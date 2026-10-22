Ragù che cuoce oltre 30 ore: la ricetta di Angelo Sabatelli

C’è un profumo che nessun ricordo riesce a eguagliare: quello del ragù della domenica che sobbolle lento sul fuoco, avvolge tutta la casa e promette qualcosa di straordinario nel piatto. Angelo Sabatelli, chef stellato con un legame profondo con la tradizione gastronomica della sua regione, ha preso proprio quel profumo d’infanzia e lo ha trasformato in qualcosa di ancora più ambizioso. La sua è una ragù ricetta lunga cottura che supera le trenta ore a bassa temperatura, abbinata alle orecchiette pugliesi in una reinterpretazione raffinata del classico piatto domenicale. Se pensi che cuocere un sugo per così tanto tempo sia esagerato, aspetta di capire cosa succede davvero dentro quella pentola.

Perché la lunga cottura cambia tutto

Il ragù è, nella sua essenza, una storia di pazienza. Ma c’è pazienza e pazienza: quella di un’ora, quella di quattro ore, e poi c’è la pazienza di chi lascia cuocere la carne e il pomodoro per oltre trenta ore. Non si tratta di un capriccio creativo, ma di una scelta tecnica precisa che trasforma radicalmente la struttura degli ingredienti.

Quando la carne cuoce a bassa temperatura per un tempo così prolungato, accadono cose che nessun fuoco vivace potrebbe mai produrre. Il collagene — quella proteina connettivale presente nei tagli più ricchi di tessuto — si scioglie lentamente nel liquido di cottura, donando al sugo una consistenza vellutata, quasi gelatinosa, impossibile da ottenere in tempi brevi. I grassi si emulsionano, i succhi della carne si fondono con l’acidità del pomodoro, e il risultato è un equilibrio di sapori che sa di casa, di tradizione e, allo stesso tempo, di qualcosa di inaspettatamente nuovo.

La bassa temperatura è l’altra metà del segreto. Un calore eccessivo spingerebbe le fibre muscolari a contrarsi troppo rapidamente, rendendo la carne dura e il sugo meno integrato. Con temperature contenute, invece, tutto avviene con una lentezza quasi meditativa: ogni elemento cede il meglio di sé senza bruciare, senza perdere profumo, senza compromettere la propria identità.

Tre tagli di carne: la scelta non è casuale

Uno degli aspetti più interessanti della ricetta di Sabatelli è l’utilizzo di tre tagli di carne diversi. Non una scelta arbitraria, ma una strategia compositiva che permette di costruire un ragù complesso e stratificato.

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Nella tradizione pugliese del ragù domenicale, l’uso di più pezzi di carne — spesso lasciati interi durante la cottura e poi sfilacciati o serviti a parte — è una pratica consolidata. Ogni taglio porta con sé caratteristiche diverse:

I tagli ricchi di collagene (come il muscolo o il geretto) sciolgono il loro contenuto connettivale nel sugo, regalando quella consistenza corposa e avvolgente che rende il ragù memorabile.

(come il muscolo o il geretto) sciolgono il loro contenuto connettivale nel sugo, regalando quella consistenza corposa e avvolgente che rende il ragù memorabile. I tagli con più grasso intramuscolare contribuiscono alla rotondità del sapore, ammorbidendo l’acidità del pomodoro e aggiungendo profondità aromatica.

contribuiscono alla rotondità del sapore, ammorbidendo l’acidità del pomodoro e aggiungendo profondità aromatica. I tagli magri e saporiti portano struttura e un gusto deciso che rimane riconoscibile anche dopo ore di cottura.

L’equilibrio tra questi tre elementi è ciò che rende il ragù di Sabatelli diverso da un semplice sugo di carne: è una composizione, quasi una partitura in cui ogni voce ha il suo ruolo e il suo momento.

Il ruolo del pomodoro in una ragù ricetta lunga cottura

Non si parla mai abbastanza del pomodoro nel ragù. Spesso viene dato per scontato, trattato come un semplice sfondo rosso su cui la carne recita il suo monologo. In realtà, in una ragù ricetta lunga cottura come questa, il pomodoro è un protagonista a tutti gli effetti.

Con il passare delle ore, l’acidità naturale del pomodoro si attenua progressivamente. I suoi zuccheri si concentrano, la sua acqua evapora lentamente, e quello che rimane è una pasta densa, scura, profumata, che avvolge la carne invece di limitarsi ad accompagnarla. Il pomodoro smette di essere un liquido e diventa quasi una crema, capace di legarsi alle fibre della carne e alle superfici ruvide della pasta.

Ecco perché le orecchiette sono la scelta perfetta per questo ragù. La loro forma concava, la superficie porosa e leggermente irregolare trattengono il sugo in modo straordinario. Ogni orecchietta diventa una piccola ciotola che raccoglie il meglio di trent’ore di cottura. Non è solo un abbinamento estetico: è una scelta funzionale profondamente radicata nella tradizione pugliese.

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Replicarlo a casa: cosa devi sapere

Cimentarsi con una cottura così lunga può sembrare intimidatorio, ma in realtà richiede più organizzazione che abilità tecnica. Il segreto sta in alcuni accorgimenti fondamentali.

Inizia la sera prima , o anche due sere prima se vuoi servire il ragù a pranzo. La cottura notturna è il tuo alleato: il forno o il fornello lavorano mentre tu dormi.

, o anche due sere prima se vuoi servire il ragù a pranzo. La cottura notturna è il tuo alleato: il forno o il fornello lavorano mentre tu dormi. Usa un tegame dal fondo spesso , preferibilmente in ghisa o terracotta, che distribuisce il calore in modo uniforme ed evita i punti caldi che potrebbero bruciare il fondo del sugo.

, preferibilmente in ghisa o terracotta, che distribuisce il calore in modo uniforme ed evita i punti caldi che potrebbero bruciare il fondo del sugo. Mantieni il calore basso e costante : il sugo non deve mai bollire vigorosamente. Un fremito appena percettibile in superficie è il segnale giusto.

: il sugo non deve mai bollire vigorosamente. Un fremito appena percettibile in superficie è il segnale giusto. Non aprire il coperchio troppo spesso : ogni volta che lo sollevi disperde umidità e abbassa la temperatura, interrompendo il processo di trasformazione lenta che stai costruendo con pazienza.

: ogni volta che lo sollevi disperde umidità e abbassa la temperatura, interrompendo il processo di trasformazione lenta che stai costruendo con pazienza. Assaggia verso le ultime ore, non all’inizio: il sapore cambia radicalmente nel tempo, e un ragù che a metà cottura sembra ancora acerbo può rivelarsi perfetto alla fine.

Se hai un forno con funzione di cottura a bassa temperatura, puoi sfruttarlo egregiamente: imposta una temperatura intorno ai 90-100 °C, copri bene il tegame con carta stagnola prima di mettere il coperchio, e lascia che il tempo faccia il suo lavoro.

Una tradizione reinterpretata con rispetto

Angelo Sabatelli non stravvolge la tradizione: la porta alle sue conseguenze più estreme, con la stessa cura con cui un artigiano porta a perfezione un mestiere antico. Le orecchiette al ragù sono un piatto che ogni famiglia pugliese conosce a memoria, con le sue varianti, i suoi segreti tramandati a voce, le sue discussioni su quale taglio di carne usare o quanto pomodoro mettere. La versione dello chef stellato non sostituisce quella della nonna: la affianca, la celebra, e dimostra che la cucina popolare contiene in sé una profondità tecnica che può ancora sorprendere.

Per approfondire la tradizione culinaria pugliese e le sue radici, puoi esplorare le risorse de La Cucina Italiana, che racconta questa ricetta con attenzione al territorio e alla tecnica.

Alla fine, quello che resta — nel piatto e nella memoria — è la prova che alcune cose non si possono affrettare. Un ragù che ha vissuto oltre trenta ore sul fuoco porta con sé qualcosa che nessuna scorciatoia può restituire: il sapore del tempo, della cura, e di una tradizione che sa ancora emozionare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.