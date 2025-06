Un nuovo caso di allerta alimentare riguarda uno dei prodotti più acquistati dalle famiglie italiane: una purea di frutta per bambini, venduta in confezioni da 100 grammi, è finita sotto osservazione per il sospetto di contaminazione da patulina, una micotossina potenzialmente pericolosa. A renderlo noto è stato il Ministero della Salute, che ha comunicato il richiamo immediato del lotto 098, il cui termine minimo di conservazione è indicato al 7 aprile 2026.

La purea richiamata e la micotossina sotto osservazione

Il prodotto ritirato è una purea di mela e banana a marchio Consilia, realizzata da Futura SPA e distribuita da SUN Soc. Cons. Arl, con sede di produzione a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna. Il lotto incriminato è stato sottoposto a controlli di laboratorio che hanno segnalato la possibile presenza di patulina, una tossina di origine fungina che può formarsi nella frutta danneggiata o mal conservata.

La patulina è classificata a livello europeo come sostanza da monitorare con attenzione, soprattutto negli alimenti destinati ai bambini. Anche in quantità ridotte, può provocare disturbi gastrointestinali e reazioni temporanee. L’UE ha fissato limiti molto severi sulla sua concentrazione nei prodotti trasformati, proprio per proteggere le fasce di popolazione più vulnerabili.

Le autorità sanitarie sottolineano che tutti gli altri lotti dello stesso prodotto risultano sicuri e che il richiamo è precauzionale, ma necessario in attesa di ulteriori analisi. Nel frattempo, i consumatori sono invitati a verificare immediatamente il codice lotto indicato sulla confezione.

Cosa devono fare i consumatori in possesso del prodotto

Chiunque abbia acquistato la purea coinvolta nel richiamo è invitato a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita, anche senza presentare lo scontrino. I negozianti sono tenuti a offrire rimborso o sostituzione, a seconda della preferenza del cliente. Le confezioni devono rimanere integre e non aperte, per garantire la tracciabilità del ritiro.

La collaborazione tra il Ministero della Salute e i produttori è stata immediata: il richiamo è già stato notificato anche nei principali circuiti della grande distribuzione. Il caso si inserisce in una più ampia strategia nazionale di prevenzione e sicurezza alimentare, che negli ultimi anni ha intensificato i controlli su prodotti sensibili come quelli destinati all’infanzia.

I cittadini possono seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Ministero e sui portali delle aziende coinvolte. È raccomandato, soprattutto per i genitori, di prestare particolare attenzione alle etichette e di segnalare qualsiasi anomalia anche alle autorità sanitarie locali.

Il caso della purea contaminata ricorda quanto sia importante un sistema di sorveglianza rapido ed efficace per garantire la sicurezza alimentare. Anche un semplice vasetto di frutta può nascondere rischi evitabili, se monitorati con serietà e responsabilità.