Con l’estate ormai alle porte e il consumo di frutta e verdura fresca in aumento, cresce anche l’esigenza di sapere come lavare correttamente gli alimenti prima di portarli in tavola. A lanciare l’allarme è Alessio Virgillito, personal trainer e divulgatore scientifico noto come “il prof del dimagrimento”, che in un video girato direttamente dalla cucina di casa chiarisce un dubbio molto diffuso: l’acqua da sola non basta a eliminare i residui di pesticidi presenti su frutta e ortaggi.

Il problema è chimico, spiega Virgillito: i pesticidi non sono solubili in acqua, altrimenti perderebbero efficacia sotto la pioggia o con l’irrigazione. Ecco perché lavare un pomodoro o una mela sotto il rubinetto è, in termini pratici, quasi inutile.

Perché i pesticidi resistono al lavaggio con l’acqua

Le fragole, le albicocche, le zucchine, i cetrioli. In questi giorni tornano protagonisti sulle tavole italiane, spesso consumati crudi o con la buccia. Eppure, secondo Virgillito, la maggior parte dei consumatori ignora che lavarli con sola acqua equivale quasi a non lavarli affatto.

La motivazione è legata alla formulazione dei fitofarmaci, progettati per aderire a lungo alla superficie degli alimenti. “Se fossero solubili in acqua – dice Virgillito – gli agricoltori dovrebbero rispruzzarli dopo ogni pioggia”. Di conseguenza, anche il lavaggio domestico si rivela inefficace nel rimuovere queste sostanze chimiche.

Il personal trainer, da anni impegnato nella divulgazione su alimentazione e salute, ribadisce che i pesticidi penetrano nelle cere naturali dei frutti e resistono all’acqua. Il consiglio è quello di non affidarsi più a gesti automatici e poco efficaci, ma di adottare un metodo più consapevole.

Il bicarbonato come soluzione pratica, sicura ed efficace

Il rimedio suggerito da Virgillito è semplice e alla portata di tutti: bicarbonato di sodio. Basta riempire una bacinella con acqua, aggiungere un cucchiaio abbondante di bicarbonato e immergere frutta e verdura per circa 15-30 minuti. Terminato il tempo di ammollo, è importante sciacquare e strofinare solo ciò che si consuma subito.

Questa pratica, pur poco diffusa, ha basi scientifiche solide. Uno studio del 2017 pubblicato sul Journal of Agricultural and Food Chemistry dimostra che il bicarbonato altera il pH della soluzione, rendendo instabili alcuni principi attivi dei pesticidi come il thiabendazolo o il phosmet, tra i più utilizzati nelle coltivazioni.

Il risultato? Una significativa riduzione dei residui chimici, soprattutto nei prodotti con buccia. Virgillito consiglia di evitare l’aceto, spesso usato in casa ma molto meno efficace nel rimuovere le sostanze indesiderate.

L’uso del bicarbonato non richiede strumenti particolari: una ciotola, un po’ d’acqua e pochi grammi di polvere bianca. Un’abitudine che, secondo il divulgatore, tutti possono adottare per migliorare la qualità del proprio cibo senza allarmismi, ma con maggiore consapevolezza.

Seguire questo semplice consiglio non significa solo lavare meglio. Significa anche trasformare un gesto quotidiano in un atto di cura, riducendo i rischi legati all’ingestione di sostanze chimiche e mantenendo intatto il valore nutrizionale della frutta e della verdura che mettiamo nel piatto ogni giorno.