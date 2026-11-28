Polenta gratinata con ragù di lenticchie e fonduta: la ricetta facile e veloce

C’è qualcosa di profondamente confortante nell’odore della polenta che sobbolle lentamente sul fuoco, con quel profumo avvolgente di mais che si diffonde per tutta la cucina. Se poi sopra ci finisce un ragù ricco di lenticchie, funghi secchi e una fonduta cremosa di formaggio che fila al primo cucchiaio, il risultato è un piatto capace di mettere d’accordo tutti: chi cerca comfort food autentico e chi vuole portare in tavola qualcosa di nutriente e bilanciato. La polenta gratinata con ragù di lenticchie è esattamente questo: un piatto apparentemente semplice che nasconde una complessità di sapori e una generosità nutrizionale davvero sorprendente.

Perché la polenta gratinata con ragù di lenticchie è un piatto completo

Spesso la polenta viene percepita come un semplice contorno, un accompagnamento neutro da affiancare a carni o formaggi. In realtà, quando la si tratta come base di un piatto strutturato — arricchita con legumi, funghi e una salsa di formaggio — diventa una portata a tutti gli effetti, capace di soddisfare sia dal punto di vista del gusto che dell’apporto nutritivo.

Le lenticchie sono tra i legumi più versatili e nutrienti che esistano: ricche di proteine vegetali, ferro e fibre, si cuociono rapidamente rispetto ad altri legumi e non richiedono ammollo preventivo. I funghi secchi, invece, aggiungono una nota umami intensa e profonda che trasforma un semplice ragù vegetale in qualcosa di sorprendentemente saporito, quasi carnoso. La fonduta di formaggio — idealmente a base di un formaggio stagionato e saporito come il Grana Padano — completa il quadro con la sua cremosità avvolgente e un tocco di sapidità che lega tutti gli elementi.

Il passaggio in forno per gratinare non è solo estetico: la crosticina dorata che si forma in superficie aggiunge una texture croccante che contrasta meravigliosamente con la morbidezza della polenta sottostante e la vellutatura del ragù.

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Gli ingredienti da avere in casa

Prima di iniziare, vale la pena capire bene cosa serve e perché ogni elemento conta. Per 4 persone, la ricetta si prepara in circa 15 minuti di lavoro effettivo e richiede poco meno di 35 minuti di cottura — il che la rende perfetta anche per una cena infrasettimanale senza troppo stress.

Polenta : puoi usare quella a cottura rapida per risparmiare tempo, oppure quella tradizionale se hai più pazienza e vuoi un risultato più rustico e granuloso.

: puoi usare quella a cottura rapida per risparmiare tempo, oppure quella tradizionale se hai più pazienza e vuoi un risultato più rustico e granuloso. Lenticchie : quelle rosse decorticate si cuociono in pochissimi minuti e si sfaldano leggermente, creando un ragù dalla consistenza quasi cremosa. Le lenticchie verdi o di montagna, invece, mantengono meglio la forma.

: quelle rosse decorticate si cuociono in pochissimi minuti e si sfaldano leggermente, creando un ragù dalla consistenza quasi cremosa. Le lenticchie verdi o di montagna, invece, mantengono meglio la forma. Funghi secchi : i porcini sono la scelta classica, ma anche un mix di funghi selvatici funziona benissimo. L’acqua di ammollo, filtrata, è un ingrediente prezioso da non buttare: aggiungila al ragù per intensificarne il sapore.

: i porcini sono la scelta classica, ma anche un mix di funghi selvatici funziona benissimo. L’acqua di ammollo, filtrata, è un ingrediente prezioso da non buttare: aggiungila al ragù per intensificarne il sapore. Formaggio per la fonduta : un Grana Padano grattugiato sciolto in poca panna o latte crea una fonduta semplice e golosa. In alternativa, puoi usare taleggio, fontina o un altro formaggio a pasta molle che fonde facilmente.

: un Grana Padano grattugiato sciolto in poca panna o latte crea una fonduta semplice e golosa. In alternativa, puoi usare taleggio, fontina o un altro formaggio a pasta molle che fonde facilmente. Verdure aromatiche : sedano, carota e cipolla formano il classico soffritto che dà profondità al ragù.

: sedano, carota e cipolla formano il classico soffritto che dà profondità al ragù. Pomodoro: qualche cucchiaio di passata o pelati schiacciati aggiunge colore e acidità per bilanciare la dolcezza delle lenticchie.

Come preparare il ragù di lenticchie con i funghi secchi

Il segreto di un buon ragù di lenticchie sta tutto nel soffritto iniziale e nel rispettare i tempi di cottura senza fretta. Inizia mettendo i funghi secchi in ammollo in acqua tiepida per almeno 20 minuti: nel frattempo puoi preparare tutto il resto.

Fai soffriggere dolcemente cipolla, carota e sedano tritati finemente in un filo d’olio extravergine d’oliva. Quando le verdure sono morbide e leggermente dorate, aggiungi le lenticchie risciacquate, i funghi scolati e tritati grossolanamente, e la passata di pomodoro. Versa poi l’acqua di ammollo dei funghi — filtrata attraverso un colino per eliminare eventuali residui di terra — e lascia cuocere a fuoco medio per circa 20-25 minuti, fino a quando le lenticchie sono tenere e il ragù ha raggiunto una consistenza densa e avvolgente. Aggiusta di sale, pepe e, se ti piace, un pizzico di rosmarino o timo.

La fonduta: il tocco che fa la differenza

Non bisogna avere paura della fonduta: è più semplice di quanto sembri. Scalda in un pentolino a fuoco basso qualche cucchiaio di panna fresca o latte intero, poi aggiungi il formaggio grattugiato a pioggia mescolando continuamente con una frusta. Il segreto sta nel non alzare mai troppo la temperatura: il formaggio deve sciogliersi lentamente, senza grumi e senza separarsi. Se vuoi una fonduta più fluida, aggiungi qualche goccia di succo di limone — l’acidità aiuta a stabilizzare la salsa e a renderla più liscia.

Una volta pronta, la fonduta va versata sulla polenta gratinata con ragù di lenticchie ancora calda, proprio prima di servire, oppure distribuita prima di passare il tutto in forno per creare quella crosticina irresistibile.

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Il passaggio in forno: come ottenere la gratinatura perfetta

Questo è il momento in cui la ricetta si trasforma davvero. Disponi la polenta cotta in una teglia leggermente unta, livellala con un cucchiaio bagnato per ottenere uno strato uniforme di circa 2-3 centimetri, poi distribuisci il ragù di lenticchie sopra in modo generoso. Versa la fonduta e, se vuoi, aggiungi ancora un po’ di formaggio grattugiato in superficie.

Inforna a 200°C in modalità grill per circa 8-10 minuti, tenendo d’occhio il colore: la superficie deve diventare dorata e leggermente croccante, ma non bruciata. Se il tuo forno tende a gratinare in modo irregolare, ruota la teglia a metà cottura. Lascia riposare 2-3 minuti prima di servire: la polenta si compatta leggermente e risulta più facile da porzionare.

Varianti e consigli per personalizzare il piatto

La bellezza di questa ricetta è la sua adattabilità. Hai ospiti vegani? Sostituisci la fonduta con una crema di anacardi o con un formaggio vegetale che fonde bene, e il piatto resta ugualmente ricco e soddisfacente. Vuoi aggiungere una nota affumicata? Un cucchiaino di paprika dolce affumicata nel ragù fa miracoli. Preferisci una versione più leggera? Usa latte scremato al posto della panna per la fonduta e riduci il formaggio della metà.

Puoi anche preparare tutto in anticipo: il ragù si conserva in frigorifero per 2-3 giorni e anzi migliora il giorno dopo, quando i sapori si sono amalgamati. La polenta, una volta fredda, si può tagliare a fette e conservare in frigorifero per poi gratinarla all’ultimo momento. È uno di quei piatti che premia chi organizza, senza perdere nulla in qualità.

Portare in tavola una polenta gratinata con ragù di lenticchie significa offrire qualcosa che va ben oltre la semplice ricetta: è un abbraccio caldo nei mesi freddi, un piatto che racconta la tradizione italiana del saper fare tanto con ingredienti semplici. Provaci una volta, e capirai perché questa combinazione di sapori — la dolcezza della polenta, la profondità dei funghi, la cremosità della fonduta — continua a conquistare chiunque la assaggi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.