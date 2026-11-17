Coppa del Mondo del Panettone 2026: chi sono i vincitori e come hanno conquistato il podio

Il profumo di lievito madre, canditi e vaniglia si è diffuso per due giorni tra le sale del Meliá Milano, trasformando la città in capitale mondiale di uno dei dolci più amati e discussi della tradizione italiana. La coppa del mondo panettone 2026 ha scritto una pagina importante nella storia della pasticceria artigianale: il 7 e 8 novembre 2026 si è svolta la quinta edizione di questa straordinaria competizione internazionale, con pasticceri provenienti da 20 paesi pronti a sfidarsi a colpi di impasto, lievitazione e creatività. E i risultati — annunciati con grande entusiasmo già il 9 novembre — continuano a far parlare di sé.

Una competizione che cresce edizione dopo edizione

Ideata dal maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, la Coppa del Mondo del Panettone è arrivata alla sua quinta edizione con una formula ormai consolidata e un prestigio sempre più riconosciuto a livello internazionale. Non si tratta di una semplice gara: è un vero e proprio palcoscenico dove la tradizione incontra la tecnica, dove il rispetto per la ricetta originale si misura con la capacità di interpretarla con precisione artigianale assoluta.

Hai mai pensato a quanto lavoro si nasconda dietro un panettone che sembra perfetto? Mesi di prove, impasti ripetuti, lievitazioni controllate al decimo di grado. I concorrenti di questa edizione hanno portato tutto questo — e molto di più — sul banco di gara del Meliá Milano. La competizione si articola in due categorie principali: il panettone tradizionale e il panettone al cioccolato, due mondi distinti che richiedono sensibilità e competenze diverse.

Fiorenzo Ascolese: il campione del mondo nel tradizionale viene da Salerno

Il grande protagonista della coppa del mondo panettone 2026 nella categoria tradizionale è Fiorenzo Ascolese, pasticcere originario di San Valentino Torio, in provincia di Salerno, nel cuore della Campania. Come ha scritto MilanoToday il 9 novembre, «il panettone ha il cuore a Milano ma il Campione del Mondo arriva da Salerno»: una sintesi perfetta di ciò che rende questa competizione così affascinante.

→ Leggi anche: Coppa del Mondo del Panettone 2026: la finale arriva a Milano il 7-8 novembre

Il fatto che il re del panettone — dolce simbolo della tradizione milanese e lombarda — arrivi dal Sud Italia non è una contraddizione, ma una conferma della vitalità e della diffusione di questa arte in tutto il paese. Ascolese ha convinto la giuria con un panettone che, evidentemente, ha saputo coniugare rispetto della tradizione e qualità tecnica impeccabile: dalla struttura dell’impasto alla morbidezza della mollica, dalla distribuzione dei canditi all’equilibrio aromatico finale.

La notizia ha avuto un’eco immediata anche a livello locale: il 16 novembre 2026, LatinaToday ha dedicato ampio spazio alla storia di Andrea Ceracchi, pasticcere di Cori che ha raggiunto il podio della competizione, testimoniando come la coppa del mondo panettone 2026 abbia acceso i riflettori su talenti artigianali distribuiti in tutta la penisola.

La Spagna conquista il podio nel cioccolato: chi è Miguel Angel Castro Garcia

Se l’Italia ha dominato nella categoria tradizionale, la categoria panettone al cioccolato ha incoronato la Spagna. Il vincitore è Miguel Angel Castro Garcia, pasticcere spagnolo che ha saputo interpretare con maestria una versione del grande lievitato milanese in chiave cacao. Come riportato da Comunicaffè il 9 novembre 2026, i due vincitori sono stati Fiorenzo Ascolese nel tradizionale e Miguel Angel Castro Garcia nel cioccolato: un podio che racconta quanto questa competizione sia ormai diventata un appuntamento davvero globale.

Vale la pena sottolinearlo: che un pasticcere spagnolo vinca nella categoria cioccolato di una competizione dedicata al panettone non è una curiosità folkloristica. È la dimostrazione concreta che il know-how legato ai grandi lievitati si è diffuso ben oltre i confini italiani, e che la scuola internazionale di pasticceria ha raggiunto livelli di eccellenza capaci di competere alla pari con i maestri italiani. Come ha titolato Cronache di Gusto il 9 novembre: «trionfano l’Italia e la Spagna».

Cosa rende unica questa competizione nel panorama della pasticceria mondiale

La coppa del mondo panettone 2026 non è solo una gara: è un momento di confronto, formazione e valorizzazione di una tradizione che rischia, se non curata, di scivolare verso la standardizzazione industriale. Giuseppe Piffaretti, ideatore della competizione, ha costruito nel tempo un format che mette al centro la qualità artigianale vera, quella che si misura con mani, naso e palato — non con le macchine.

→ Leggi anche: Panettone 2026: i vincitori di Panettone Senza Confini

Partecipare con pasticceri di 20 paesi diversi significa portare sul tavolo approcci, tecniche e sensibilità differenti. Eppure tutti devono confrontarsi con gli stessi parametri: la struttura alveolare dell’impasto, la corretta lievitazione con lievito madre, l’equilibrio tra dolcezza e aromaticità, la qualità delle materie prime. Non è un caso che la finale si tenga a Milano, città che del panettone è custode storica e simbolica.

Come riportato da Italian Gourmet il 10 novembre 2026, il titolo nella categoria tradizionale è andato ad Ascolese e quello al cioccolato alla Spagna con Castro Garcia: una doppietta che ha confermato il livello altissimo raggiunto da questa edizione. Se ti stai chiedendo come si preparano i concorrenti, la risposta è semplice: mesi di lavoro, centinaia di panettoni sfornati e una dedizione che va ben oltre la passione.

Il panettone artigianale oggi: tra tradizione e nuovi orizzonti

Cosa ci insegna questa quinta edizione della coppa del mondo panettone 2026? Prima di tutto, che il panettone artigianale è vivo, vitale e in continua evoluzione. La categoria al cioccolato — vinta da un pasticcere spagnolo — rappresenta la capacità di questo dolce di reinventarsi senza perdere la propria identità. Il cioccolato non è un’aggiunta frivola: richiede una comprensione profonda dell’impasto, perché le masse grasse del cacao interagiscono in modo complesso con il lievito madre e modificano i tempi e le modalità di lievitazione.

Dall’altra parte, la vittoria di Ascolese nella categoria tradizionale ci ricorda che la ricetta classica — quella con uvetta e canditi, con la cupola alta e dorata, con la mollica filante e profumata — rimane il banco di prova più severo. Non c’è dove nascondersi: ogni scelta tecnica si vede, si annusa, si assaggia. Il segreto sta proprio in questo: nella capacità di fare cose semplici in modo straordinario.

Se ti è venuta voglia di cercare un panettone artigianale di qualità in questi giorni, sappi che la lista completa dei vincitori della Coppa del Mondo del Panettone 2026 su La Cucina Italiana è un ottimo punto di partenza per scoprire nomi e indirizzi di pasticceri che hanno dimostrato di fare questo mestiere con passione autentica. Perché il panettone migliore non è sempre quello più famoso — è quello fatto da chi ci mette l’anima, che venga da Salerno, da Madrid o da qualsiasi altro angolo del mondo capace di innamorarsi di un impasto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.