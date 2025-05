Carrefour sorprende con le nuove offerte per la casa: uno degli oggetti più utili ora in super sconto, stanno correndo tutti a comprarlo.

Carrefour, spesso percepito come un supermercato di fascia alta, capace di offrire prodotti di qualità ma a un prezzo un po’ superiore alla media, in realtà sa benissimo come stupire i suoi clienti con promozioni mirate e allettanti.

In questi giorni la nota catena francese ha lanciato una nuova super offerta su alcuni prodotti di uso comune, alcuni dei quali molto presenti nelle cucine degli italiani. E tra le offerte più interessanti ce n’è una che può aiutarvi a spendere (molto) meno per la spesa mensile.

Il sottovuoto: un alleato prezioso in cucina

Tra queste offerte allettanti spiccano i sacchetti sottovuoto Macom, proposti a 15,90 euro, un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi ama organizzare al meglio frigorifero e dispensa. Utilizzare la tecnica del sottovuoto per conservare gli alimenti è una scelta molto intelligente e pratica.

I sacchetti Macom aiutano a proteggere gli alimenti dall’aria, principale responsabile del deterioramento dei cibi. Eliminando l’ossigeno infatti si rallenta notevolmente il processo di ossidazione e la proliferazione die batteri aerobici.

In questo modo il cibo dura più lungo, ci sono molti meno sprechi e la spesa diventa quindi molto più efficiente. Con i sacchetti Macom si può conservare al meglio la carne, il pesce, i formaggi, le verdure, anche i piatti già pronti. La comodità sta nel fatto che questi sacchetti sono riutilizzabili e resistenti alle alte temperature quindi adatti alla cottura sous-vide, una tecnica sempre più apprezzata da chi vuole cuocere con precisione senza grassi aggiunti.

Come usare bene i sacchetti sottovuoto

Il procedimento è semplice ma va seguito con qualche accortezza. Per prima cosa, è bene preparare l’alimento prima di metterlo sottovuoto. Il che significa che occorre verificare che sia ben asciutto. L’umidità infattti potrebbe compromettere la sigillatura.

Occorre poi evitare di riempire il sacchetto fino all’orlo. Lascia almeno 5-6 centimetri di borso superiore libero, in modo da permettere la sigillatura senza fatica. Inserisci poi l’apertura del sacchetto nell’apposita macchina del sottovuoto, i modelli Macom sono compatibili con la maggior parte delle macchine in commercio.

Ricorda sempre, inoltre, di etichettare ogni sacchetto prima di riporlo in freezer o in frigo, in modo da ritrovare subito quel che ti serve al momento del pasto. Buona norma è anche evitare di inserire alimenti diversi all’interno dello stesso sacchetto, per non comprometterne il gusto.