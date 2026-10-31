Tortellini in brodo o alla panna? Quello che i ricettari antichi ci raccontano davvero

C’è una domanda che torna puntuale ogni volta che si siede a tavola in Emilia, soprattutto nei mesi freddi: i tortellini in brodo sono davvero la versione originale, quella autentica, quella che i nostri antenati conoscevano? O forse la storia è molto più complicata di così, e la panna — oggi guardata con sospetto dai puristi — ha radici altrettanto profonde? La risposta, come spesso accade quando si scava nei ricettari antichi, è tutt’altro che scontata, e il viaggio tra le pagine ingiallite della cucina bolognese riserva più di una sorpresa.

Un ripieno antico, un condimento che cambia

Prima di tutto è utile distinguere due cose che spesso si confondono: il tortellino in sé — la pasta ripiena dalla forma caratteristica, ispirata secondo la leggenda all’ombelico di Venere — e il modo in cui viene servito. La forma, il ripieno, la sfoglia: questi elementi hanno una storia lunghissima, documentata almeno dal Seicento. Le cronache bolognesi del XVII secolo citano già i tortellini in brodo, il che potrebbe far pensare che questa sia la versione più antica e più nobile. Ma fermarsi qui sarebbe un errore.

Quello che emerge da una lettura attenta delle fonti storiche è che per secoli il tortellino ha conosciuto molteplici destini a tavola. Veniva servito asciutto, condito con burro e formaggio, oppure immerso nel brodo. La versione in brodo non era l’unica, e forse nemmeno la più diffusa nelle epoche più remote.

Quando il tortellino era quasi sempre asciutto

Ecco la prima grande sorpresa: fino ai primi dell’Ottocento, i tortellini venivano serviti quasi esclusivamente asciutti. Il brodo, almeno come accompagnamento sistematico e codificato, sarebbe arrivato molto più tardi. Questo ribalta in parte l’immagine che abbiamo oggi, quella della fumante scodella di cappone o di manzo con i tortellini che galleggiano dorati nel liquido ambrato.

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Significa forse che il brodo è un’invenzione recente? Non proprio. Le citazioni seicentesche dimostrano che la coppia tortellini in brodo era già nota, ma probabilmente non era la norma quotidiana che è diventata in seguito. La cucina del passato era molto più pragmatica di quanto immaginiamo: si usava ciò che si aveva, si adattava il piatto alla stagione, all’occasione, alla disponibilità degli ingredienti. Il brodo ricco era un lusso, e come tale veniva riservato ai momenti speciali.

Un dettaglio curioso viene da Viaggio in Italia di Guido Piovene, pubblicato nel 1957: lo scrittore racconta di una cena al ristorante Cesarina di Bologna, dove la proprietaria suggeriva ai clienti di ordinare un piccolo brodo mentre aspettavano la minestra vera e propria. Un gesto di accoglienza, quasi un antipasto liquido — il che lascia intuire che il brodo avesse già assunto un ruolo rituale e confortante nella tradizione bolognese del dopoguerra.

La panna e la storia di Cesarina Masi

E la panna? Qui la storia si fa ancora più interessante. Cesarina Masi è il nome che emerge quando si cerca l’origine dei tortellini alla panna. Siamo nel 1940, e questa cuoca bolognese li prepara utilizzando la panna raccolta direttamente dal latte appena munto — non quella industriale che conosciamo oggi, ma una crema densa, profumata, quasi artigianale. Il risultato era una salsa avvolgente, dolce e ricca, capace di esaltare il ripieno senza coprirlo.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tortellini alla panna diventano uno dei piatti più richiesti nel ristorante di Cesarina Masi, in via Santo Stefano a Bologna. Un successo popolare, non d’élite: la gente comune li cercava, li voleva, li ordinava ogni volta. Questo ci dice qualcosa di importante: la panna non era una trovata moderna o una scorciatoia pigra, ma una scelta radicata in una tradizione domestica e artigianale precisa.

Quindi, qual è la versione più antica? La risposta onesta è che dipende da cosa si intende per “antico”. Il brodo compare nelle cronache del Seicento, ma per secoli il tortellino è vissuto prevalentemente asciutto. La panna, nella sua forma documentata, arriva nel Novecento — ma potrebbe riflettere usi domestici molto precedenti, quando la crema del latte era un condimento naturale per la pasta nelle famiglie contadine emiliane.

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Il deposito ufficiale della ricetta: una storia in tre atti

A complicare ulteriormente il quadro c’è la vicenda del deposito ufficiale della ricetta del tortellino presso la Camera di Commercio di Bologna. Non è avvenuto tutto in una volta: il ripieno è stato depositato nel 1974, la forma e lo spessore della sfoglia nel 2008, e la ricetta del brodo — quella del brodo! — soltanto il 16 ottobre 2026. Un dettaglio che fa riflettere: se il brodo fosse davvero l’elemento fondante e originario del piatto, perché è stato l’ultimo a essere codificato ufficialmente?

La Confraternita del Tortellino, che ha presieduto a questi depositi nel corso dei decenni, ha sempre difeso con rigore la versione in brodo come quella canonica. Ma anche i custodi delle tradizioni riconoscono che la storia della cucina emiliana è stratificata, e che ridurla a una sola verità sarebbe un torto alla sua complessità.

Come scegliere oggi, senza tradire nessuno

Dal punto di vista pratico, la domanda che molti si pongono è: posso fare i tortellini alla panna senza sentirmi in colpa? La risposta è sì, con qualche accorgimento. Il segreto sta nella qualità della panna: deve essere fresca, con un buon contenuto di grassi, non quella da cucina a lunga conservazione. Meglio ancora se riesci a trovare una panna di alta qualità da un piccolo produttore locale.

Per i tortellini in brodo : il brodo deve essere fatto in casa, con carni miste (manzo e cappone sono la scelta classica), sedano, carota e cipolla. Deve cuocere almeno tre ore a fuoco basso. I tortellini si cuociono direttamente nel brodo bollente per pochi minuti.

: il brodo deve essere fatto in casa, con carni miste (manzo e cappone sono la scelta classica), sedano, carota e cipolla. Deve cuocere almeno tre ore a fuoco basso. I tortellini si cuociono direttamente nel brodo bollente per pochi minuti. Per i tortellini alla panna : cuoci i tortellini in abbondante acqua salata, scolali al dente e saltali in padella con panna fresca e una noce di burro. Aggiungi abbondante Parmigiano Reggiano fuori dal fuoco. Il profumo che si sprigiona è quello di una cucina di altri tempi.

: cuoci i tortellini in abbondante acqua salata, scolali al dente e saltali in padella con panna fresca e una noce di burro. Aggiungi abbondante Parmigiano Reggiano fuori dal fuoco. Il profumo che si sprigiona è quello di una cucina di altri tempi. Per entrambe le versioni: non lesinare sul ripieno. Un tortellino ben fatto si riconosce dall’equilibrio tra carne, mortadella, prosciutto e Parmigiano — nessun ingrediente deve prevalere sugli altri.

La vera lezione dei ricettari antichi

Quello che i ricettari storici ci insegnano, più che una verità assoluta su quale versione sia la più antica, è che il tortellino in brodo e il tortellino alla panna non sono due piatti in competizione, ma due espressioni diverse di una stessa filosofia culinaria: valorizzare un ripieno prezioso attraverso un condimento che lo esalti senza soffocarlo. Il brodo lo fa con la sua leggerezza e il suo calore. La panna lo fa con la sua cremosità e la sua dolcezza.

La prossima volta che ti trovi davanti a una scodella fumante di tortellini in brodo o a un piatto avvolto nella panna, sappi che stai assaggiando secoli di storia emiliana — e che entrambe le versioni, a modo loro, hanno tutto il diritto di stare in tavola.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.