Il gelato più buono del mondo si mangia a Bruxelles: Christian Wu e i sapori insoliti di pino scozzese e funghi porcini

Ti è mai capitato di assaggiare un gelato e pensare che nulla, da quel momento in poi, avrebbe potuto sorprenderti di più? Ecco, probabilmente non hai ancora sentito parlare del miglior gelato del mondo secondo il Gelato Festival World Masters 2026: un fiordilatte al miele selvatico, pino scozzese e funghi porcini, nato nella cucina di una gelateria belga e capace di sbaragliare la concorrenza internazionale con una ricetta che sembra uscita da un sogno nel bosco.

Da Bruxelles al podio mondiale: la storia di Christian Wu

Non è a Milano, non è a Napoli, non è nemmeno in una delle capitali storiche della gelateria italiana che si trova il gelato più premiato del 2026. Il riconoscimento più ambito del settore è andato a Christian Wu, gelatiere belga che lavora alla Gelateria Giotto di Bruxelles. Wu ha conquistato la finale del Gelato Festival World Masters — tenutasi a Las Vegas — con una creazione che ha lasciato i giudici senza parole e il pubblico con una domanda in testa: funghi porcini in un gelato? Davvero?

La risposta, evidentemente, è sì. E non solo: funziona alla perfezione. Christian Wu ha dimostrato che il gelato artigianale non è un prodotto statico, legato per forza a cioccolato, pistacchio o fragola. È invece un mezzo espressivo capace di raccontare paesaggi, stagioni e atmosfere attraverso la consistenza cremosa di una pallina.

Il gusto che ha vinto tutto: Il Bosco dei Cento Acri

Il nome scelto da Wu per il suo gelato vincitore è Il Bosco dei Cento Acri — in inglese The Hundred Acre Wood — e già questo dice molto sull’intenzione dell’autore: portare chi assaggia in un luogo immaginario, sospeso tra profumo di resina, umidità del sottobosco e dolcezza selvatica.

→ Leggi anche: Gelato artigianale vs industriale: come riconoscere la qualità (anche a dieta)

La base è un fiordilatte, neutro e lattoso, che funge da tela bianca su cui si dispiegano gli altri ingredienti. Ci sono poi:

Miele selvatico , che porta una dolcezza complessa, non banale, con note floreali e leggermente amare;

, che porta una dolcezza complessa, non banale, con note floreali e leggermente amare; Pino scozzese (Pinus sylvestris), che aggiunge una freschezza aromatica quasi balsamica, evocando il profumo di una foresta in autunno;

(Pinus sylvestris), che aggiunge una freschezza aromatica quasi balsamica, evocando il profumo di una foresta in autunno; Funghi porcini , l’ingrediente più audace, capace di introdurre una nota terrosa e umami che nessuno si aspetterebbe in un gelato;

, l’ingrediente più audace, capace di introdurre una nota terrosa e umami che nessuno si aspetterebbe in un gelato; Limone, che bilancia e alza il profilo aromatico, tagliando la rotondità della base con un tocco di acidità luminosa.

Il risultato è un gelato che non si descrive facilmente con le categorie tradizionali. Non è dolce nel senso convenzionale. Non è fruttato. Non è al cioccolato. È qualcosa di radicalmente diverso: un’esperienza olfattiva e gustativa che imita un passeggio nel bosco, con tutta la complessità che questo comporta.

Perché un abbinamento così insolito funziona davvero

La domanda che probabilmente ti stai ponendo è legittima: ma i funghi porcini in un gelato non sono semplicemente… strani? La risposta sta nella chimica degli aromi. I porcini, soprattutto se lavorati correttamente, sprigionano composti aromatici che si avvicinano sorprendentemente a quelli di alcuni ingredienti dolci. Hanno note di nocciola, di terra umida, di legno secco — tutte sfumature che, in piccole dosi e bilanciate con il miele e il limone, si integrano in modo armonico piuttosto che stonare.

Il pino scozzese, d’altra parte, è un ingrediente che i cuochi nordici conoscono bene: nei Paesi Scandinavi e nel nord Europa, i germogli di pino vengono usati da secoli in sciroppi, infusi e preparazioni dolci. Non è un’invenzione bizzarra, ma una tradizione gastronomica che Wu ha saputo trasportare nel mondo del gelato artigianale con grande sensibilità tecnica.

→ Leggi anche: Dolci estivi al cucchiaio: mousse, semifreddo alle pesche e tiramisu senza uova

Il segreto sta in un piccolo accorgimento fondamentale: il dosaggio. Ognuno di questi ingredienti, preso singolarmente, potrebbe sopraffare il palato. Insieme, calibrati con precisione, creano un equilibrio che è la vera firma del gelatiere belga.

Il Gelato Festival World Masters: la competizione più importante del settore

Per capire il peso di questo riconoscimento, vale la pena inquadrare il contesto. Il Gelato Festival World Masters è considerato uno dei concorsi più prestigiosi al mondo per la gelateria artigianale. I partecipanti vengono da ogni angolo del pianeta e vengono valutati su creatività, tecnica, equilibrio dei sapori e presentazione. Arrivare in finale è già un traguardo; vincere significa essere riconosciuti dalla comunità internazionale come i migliori in assoluto.

Il fatto che il premio sia andato a un gelatiere belga — non italiano, non spagnolo, non francese — è di per sé un segnale importante. La gelateria artigianale, nata e cresciuta in Italia, si è ormai diffusa in tutto il mondo con una tale profondità che i suoi migliori interpreti si trovano oggi ovunque. Christian Wu e la Gelateria Giotto di Bruxelles ne sono la prova più eloquente.

Come replicare lo spirito di questa ricetta a casa

Non tutti possono volare a Bruxelles per assaggiare il miglior gelato del mondo, ma puoi provare a portare qualcosa di questo spirito nella tua cucina. Ecco qualche suggerimento concreto:

Sperimenta con il miele : sostituisci lo zucchero raffinato con mieli aromatici — di castagno, di abete, di timo — in una base di gelato fiordilatte fatta in casa. Il risultato cambia completamente.

: sostituisci lo zucchero raffinato con mieli aromatici — di castagno, di abete, di timo — in una base di gelato fiordilatte fatta in casa. Il risultato cambia completamente. Infusioni di erbe e resine : prova a preparare uno sciroppo con aghi di pino fresco (lavati e sicuri) e usalo come variegatura. Il profumo è straordinario.

: prova a preparare uno sciroppo con aghi di pino fresco (lavati e sicuri) e usalo come variegatura. Il profumo è straordinario. Porcini in versione dolce : una piccola quantità di polvere di porcini secchi, finissima, aggiunta a una crema al cioccolato fondente o a una base di nocciola, può dare una profondità inaspettata.

: una piccola quantità di polvere di porcini secchi, finissima, aggiunta a una crema al cioccolato fondente o a una base di nocciola, può dare una profondità inaspettata. Il limone come filo conduttore: qualche goccia di succo o un po’ di scorza grattugiata bilancia qualsiasi abbinamento audace, rendendo il tutto più leggibile al palato.

La lezione più grande che Christian Wu ci lascia con Il Bosco dei Cento Acri è che il gelato artigianale è ancora un territorio aperto, pieno di possibilità inesplorate. Basta avere il coraggio di guardare fuori dagli scaffali della gelateria tradizionale — magari verso un bosco, con i suoi profumi di resina, terra umida e miele selvatico — per trovare la combinazione che nessuno aveva ancora osato immaginare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.