Il basilico è una delle piante aromatiche più amate e più presenti nelle case degli italiani. Oltre a rendere l’ambiente fresco e profumato grazie al suo aroma, il basilico rende anche i piatti della cucina italiana ancora più succulenti e gustosi. Riuscire ad avere, però, il basilico sempre fresco non è affatto facile perché è una piante estremamente delicata.

La piante del basilico, però, non ammette distrazioni: il più piccolo errore, infatti, può costare caro e può capitare spesso che si annerisca e non abbia più il profumo che piace quasi a tutti. Non è raro, infatti, che la pianta comprata al mattino risulti già triste alla sera. Attenzione, però, se vedi qualche foglia non più verdissima, non devi buttare tutta la pianta. Esiste, infatti, un trucco che consente di avere il basilico sempre fresco.

Il trucco per avere un basilico sempre fresco a casa

La pianta del basilico ama il calore, la luce e un’umidità controllata. Le sue foglie sprigionano oli essenziali che trasformano il sugo in una vera poesia a cui è davvero difficile resistere. La sopravvivenza della pianta, secondo gli esperti, non dipende solo dal luogo in cui la metti, ma anche da come la tratti durante i primi minuti. Uno dei nemici principali della pianta di basilico è sicuramente il freddo: durante i mesi invernali, quando le temperature si abbassano, la pianta va trattata con cura, come se in casa ci fosse un ospite vip.

Il primo consiglio degli esperti è spostare la pianta in casa, in un punto luminoso e al riparo da spifferi. Non mettere, tuttavia, la pianta troppo vicina ai termosifoni perché la temperatura ideale per la pianta è quella tra i 20 e i 25 °C.

Se punti esclusivamente sulle foglie, invece, ci sono diversi modi per avere sempre il basilico fresco. Dopo aver lavato le foglie, asciugatele bene e congelatele. Potete, tuttavia, conservare le foglie sott’olio: è un modo più goloso per conservare il basilico: è importante utilizzare barattoli ben puliti tenuti lontano dal freddo.

Il basilico può essere conservato anche sotto sale. Se il barattolo resta chiuso e riposto in fresco, il basilico dura anche qualche mese. Per conservare, invece, le foglie fresche per qualche giorno, c’è il trucco del frigorifero dove, però, dopo qualche giorno, le foglie perderanno la loro freschezza e l’aroma che sprigiona.

Insomma, se puntate ad avere il basilico sempre fresco, potete optare per le soluzioni sott’olio o sotto sale se non riuscite a prendervi cura della pianta.