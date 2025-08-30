Lui è sicuramente uno degli chef più famosi e amati dal grande pubblico italiano. L’uomo ha infatti raggiunto il pieno successo nel piccolo schermo grazie ai numerosi programmi culinari a cui ha preso parte, tra cui Cucine da incubo e Masterchef Italia. Lo stesso è inoltre proprietario dello storico ristorante Villa Crespi, posizionato sul lago d’Orta.

Nonostante la sua grande fama, il protagonista di Masterchef ha ricevuto un attacco pesantissimo, che riguarda proprio il suo ristorante.

Antonino Cannavacciuolo e il commento inappropriato

Tutto è successo su TripAdvisor, una delle piattaforme più famosa per le recensioni. Un cliente ha infatti lasciato un feedback che ha subito catturato l’attenzione degli utenti. La recensione ha messo in luce un aspetto molto importante, cioè quello che riguarda il rispetto per il cliente. “La location è molto suggestiva” – si legge – “il menù un po’ meno. Il percorso degustazione prevede piatti particolari al prezzo di 300 euro per persona, ma con esclusione di acqua e caffè, che a Villa Crespi costano ben 50 euro (2 caffè e 3 bottiglie d’acqua naturale). Un prezzo non giustificato e poco rispettoso per i clienti”.

Delle parole, queste, che vogliono essere soprattutto una critica al mondo della ristorazione di lusso. La notizia ha subito fatto il giro del web, anche perché al centro del dibattito è finito l’amatissimo Antonino Cannavacciuolo, proprietario della sua Villa Crespi. La critica non riguarda in realtà la qualità dei piatti oppure la bellezza del luogo, bensì l’approccio con i clienti che pare metta in secondo piano l’ospitalità e il rispetto verso chi entra nel ristorante.

Non c’è stata alcuna reazione da parte dello chef, sempre pronto a soddisfare le esigenze dei clienti, ma gli utenti del web hanno rilasciato diversi commenti sulla questione. Nel frattempo, Cannavacciuolo è pronto a tornare – ben presto – con una nuova edizione di Masterchef, il talent show culinario che ogni anno mette alla prova diversi concorrenti. Anche stavolta ci saranno partecipanti emergenti che decideranno di lanciarsi in un’avventura televisiva per mostrare le proprie abilità culinarie e per cercare di arrivare alla serata finale, in modo da vincere il montepremi in palio.

Anche in questo caso ci sarà la pubblicazione di un libro di cucine, una somma di denaro da utilizzare in attività professionali e un corso di formazione in cucina altamente specializzato. Ogni anno sono in migliaia a seguire il programma, condotto da Cannavacciuolo insieme a Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.