che…. si insomma chiunque fa a casa spesso…”.

Lo stesso utente ha anche chiarito che non ci sarebbe stato alcun piatto eccellente. “Spero che non sia la terza stella che non gli fa più cercare azzardi o combinazioni strane tali da dire: siamo stati in un tre stelle” – ha continuato – “Personale gentile, piatti molto buoni ma da un 3 stelle forse mi aspettavo qualcosa di più“. Il cliente ha tra l’altro fatto presente che, secondo lui, sarebbe stato carino vedere un souschef al termine del servizio, per salutare chi è andato a rendere omaggio alla loro cucina. “Rispetto alla prima (che aveva ancora 2 stelle) questa è stata un po’ deludente”, ha alla fine concluso lui.

Questa critica ha quindi sollevato una riflessione comune, e in molti si stanno chiedendo se realmente il famoso ristorante di Antonino Cannavacciuolo stia deludendo i clienti. Quel che è certo è che il suo proprietario continua a lavorare incessantemente, sia nel mondo culinario che in quello televisivo. Tra qualche mese ricomincerà infatti il talent show Masterchef.