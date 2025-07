Le faccende di case sono un must per ognuno di noi, e anche quando non ne abbiamo voglia, non possiamo esimerci dal farle. Non importa quanto sia stata dura una giornata, si tratta di cose che non si possono proprio rimandare.

Tra le mansioni di cui dobbiamo occuparci, c’è il lavare i piatti. Per questo, qualcuno dirà, c’è la lavastoviglie. Beh, oggigiorno, essa è una manna dal Cielo, soprattutto se c’è un bel carico di stoviglie da lavare. Ma quando i piatti sono pochi, usare la lavastoviglie non è consigliato, perché si andrebbero solo ad aumentare i consumi.

Per cui, i piatti, in questi contesti, è meglio lavarli a mano. Quello che però può accadere, se non si è attenti, è di commettere tre errori, che possono anche essere piuttosto spiacevoli e che è davvero bene non fare.

Ma quali sono questi sbagli da non commettere assolutamente, quando si lavano i piatti a mano? Ecco quali sono, più nel dettaglio.

Lavare i piatti a mano, se commetti questi 3 errori i germi si diffonderanno con facilità: cosa devi assolutamente evitare

Quando ti trovi di fronte a tutta una serie di piatti da lavare, vorresti metterti le mani nei capelli. Credi che pulendo con più detersivo, otterrai risultati migliori, ma non è così.

Quando si usa troppo sapone, si crea tanta schiuma e non è semplice il risciacquo: potrebbe restare sui piatti un retrogusto di sapone che creerebbe non poco disturbo, oltre a non essere una pratica igienica. Per questa ragione, è bene ricordare che la quantità di sapone da usare per lavare i piatti deve essere minima.

Altro errore che in tanti commetterebbero, secondo gli esperti, è quello di lavare piatti unti con acqua fredda. Sarebbe uno sbaglio perché il grasso non tenderebbe a sciogliersi e non sarebbe facile lavarli. Per cui, meglio lavare i piatti con acqua calda, così l’unto si scioglierà più agevolmente e rapidamente.

Peraltro, nel caso in cui siano presenti delle incrostazioni, frequenti quando si preparano certi cibi, se si mette un po’ d’acqua nei piatti e li si lascia riposare per qualche minuto, per poi risciacquare, i risultati saranno più efficaci.

Altro errore da non fare è impilare i piatti bagnati, perché l’umidità tende a restare in trappola tra i due piatti ed è lì che entrano in scena i germi e quegli sgradevoli odori che infastidiscono. Con lo scolapiatti, invece, si possono mettere i piatti nel giusto modo ed evitare questa problematica.