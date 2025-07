C’è chi dell’amore fa un vanto pubblico e chi, invece, lo custodisce come un bene raro, da proteggere e da vivere lontano dai riflettori. Ma quando il sentimento è autentico, prima o poi trova il modo di brillare ed è proprio quello che è accaduto ad Alessandro Borghese.

Il noto cuoco e star televisiva, ha infatti ha deciso di rompere per la prima volta la sua proverbiale discrezione riguardo la propria vita privata. Lo ha fatto pubblicando un post dolce e sorprendentemente romantico, per lo chef più rock della TV italiana, una foto con sua moglie Wilma Oliviero.

Il segreto di chef Borghese

“Il segreto è solo Amore”, ha scritto, una dedica che racconta 16 anni di vita insieme, dal 25 luglio 2009 al 25 luglio 2025. Wilma, del resto, non è soltanto la sua compagna di vita, è la colonna portante della famiglia e del lavoro di Alessandro Borghese.

Wilma è infatti attualmente CEO di AB Normal, società aperta alcuni anni fa da Borghese e attiva tra ristorazione, eventi e consulenze televisive. Sempre lontana dai riflettori, ma decisiva dietro le quinte, è l’anima operativa e creativa dell’intero universo Borghese, molto più di una semplice compagna di vita.

La loro storia inizia nel 2008, un vero e proprio colpo di fulmine, che dopo appena nove mesi li vede convolare felicemente a nozze. Da allora, mai un passo falso, sempre fianco a fianco. In un mondo di amori liquidi e copertine effimere, loro sono rimasti solidi e riservati.

Wilma Oliviero, classe 1975, originaria di Telese Terme, è stata una presenza familiare del piccolo schermo, almeno durante i primi anni del ’90. Finalista a Bellissima ’92, ha sfilato sulle passerelle più note e conquistato ruoli in programmi come OK Il prezzo è giusto e TG Rosa 99.

La nascita di Arizona nel 2012 e di Alexandra nel 2016 ha coronato un’unione già rodata, una famiglia moderna e multiculturale portatrice di valori radicati. E anche se sui social è difficile trovare immagini insieme, agli eventi sono una presenza fissa, una coppia che fa invidia, affiatata e complice.

Alessandro, nato a San Francisco ma cresciuto tra Londra, Parigi, Roma e New York, ha scelto Milano come nido d’amore, proprio per lei. Wilma, campana d’origine ma meneghina d’adozione, è riuscita là dove il mondo intero aveva fallito, far fermare il Borghese globetrotter e mettergli le pantofole.