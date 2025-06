L’alimentazione è chiaramente molto importante per la salute di tutti quanti. Una corretta alimentazione ci permette di vivere nel modo migliore possiible, oltre che stare leggeri e non sentirci troppo pesanti dopo i pasti e alla fine di una lunga giornata.

Proprio per questa ragione, infatti, abbiamo deciso di parlare di quelli che possono essere cibi che di fatto possono allungarci la vita. Sono davvero un toccasana, e hanno la straordinaria capacità di farci sentire anche meglio e più leggeri.

Soprattutto d’estate, quando specialmente a pranzo magari lo stimolo di mangiare viene meno rispetto alla sera quando è più fresco: tuttavia, la salute viene prima di tutto, quindi approfondiamo e cerchiamo di capire quali sono gli alimenti che ci possono migliorare la vita nel quotidiano.

Gli alimenti che ci allungano la vita: quali sono

Quello che sappiamo sugli alimenti che fanno indiscutibilmente bene per quanto riguarda la dieta mediterranea, è che sono la frutta, la verdura e l’olio extravergine di oliva. Questi tre elementi sono assolutamente alleati di chi vuole mantenere uno stile di vita sano ed equilibrato, ma non sono i soli. Pensiamo anche ai cereali integrali, e non solo quelli classici comunque lavorati in parte. Facciamo riferimento anche ai chicchi di cereali, che possono essere moloto utili per la salute dell’uomo.

Certo, ciò non significa che bisogna rinunciare a pane e pasta, ma solo ed esclusivamente che è possibile alternare con i chicchi di cereali. Quindi, in poche parole, è possibile reintrodurre variabili nell’alimentazione di tutti i giorni. Facciamo dunque riferimento a farro, orzo, miglio, avena, grano saraceno, segale, sorgo o teff. Ma perché il chicco è da tenere così tanto in considerazione? Il motivo è semplice, è la forma più naturale dei cereali, ed è chiaro che è dovuto al fatto che non prevede né manipolazioni e né aggiunte particolari, e inoltre contiene minore risposta glicemica rispetto ad altri prodotti ricavati dalle farine.

Insomma, tutto questo per dire che se volete potete aggiungere un’altra variabile assai interessante alla vostra alimentazione, qualcosa che fondamentalmente può facilmente allungarvi la vita e farvi stare meglio a dir poco. Sicuramente è il caso dei chicchi di cereali, che hanno il compito di aggiungersi alla vostra dose di pasta e pane giornaliera, che non vanno sottovalutati o messi in secondo piano per nessun motivo, ma nonostante questo non significa che voi non possiate valutare alternative che possono soddisfarvi non poco.