C’è un profumo che a Napoli ti raggiunge ancora prima di vedere la pasticceria: è quello delle sfogliatelle ricce appena sfornate, calde, croccanti, con quella sfoglia che si sfalda al primo morso liberando il ripieno cremoso di ricotta e semolino. Se hai mai assaggiato una sfogliatella riccia vera, sai già di cosa stiamo parlando. Se invece non l’hai ancora fatto — o se vuoi finalmente cimentarti con la sfogliatelle ricce ricetta a casa tua — sei nel posto giusto. Questo è uno di quei dolci che sembrano impossibili da replicare, eppure con la giusta tecnica e un po’ di pazienza il risultato ti sorprenderà davvero.
Un simbolo della pasticceria napoletana
A Napoli, la sfogliatella non è semplicemente un dolce: è un simbolo. La trovi in ogni angolo della città, nelle pasticcerie storiche e nei bar di quartiere, ma quella riccia — con la sua forma a conchiglia triangolare e la sfoglia a mille strati — rappresenta la versione più iconica e tecnicamente più impegnativa. Non va confusa con la sfogliatella frolla, che ha una pasta più morbida e burrosa: la riccia è tutta un’altra storia, con la sua pasta croccante e friabile che scricchiola sotto le dita e si sfalda in sottilissimi strati dorati.
La caratteristica che rende unica la sfogliatella riccia è proprio quella sfoglia realizzata con farina e strutto, lavorata a lungo per ottenere un impasto elastico che viene steso in un foglio sottilissimo, spalmato di grasso e arrotolato su se stesso più e più volte. Il risultato è un cilindro compatto da cui si ricavano le singole porzioni, che vengono poi modellate a forma di conchiglia e farcite. È una tecnica antica, precisa, che non ammette scorciatoie — ma che regala una soddisfazione enorme.
Gli ingredienti della sfogliatella riccia: cosa non può mancare
Prima di iniziare, è fondamentale avere chiari gli ingredienti. La sfogliatelle ricce ricetta autentica si divide in due componenti distinte: la pasta sfogliata e il ripieno. Vediamoli nel dettaglio.
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Per la pasta sfogliata
- Farina forte (con alto contenuto di glutine, ideale per ottenere un impasto elastico)
- Strutto — non sostituirlo con il burro se vuoi un risultato autentico: lo strutto garantisce quella friabilità e croccantezza caratteristica
- Acqua tiepida e un pizzico di sale
- Strutto morbido in abbondanza per la spalmatura degli strati
Per il ripieno
- Ricotta di buona qualità, ben scolata
- Semolino cotto in acqua (non grano come nella Pastiera napoletana: qui si usa il semolino, che dà una consistenza più compatta e cremosa)
- Zucchero
- Frutta candita a pezzetti — cedro e arancia sono i classici
- Uova
- Aroma di cannella e vaniglia
Alcune varianti prevedono l’aggiunta di pasta di mandorle o di una crema pasticciera arricchita con scorze candite, ma la versione tradizionale resta quella con ricotta e semolino, che bilancia la croccantezza della sfoglia con una farcia morbida e profumata.
La tecnica della sfogliatura: il cuore della ricetta
Ecco il punto critico della sfogliatelle ricce ricetta: la lavorazione della pasta. Il segreto sta nel creare tanti strati sottilissimi che, in cottura, si separano e diventano croccanti. Come si fa?
- Impasta la farina con lo strutto, l’acqua e il sale fino a ottenere un panetto liscio e sodo. Lascialo riposare avvolto nella pellicola per almeno trenta minuti.
- Stendi l’impasto con la macchinetta per la pasta o con il mattarello fino a ottenere una sfoglia il più sottile possibile — quasi trasparente. Questo passaggio richiede tempo e braccia forti.
- Spalma lo strutto morbido su tutta la superficie in modo uniforme. Non essere avaro: è proprio il grasso tra gli strati a creare la sfogliatura.
- Arrotola la sfoglia su se stessa formando un cilindro stretto e compatto. Più stretto lo arrotoli, più strati otterrai.
- Avvolgi il cilindro nella pellicola e lascialo riposare in frigorifero per almeno un’ora, meglio tutta la notte. Il freddo compatta il tutto e rende più semplice il taglio.
- Taglia il cilindro a rondelle di circa un centimetro e mezzo di spessore.
- Modella ogni rondella premendo al centro con il pollice e allargando delicatamente i bordi verso l’esterno per formare la classica forma a conchiglia.
Questo passaggio è quello che spaventa di più, ma basta un po’ di pratica. La chiave è lavorare con le mani calde e muoversi con decisione, senza esitare.
Il ripieno: cremoso ma non liquido
Il ripieno delle sfogliatelle ricce deve avere una consistenza precisa: cremoso, ma abbastanza sodo da non fuoriuscire durante la cottura. Il trucco sta nel cuocere bene il semolino nell’acqua, lasciarlo raffreddare completamente, e solo poi incorporarlo alla ricotta setacciata. Aggiunge struttura senza appesantire.
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Una volta pronto il composto, aggiungi le uova una alla volta, lo zucchero, la frutta candita tritata finemente, la cannella e la vaniglia. Mescola con cura fino a ottenere una crema omogenea. Non aggiungere liquidi extra: la ricotta deve essere già ben asciutta, altrimenti il ripieno si ammorbidisce troppo in cottura.
Cottura e consigli finali per una sfoglia perfetta
Riempi ogni conchiglia con un cucchiaio abbondante di ripieno, chiudi delicatamente i bordi premendo con le dita e disponi le sfogliatelle su una teglia rivestita di carta forno. Prima di infornare, spennella la superficie con strutto fuso — non con uovo: lo strutto aiuta la sfogliatura e dà quel colore dorato e lucido tipico della sfogliatella napoletana.
Cuoci in forno statico a circa 200°C per venti-venticinque minuti, finché la superficie è ben dorata e gli strati sono visibilmente separati e croccanti. Non aprire il forno nei primi quindici minuti: il vapore interno è fondamentale per la sfogliatura.
Appena sfornate, spolverizzale con zucchero a velo e servile calde. È in quel momento — con la sfoglia ancora calda che scricchiola, il profumo di cannella che sale, il ripieno cremoso che contrasta con la crosta friabile — che capisci perché le sfogliatelle ricce sono considerate uno dei capolavori assoluti della pasticceria napoletana.
Puoi prepararle anche in anticipo: si conservano a temperatura ambiente per un giorno, oppure puoi congelare le sfogliatelle crude e cuocerle direttamente dal freezer aggiungendo qualche minuto di cottura. Ma la verità è che, una volta che impari a farle, sarà difficile resistere alla tentazione di sfornarle e mangiarle subito — esattamente come succede a Napoli, davanti alla pasticceria, con il sacchettino di carta ancora caldo tra le mani.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.