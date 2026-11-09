Sfogliatelle ricce: come fare il dolce simbolo della pasticceria napoletana

C’è un profumo che a Napoli ti raggiunge ancora prima di vedere la pasticceria: è quello delle sfogliatelle ricce appena sfornate, calde, croccanti, con quella sfoglia che si sfalda al primo morso liberando il ripieno cremoso di ricotta e semolino. Se hai mai assaggiato una sfogliatella riccia vera, sai già di cosa stiamo parlando. Se invece non l’hai ancora fatto — o se vuoi finalmente cimentarti con la sfogliatelle ricce ricetta a casa tua — sei nel posto giusto. Questo è uno di quei dolci che sembrano impossibili da replicare, eppure con la giusta tecnica e un po’ di pazienza il risultato ti sorprenderà davvero.

Un simbolo della pasticceria napoletana

A Napoli, la sfogliatella non è semplicemente un dolce: è un simbolo. La trovi in ogni angolo della città, nelle pasticcerie storiche e nei bar di quartiere, ma quella riccia — con la sua forma a conchiglia triangolare e la sfoglia a mille strati — rappresenta la versione più iconica e tecnicamente più impegnativa. Non va confusa con la sfogliatella frolla, che ha una pasta più morbida e burrosa: la riccia è tutta un’altra storia, con la sua pasta croccante e friabile che scricchiola sotto le dita e si sfalda in sottilissimi strati dorati.

La caratteristica che rende unica la sfogliatella riccia è proprio quella sfoglia realizzata con farina e strutto, lavorata a lungo per ottenere un impasto elastico che viene steso in un foglio sottilissimo, spalmato di grasso e arrotolato su se stesso più e più volte. Il risultato è un cilindro compatto da cui si ricavano le singole porzioni, che vengono poi modellate a forma di conchiglia e farcite. È una tecnica antica, precisa, che non ammette scorciatoie — ma che regala una soddisfazione enorme.

Gli ingredienti della sfogliatella riccia: cosa non può mancare

Prima di iniziare, è fondamentale avere chiari gli ingredienti. La sfogliatelle ricce ricetta autentica si divide in due componenti distinte: la pasta sfogliata e il ripieno. Vediamoli nel dettaglio.

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Per la pasta sfogliata

Farina forte (con alto contenuto di glutine, ideale per ottenere un impasto elastico)

(con alto contenuto di glutine, ideale per ottenere un impasto elastico) Strutto — non sostituirlo con il burro se vuoi un risultato autentico: lo strutto garantisce quella friabilità e croccantezza caratteristica

— non sostituirlo con il burro se vuoi un risultato autentico: lo strutto garantisce quella friabilità e croccantezza caratteristica Acqua tiepida e un pizzico di sale

Strutto morbido in abbondanza per la spalmatura degli strati

Per il ripieno

Ricotta di buona qualità, ben scolata

di buona qualità, ben scolata Semolino cotto in acqua (non grano come nella Pastiera napoletana: qui si usa il semolino, che dà una consistenza più compatta e cremosa)

cotto in acqua (non grano come nella Pastiera napoletana: qui si usa il semolino, che dà una consistenza più compatta e cremosa) Zucchero

Frutta candita a pezzetti — cedro e arancia sono i classici

a pezzetti — cedro e arancia sono i classici Uova

Aroma di cannella e vaniglia

Alcune varianti prevedono l’aggiunta di pasta di mandorle o di una crema pasticciera arricchita con scorze candite, ma la versione tradizionale resta quella con ricotta e semolino, che bilancia la croccantezza della sfoglia con una farcia morbida e profumata.

La tecnica della sfogliatura: il cuore della ricetta

Ecco il punto critico della sfogliatelle ricce ricetta: la lavorazione della pasta. Il segreto sta nel creare tanti strati sottilissimi che, in cottura, si separano e diventano croccanti. Come si fa?

Impasta la farina con lo strutto, l’acqua e il sale fino a ottenere un panetto liscio e sodo. Lascialo riposare avvolto nella pellicola per almeno trenta minuti. Stendi l’impasto con la macchinetta per la pasta o con il mattarello fino a ottenere una sfoglia il più sottile possibile — quasi trasparente. Questo passaggio richiede tempo e braccia forti. Spalma lo strutto morbido su tutta la superficie in modo uniforme. Non essere avaro: è proprio il grasso tra gli strati a creare la sfogliatura. Arrotola la sfoglia su se stessa formando un cilindro stretto e compatto. Più stretto lo arrotoli, più strati otterrai. Avvolgi il cilindro nella pellicola e lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora, meglio tutta la notte. Il freddo compatta il tutto e rende più semplice il taglio. Taglia il cilindro a rondelle di circa un centimetro e mezzo di spessore. Modella ogni rondella premendo al centro con il pollice e allargando delicatamente i bordi verso l’esterno per formare la classica forma a conchiglia.

Questo passaggio è quello che spaventa di più, ma basta un po’ di pratica. La chiave è lavorare con le mani calde e muoversi con decisione, senza esitare.

Il ripieno: cremoso ma non liquido

Il ripieno delle sfogliatelle ricce deve avere una consistenza precisa: cremoso, ma abbastanza sodo da non fuoriuscire durante la cottura. Il trucco sta nel cuocere bene il semolino nell’acqua, lasciarlo raffreddare completamente, e solo poi incorporarlo alla ricotta setacciata. Aggiunge struttura senza appesantire.

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Una volta pronto il composto, aggiungi le uova una alla volta, lo zucchero, la frutta candita tritata finemente, la cannella e la vaniglia. Mescola con cura fino a ottenere una crema omogenea. Non aggiungere liquidi extra: la ricotta deve essere già ben asciutta, altrimenti il ripieno si ammorbidisce troppo in cottura.

Cottura e consigli finali per una sfoglia perfetta

Riempi ogni conchiglia con un cucchiaio abbondante di ripieno, chiudi delicatamente i bordi premendo con le dita e disponi le sfogliatelle su una teglia rivestita di carta forno. Prima di infornare, spennella la superficie con strutto fuso — non con uovo: lo strutto aiuta la sfogliatura e dà quel colore dorato e lucido tipico della sfogliatella napoletana.

Cuoci in forno statico a circa 200°C per venti-venticinque minuti, finché la superficie è ben dorata e gli strati sono visibilmente separati e croccanti. Non aprire il forno nei primi quindici minuti: il vapore interno è fondamentale per la sfogliatura.

Appena sfornate, spolverizzale con zucchero a velo e servile calde. È in quel momento — con la sfoglia ancora calda che scricchiola, il profumo di cannella che sale, il ripieno cremoso che contrasta con la crosta friabile — che capisci perché le sfogliatelle ricce sono considerate uno dei capolavori assoluti della pasticceria napoletana.

Puoi prepararle anche in anticipo: si conservano a temperatura ambiente per un giorno, oppure puoi congelare le sfogliatelle crude e cuocerle direttamente dal freezer aggiungendo qualche minuto di cottura. Ma la verità è che, una volta che impari a farle, sarà difficile resistere alla tentazione di sfornarle e mangiarle subito — esattamente come succede a Napoli, davanti alla pasticceria, con il sacchettino di carta ancora caldo tra le mani.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.