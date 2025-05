Ci sono periodi in cui anche fare la spesa può risultare un lusso non da poco e molte famiglie italiane si trovano costrette a fare sempre più rinunce. Se stringere la cinghia non dovesse bastare, allora bisogna ricorrere ad altri metodi per risparmiare sulla spesa alimentare e non solo.

Ma fortunatamente, in soccorso di tutte quelle persone che cercano di pagare il meno possibile, senza dover per forza rinunciare alla qualità, arriva MD. Grazie alle grandi offerte di questa settimana, fare la spesa non sarà più un incubo e non servirà passare per le sottomarche per avere un prodotto di qualità

Tutte le grandi marche sottocosto

MD è da sempre sinonimo di risparmio senza mai rinunciare alla qualità, aa sua forza è sta proprio nella capacità di coniugare convenienza e prodotti selezionati. Un equilibrio perfetto tra attenzione al cliente e prezzi che fanno davvero la differenza per le tasche di molte famiglie italiane che scelgono MD.

L’iniziativa “Grandi Marche” è l’esempio più concreto di questa filosofia, che mette marchi noti e prodotti top di gamma in offerta con sconti significativi. In questo modo, rende accessibili articoli che altrove farebbero lievitare lo scontrino, così da poter trovare il lusso in corsia ma senza sensi di colpa.

La cura della persona è uno dei settori protagonisti di questa offerta, grazie al dentifricio AZ, in varie versioni, disponibile a soli 0,99 euro. Un’occasione per prendersi cura del proprio sorriso con un prodotto di marca, ma a un prezzo decisamente smart, che oggi come oggi è una rarità.

Per chi invece cerca rasoi usa e getta efficaci ma delicati, i Venus Simply sono in promozione a 3,99 euro, adatti a tutti i tipi di pelle. Così come anche il detergente intimo Neutromed, con diverse versioni in offerta, ognuna adatta per coprire qualsia necessità riguardante la pulizia intima.

Per la cura della casa, invece, troviamo le capsule Fairy per lavastoviglie a soli 4,79 euro, perfette per lavaggi efficaci e brillanti. Anche il bucato profumato non è più un lusso, infatti, il profumatore Lenor è in vendita a 5,49 euro, per capi che sanno di fresco più a lungo.

Ma non mancano i prodotti alimentari delle marche più amate, tra cui le salse Extra Gusto di Calvè, ideali per qualsiasi occasione, sono disponibili a 1,79 euro. E per una pausa dissetante o per accompagnare i pasti, Fanta, Sprite e Pepsi si trovano sugli scaffali MD a meno di 1,30 euro.