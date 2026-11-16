See Cheese 2026 a Ragusa: tre giorni dedicati ai formaggi tradizionali

Ti è mai capitato di assaggiare un formaggio e sentire, in un solo morso, il peso di secoli di tradizione, il profumo di un pascolo assolato, la sapienza silenziosa di chi ha imparato il mestiere da suo padre e da suo nonno? Ecco perché la notizia di See Cheese 2026 merita tutta la tua attenzione: dall’1 al 3 dicembre 2026, Ragusa diventa la capitale mondiale dei formaggi tradizionali, ospitando il primo congresso internazionale interamente dedicato a questo straordinario patrimonio gastronomico e culturale.

Cos’è See Cheese e perché è un evento unico nel suo genere

Non si tratta di una fiera commerciale, né di una semplice degustazione. See Cheese 2026 – International Congress on Traditional Cheeses è la prima edizione di un congresso internazionale pensato per mettere intorno allo stesso tavolo ricercatori, casari, esperti del settore lattiero-caseario e appassionati, con un obiettivo preciso: valorizzare, studiare e tramandare la cultura dei formaggi tradizionali in tutte le sue sfaccettature.

L’evento si svolge nella sede di CoRFiLaC — il Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell’agroalimentare — a Ragusa, un luogo che non potrebbe essere più simbolico. La Sicilia, e in particolare la provincia iblea, è da secoli una delle aree più ricche di tradizione casearia d’Italia: basti pensare al Ragusano DOP, uno dei formaggi a pasta filata più antichi e apprezzati del Mediterraneo. Organizzare qui il primo congresso internazionale sui formaggi tradizionali non è una scelta casuale — è un atto di coerenza culturale.

Chi c’è dietro a See Cheese 2026

Il congresso è organizzato da CoRFiLaC in collaborazione con l’Università di Catania, due istituzioni che da anni lavorano fianco a fianco nella ricerca e nella valorizzazione delle filiere agroalimentari siciliane. È una partnership che unisce il rigore scientifico alla conoscenza profonda del territorio, e che si riflette direttamente nella struttura dell’evento.

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I riferimenti organizzativi dell’evento sono Dr. Linda Migliorisi, responsabile della segreteria organizzativa, e Dr. Margherita Caccamo, che coordina la segreteria scientifica. Due figure chiave che garantiscono sia la qualità logistica sia il rigore dei contenuti presentati durante i tre giorni di congresso.

Sul fronte dei contenuti, i numeri parlano chiaro: 44 speaker prenderanno parte al congresso, portando prospettive, ricerche e saperi da contesti diversi. Un programma che promette di essere denso e stimolante, capace di soddisfare tanto chi viene con occhi da ricercatore quanto chi arriva spinto dalla semplice, onesta passione per il formaggio.

Cosa aspettarsi dai tre giorni a Ragusa

See Cheese 2026 non è solo un congresso nel senso accademico del termine. Il programma integra degustazioni, ricerca scientifica e i saperi dei casari, creando un dialogo raro e prezioso tra il mondo della produzione artigianale e quello della scienza. Sai qual è il segreto di questo approccio? È la consapevolezza che i formaggi tradizionali non si capiscono davvero fino in fondo se li si studia solo in laboratorio o se li si assaggia solo in cantina — bisogna fare entrambe le cose insieme.

Immagina di ascoltare un intervento scientifico sulla biodiversità microbica di un formaggio a latte crudo e, subito dopo, di poterne assaggiare una fetta tagliata dal casaro che lo produce da trent’anni. Questo è lo spirito di See Cheese: unire la conoscenza teorica all’esperienza sensoriale, il profumo della forma stagionata alla precisione dei dati di ricerca.

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Per chi ama i formaggi tradizionali, tre giorni a Ragusa in questo periodo dell’anno rappresentano un’occasione difficilmente replicabile. Dicembre, poi, regala a questa città barocca un’atmosfera particolare: le luci, il freddo secco della Val di Noto, i vicoli in pietra calcarea — tutto contribuisce a rendere l’esperienza ancora più memorabile.

Il valore della tradizione casearia siciliana

La Sicilia è una terra di formaggi straordinari, e la provincia di Ragusa ne è il cuore pulsante. Il Ragusano DOP è solo il nome più noto di un universo che comprende il Cosacavaddu ibleo, la Provola dei Nebrodi, la Vastedda della Valle del Belìce e molte altre produzioni che resistono al tempo grazie all’ostinazione di famiglie di casari che rifiutano di cedere alla logica dell’omologazione industriale.

Questi formaggi non sono semplici prodotti alimentari: sono archivi viventi di biodiversità, di pratiche pastorali, di microclimi e di razze animali autoctone. Ogni forma racconta la storia di un territorio, di un modo di stare nel mondo. Ed è esattamente questo che un congresso come See Cheese 2026 vuole proteggere e promuovere: non solo il gusto, ma il significato profondo dei formaggi tradizionali come patrimonio collettivo.

Come partecipare e dove trovare informazioni

Se stai pensando di partecipare — e avresti tutte le ragioni per farlo — il punto di riferimento ufficiale è il sito seecheese.com, dove puoi trovare aggiornamenti sul programma, le modalità di iscrizione e i contatti della segreteria organizzativa. Con 44 relatori internazionali e tre giorni di lavori intensi, è consigliabile organizzarsi per tempo: un evento del genere, alla sua prima edizione, ha tutto il potenziale per esaurire rapidamente i posti disponibili.

Che tu sia un professionista del settore lattiero-caseario, uno studente di scienze alimentari, un casaro curioso di confrontarsi con colleghi di altri paesi o semplicemente un appassionato che non riesce a resistere a un buon formaggio stagionato, See Cheese 2026 ha qualcosa di concreto da offrirti. Ragusa aspetta, dicembre si avvicina, e i formaggi tradizionali — con tutto il loro profumo, la loro storia e la loro complessità — meritano di essere celebrati nel modo migliore possibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.