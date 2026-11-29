Kellogg’s toglie il riso dai Rice Krispies e dai Coco Pops: quando il clima riscrive i classici della colazione

Ti è mai capitato di versare una ciotola di Rice Krispies al mattino e aspettare quel caratteristico crepitio — il celebre snap, crackle and pop — come una piccola colazione rumorosa e rassicurante? Ebbene, quel suono iconico sta diventando sempre più silenzioso, e la ragione non ha niente a che fare con la ricetta di un cuoco distratto. Con il tema del Rice Krispies riso eliminato che rimbalza da settimane sulle testate di settore, vale la pena capire davvero cosa sta succedendo, perché interessa anche noi in Europa — e in Italia in particolare.

Cosa è cambiato nella ricetta storica

La notizia è ufficiale e documentata: Kellanova, la società oggi parte del Mars Group, ha riformulato la ricetta dei Rice Krispies e dei Coco Pops per i mercati britannico ed europeo, Italia compresa. I tradizionali chicchi di riso intero — quelli che gonfiandosi in cottura creavano le famose camere d’aria responsabili del crepitio — sono stati sostituiti con farina di riso. I Coco Pops, invece, contengono ora un mix di farina di riso e farina di mais.

Ma c’è un dettaglio che molti consumatori hanno già notato sulle confezioni: entrambi i cereali includono adesso il glutine di frumento tra gli ingredienti. Si tratta di un cambiamento non trascurabile per chi soffre di intolleranze o segue una dieta priva di glutine: prodotti che in passato erano naturalmente gluten-free oggi non lo sono più, almeno nelle versioni europee.

È importante precisare una cosa fin da subito, per evitare confusioni: questa riformulazione riguarda i mercati del Regno Unito e dell’Europa. Le versioni nordamericane — prodotte da WK Kellogg, società di proprietà di Ferrero — continuano a utilizzare chicchi di riso intero e non sono state toccate dalla modifica.

Il silenzio nella ciotola: cosa perde il consumatore

Chi ha già acquistato le nuove confezioni lo ha percepito immediatamente: i cereali sono notevolmente più silenziosi. Quel crepitio vivace che per decenni ha accompagnato le colazioni di bambini e adulti si è attenuato in modo evidente. La struttura alveolare tipica del chicco di riso soffiato, che a contatto con il latte si espandeva e scoppiettava, non si riproduce allo stesso modo con la farina di riso lavorata.

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Non si tratta solo di nostalgia: i consumatori europei hanno sollevato lamentele concrete, segnalando differenze tangibili in termini di sapore, consistenza e suono. La croccantezza è diversa, la texture in bocca è cambiata, e il rituale mattutino — per quanto piccolo — non è più lo stesso. Sono proprio questi dettagli sensoriali, apparentemente banali, a costruire il legame affettivo con un prodotto che esiste da quasi un secolo.

Rice Krispies e riso eliminato: le ragioni climatiche dietro la scelta

Perché una multinazionale rinuncia all’ingrediente principale di uno dei suoi prodotti più iconici? La risposta, secondo quanto dichiarato dalla stessa azienda, è legata alle condizioni meteorologiche estreme che hanno compromesso la qualità e la disponibilità del riso in Europa negli ultimi anni. Kellogg’s ha dichiarato che la modifica serve a mantenere una qualità costante del prodotto in un contesto in cui le forniture di riso di alta qualità sono diventate sempre meno prevedibili.

In questo quadro, la Spagna gioca un ruolo cruciale: le condizioni meteorologiche estreme registrate nel Paese negli anni 2022 e 2023 hanno ridotto significativamente la disponibilità e la qualità del riso prodotto localmente. La Spagna è uno dei principali produttori europei di riso, e le sue difficoltà agricole si ripercuotono inevitabilmente sulle catene di approvvigionamento dei grandi gruppi alimentari che operano nel continente.

Il risultato è che il riso intero di qualità sufficiente per produrre cereali soffiati è diventato più scarso e più costoso. Di fronte a questa pressione, Kellanova ha scelto di riformulare piuttosto che aumentare il prezzo o ridurre la disponibilità del prodotto. Una scelta comprensibile dal punto di vista industriale, ma che pone domande importanti sul futuro dei prodotti alimentari che diamo per scontati.

Un segnale più ampio: quando il clima entra nella dispensa

Il caso del Rice Krispies riso eliminato non è un episodio isolato. È, piuttosto, un esempio emblematico di come le crisi ambientali stiano cominciando a modificare concretamente i prodotti alimentari che conosciamo da decenni. Non si tratta più solo di prezzi che salgono al supermercato: si tratta di ricette che cambiano, di ingredienti che scompaiono, di sapori che si trasformano.

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Pensa al cacao, alla vaniglia, all’olio d’oliva: tutte materie prime già sotto pressione per via di siccità, eventi climatici estremi e instabilità nelle aree di produzione. Il riso non è immune da queste dinamiche. Anzi, essendo una coltura particolarmente sensibile alla disponibilità idrica, è tra quelle più vulnerabili ai cambiamenti nelle precipitazioni e nelle temperature stagionali.

Disponibilità ridotta : le condizioni meteorologiche estreme in Spagna tra il 2022 e il 2023 hanno ridotto le forniture di riso di qualità in Europa.

: le condizioni meteorologiche estreme in Spagna tra il 2022 e il 2023 hanno ridotto le forniture di riso di qualità in Europa. Costi crescenti : la scarsità spinge verso l’alto i prezzi delle materie prime, rendendo le ricette storiche economicamente insostenibili.

: la scarsità spinge verso l’alto i prezzi delle materie prime, rendendo le ricette storiche economicamente insostenibili. Riformulazioni a catena: quando un grande produttore modifica una ricetta, spesso altri seguono, ridisegnando silenziosamente gli scaffali della grande distribuzione.

Cosa significa per chi acquista in Italia

Se sei abituato a comprare Rice Krispies o Coco Pops in Italia, la riformulazione ti riguarda direttamente. Le versioni in commercio nel nostro Paese rientrano nel mercato europeo gestito da Kellanova/Mars Group, quindi i chicchi di riso intero non ci sono più. Sugli scaffali trovi già le nuove confezioni con la ricetta aggiornata.

Il consiglio più utile, in questo momento, è leggere con attenzione l’etichetta. La presenza di glutine di frumento è un’informazione rilevante per una fetta importante di consumatori: celiaci, intolleranti al glutine o semplicemente persone che avevano scelto questi cereali proprio per la loro composizione originale devono essere consapevoli del cambiamento. Puoi verificare la composizione aggiornata direttamente sul sito de Il Sole 24 Ore, che ha seguito la vicenda con attenzione.

Il futuro dei cereali da colazione nell’era del clima che cambia

Guardando avanti, la storia dei Rice Krispies con il riso eliminato solleva una domanda che vale la pena tenere presente: quanti altri prodotti storici sono destinati a cambiare nei prossimi anni per ragioni simili? L’industria alimentare è già al lavoro per trovare alternative sostenibili agli ingredienti sotto pressione, ma il processo è lento e non sempre indolore per il consumatore finale.

Nel frattempo, il bello — o il paradosso — è che il snap, crackle and pop dei Rice Krispies è diventato suo malgrado un indicatore inaspettato dello stato di salute del nostro pianeta. Quando una ciotola di cereali fa meno rumore del solito, forse vale la pena fermarsi un momento e chiedersi perché. Non per allarmarsi, ma per capire che le scelte che facciamo — a tavola, in campo, nelle politiche agricole — hanno conseguenze concrete, anche nelle cose più piccole e quotidiane della nostra vita.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.