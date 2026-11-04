Pasta e zucca alla napoletana: il segreto della ricetta

Un primo piatto cremoso e semplice, in cui la pasta cuoce direttamente nella zucca. Così rilascia il suo amido e si lega al condimento, diventando morbida e saporita. Questa versione è per 3 persone.

A Napoli questo piatto è conosciuto anche come pasta e cocozza, dal nome dato alla zucca in alcune zone del Sud. È una ricetta di cucina domestica, fatta con ingredienti semplici e trasformata dalla tecnica: invece di lessare la pasta a parte, la si cuoce insieme alla zucca, un po’ come un risotto. La casseruola diventa così il luogo in cui i sapori si incontrano e la cremosità nasce senza bisogno di panna o altri addensanti.

Ingredienti pasta e zucca alla napoletana

150 g di pasta corta, come tubetti, ditali o ruote

500 g di zucca intera

4–5 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 spicchi d’aglio

1 mazzetto abbondante di prezzemolo fresco

1 peperoncino, facoltativo

Sale e pepe nero

Preparazione ricetta pasta e zucca

1. Prepara la zucca. Elimina semi e buccia, poi taglia la polpa a dadini piccoli. Trita il prezzemolo, tenendone da parte un po’ per la fine.

2. Insaporisci il condimento. Scalda l’olio in una casseruola capiente con gli spicchi d’aglio schiacciati e, se ti piace, il peperoncino. Quando l’aglio è dorato, aggiungi la zucca e quasi tutto il prezzemolo. Lasciala rosolare per un paio di minuti, mescolando.

3. Cuoci la zucca. Togli aglio e peperoncino. Versa poco meno di un bicchiere d’acqua, copri e cuoci a fuoco basso per circa 15–20 minuti, mescolando ogni tanto. Se il fondo si asciuga troppo, aggiungi un cucchiaio d’acqua. La zucca dovrà essere morbida e cremosa; schiacciane una parte con il cucchiaio, lasciando qualche dadino intero.

4. Cuoci la pasta nella casseruola. Nel frattempo porta a bollore dell’acqua in un pentolino. Aggiungi alla zucca circa un bicchiere e mezzo d’acqua bollente, poi unisci la pasta quando il composto riprende a bollire. Mescola spesso e versa altra acqua calda poco per volta, solo quando serve: la preparazione deve restare morbida, senza diventare brodosa.

5. Completa e servi. Assaggia la pasta durante la cottura e spegni quando è al dente e ben avvolta dalla crema di zucca. Regola di sale, aggiungi il prezzemolo tenuto da parte e, se gradisci, una macinata di pepe. Porta in tavola subito.

Il segreto della consistenza è aggiungere l’acqua gradualmente e mescolare con frequenza: la pasta cuoce insieme alla zucca e il suo amido rende il piatto naturalmente cremoso. Per un risultato più piccante, lascia il peperoncino nel condimento più a lungo.