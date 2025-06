Tutti, prima poi, ci siamo ritrovati a rovistare nei cassetti o negli armadi della cucina alla ricerca di quel servizio da tavola “speciale”. Quello ricevuto come regalo di nozze, oppure ereditato dalla nonna o magri ancora, acquistato per un evento importante e poi rimasto lì, quasi intoccato.

Il servizio da tavola non è solo un contenitore per il cibo, è una vera e propria cornice che valorizza ogni portata messa in tavola. Trasforma un pasto in un’esperienza unica e conferisce quel tocco di eleganza alla nostra quotidianità, coniugando estetica, tradizione, eleganza e praticità.

Rifai il servizio buono e stupisci tutti

Insomma, il servizio da tavola “quello buono”, è un must per ogni casalinga, onnipresente in ogni cucina e immancabile durante le occasioni più importanti. Ma dopo tanti anni di onorato servizio, tra sporco, lavaggi e qualche rovinosa caduta a terra, anche i servizi migliori finisco per rovinarsi irreparabilmente.

Arriva dunque il momento di aggiornare tutto e il servizio tavola Sienna di Tognana si presenta proprio come la sintesi perfetta tra semplicità e raffinatezza. Realizzato in porcellana resistente, è pensato per accompagnare ogni giorno le nostre tavole con una bellezza senza tempo, che non passa mai di moda.

Grazie a un design pulito e armonioso, si adatta facilmente a qualsiasi stile di arredamento in cucina e a tavola, valorizzando ogni piatto con eleganza. Il servizio comprende 18 pezzi, 6 piatti piani da 27 cm di diametro, per le portate principali e 6 piatti fondi da 20 cm, perfetti per zuppe e primi.

A completare il set ci sono infine 6 piatti frutta da 19 cm, ottimi per servire per dessert o antipasti leggeri, sporcando solo il necessario. Questa composizione rende il set versatile e adatto a ogni occasione, dal pranzo di tutti i giorni alla cena con ospiti d’eccezione.

Un altro grande vantaggio del servizio Sienna è la sua praticità, in quanto lavabile in lavastoviglie e utilizzabile sia in forno che nel microonde. Questo significa niente più ansie per la pulizia o limitazioni d’uso, ma solo la libertà di concentrarsi sul piacere della convivialità e della buona cucina.

Tognana ha saputo creare un prodotto che risponde alle esigenze funzionali di chi cucina, aggiungendo anche quel tocco di classe che fa la differenza. Scegliere Sienna significa portare a tavola un equilibrio perfetto tra eleganza e comfort, per esprimere cura e attenzione verso chi condivide con noi il pasto.