Con i prezzi sempre più alti e la crisi economica, le famiglie fanno fatica a far quadrare il bilancio familiare e sempre più persone cercano tra le varie offerte anche per fare la spesa. Al piccolo negozio sotto casa dove si respira aria di famiglia ma dove, spesso, i prezzi sono più alti, sempre più gente preferisce fare la spesa nei grandi discount dove è possibile trovare prodotti di qualità a prezzi super convenienti.

Sbirciando tra i vari volantini dei supermercati, tuttavia, capita spesso di trovare delle offerte davvero vantaggiose non solo su prodotti sottomarca, ma anche sulle grandi marche. Spendendo sicuramente meno di quanto si pagherebbe senza offerte, in questo discount riempite il carrello della spesa senza spendere una fortuna.

Le super offerte Lidl da cogliere al volo

Ogni settimana, da Lidl, è possibile trovare tantissimi prodotti in offerte. Da quelli per la cura per il corpo ai vari casalinghi fino ai prodotti alimentari. Sono tantissime le offerte tra le quali scegliere ma è necessario coglierle al volo e, soprattutto, recarsi nel più vicino punto vendita prima che le scorte si esauriscano.

Questa settimana, Lidl ha deciso di fare un grande regalo ai propri clienti prevedendo una serie di super offerte tra le quali è possibile trovare anche prodotti di grandi marche.

C’è l’imbarazzo della scelta quando ci si reca da Lidl per fare la spesa. Dalle pentole che trasformano il modo di cucinare di tutti alle varie creme per la cura del corpo, in tutti i punti vendita si trova tutto ciò che normalmente si cerca in un grande supermercato.

La prossima settimana, in vista di Ferragosto, Lidl ha così deciso di aumentare la propria offerta e dall’11 al 17 agosto 2025 è possibile trovare anche delle grandi marche a prezzi super convenienti. Si parte, ad esempio, dalle insalatissime cous cous di Rio Mare che sono in vendita a 2,79 euro. Anche i filetti di tonno all’olio di oliva Rio Mare sono in offerta a 3,99 euro.

Per i più piccoli, invece, a soli 0,79 euro le bevande “Spremi e gusta” Plasmon, disponibili in diversi gusti. Per la cura del corpo, invece, le maxi offerte riguardano il bagnoschiuma Felce Azzurra in diverse fragranze a 1,99 euro e la crema dermoprotettiva Prep a 2,79 euro.

Insomma, le offerte tra le quali scegliere sono davvero tante e risparmiare non fa mai male per concedersi anche qualcosa a cui, spesso, si rinuncia per far quadrare i conti.