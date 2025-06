Con l’arrivo dell’estate, Lidl torna a giocare d’anticipo con un’ondata di offerte pensate per chi sta già preparando i bagagli per partire in vacanza. Che si tratti di una gita fuori porta, di un weekend al mare o di un viaggio on the road, la catena tedesca è pronta.

Con la solita attenzione ai bisogni dei propri clienti, Lidl sa bene cosa serve per affrontare il caldo con praticità durante questa estate 2025. Il tutto senza far mancare il rapporto qualità/prezzo che ha reso Lidl la catena più apprezzata dagli italiani che cercano di risparmiare senza perdere qualità.

Stai al fresco con Lidl

Prezzi bassi e qualità sorprendente, quindi, il binomio che ha reso Lidl il punto di riferimento per chi cerca convenienza senza rinunciare alla funzionalità. Ed è proprio in questa logica che arriva uno dei prodotti più interessanti della stagione, un frigo elettrico portatile del noto marchio Crivit.

Non è solo un contenitore, ma un vero compagno da viaggio, progettato per dare supporto ovunque e diventare il protagonista silenzioso delle vostre prossime avventure. Basta accenderlo e potrete tenere al fresco tutto l’occorrente necessario a partire per un viaggio di diverse ore o giorni, senza preoccuparvi di niente.

Il frigo ha una capienza di ben 29 litri, più che sufficiente per contenere bibite, frutta o pasti da tenere al fresco per la giornata. Ideale per famiglie, coppie in vacanza o anche semplicemente per chi lavora su strada, grazie alla dimensione compatta ma non per questo risicata.

La vera comodità, però, sta nella doppia compatibilità, può essere collegato sia alla presa da 230V di casa, sia alla presa accendisigari da 12V dell’auto. Un dettaglio non da poco per chi si sposta spesso e vuole mantenere la catena del freddo anche durante un tragitto più lungo.

A sorprendere è anche la velocità con cui il frigo riesce a raffreddare il contenuto, un sistema uniforme e rapido che lavora in ogni condizione. Anche con temperature esterne elevate, basta accenderlo e in pochi minuti sarà pronto a offrire il massimo della freschezza per voi e i vostri alimenti.

Ma non finisce qui. il dispositivo è dotato anche di una funzione riscaldante che consente di mantenere il calore fino a 65°. Perfetto per conservare al caldo un pasto pronto o una bevanda calda da sorseggiare in montagna o durante le soste serali nelle zone più fredde.

Compatto, leggero e facile da trasportare, questo frigo portatile Lidl diventa l’oggetto che non sapevi di desiderare finché non lo provi. Un investimento intelligente per chi ama l’avventura, ma anche per chi vuole semplicemente un’estate più comoda, liberandosi di un pensiero più che scomodo.