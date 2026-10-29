La Val Seriana incontra la Sicilia: cena a Clusone il 22 novembre

Hai mai pensato a cosa succederebbe se le Alpi bergamasche e il sole della Sicilia si incontrassero su un unico tavolo? La risposta arriva il 22 novembre a Clusone, dove la cena più attesa dell’autunno trasforma una serata in quota in un viaggio gastronomico straordinario. La cena Clusone 22 novembre porta in scena un incontro raro: quello tra la tradizione montana della Val Seriana e i profumi intensi degli agrumi siciliani, in un dialogo che promette di sorprendere anche i palati più esigenti.

Quando le montagne parlano con il mare

C’è qualcosa di magico nell’idea di far dialogare due mondi così distanti, eppure così ricchi di identità. La Val Seriana, nel cuore della provincia di Bergamo, porta con sé secoli di cucina alpina: piatti sostanziosi, sapori profondi, ingredienti che raccontano la fatica e la cura di chi vive tra i boschi e i pascoli. La Sicilia, dall’altra parte, è esplosione di colori, di agrumi che profumano l’aria, di dolci che portano con sé influenze arabe, normanne e greche.

Mettere questi due universi attorno allo stesso tavolo non è un’operazione semplice. Richiede sensibilità, tecnica e soprattutto rispetto per entrambe le tradizioni. Ed è esattamente quello che promette di fare l’evento Dialoghi di Gusto, che il 22 novembre animerà il Collina Luxury Relais di Clusone con una cena che è già diventata un appuntamento da segnare in agenda.

Cinque protagonisti, dieci mani, un solo obiettivo

Il cuore pulsante della serata sono cinque protagonisti tra cucina e pasticceria, che lavoreranno fianco a fianco in quella che viene definita una cena a dieci mani. Questa formula, sempre più apprezzata nel panorama gastronomico contemporaneo, permette a più chef e pasticceri di contribuire a un unico percorso di degustazione, portando ciascuno la propria visione e il proprio stile senza che il risultato finale perda coerenza.

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Il segreto sta proprio in questo equilibrio: non si tratta di cinque cene separate messe in fila, ma di un racconto condiviso dove ogni portata è pensata in relazione alle altre. Il risultato, quando funziona, è qualcosa di più grande della somma delle singole parti. E la promessa di questo appuntamento è esattamente quella: un’esperienza che cresce portata dopo portata, con la Val Seriana e la Sicilia che si rincorrono, si intrecciano e si valorizzano a vicenda.

Gli scarpinòcc e gli agrumi: simboli di un incontro

Due ingredienti, o meglio due simboli, rappresentano l’anima di questa serata. Da un lato gli scarpinòcc, la pasta ripiena tipica di Parre, piccolo comune della Val Seriana, con la loro forma caratteristica che ricorda una scarpa e il ripieno tradizionale dal profumo intenso di formaggio e spezie. Dall’altro gli agrumi siciliani, con la loro acidità vivace, la scorza aromatica, la capacità di illuminare qualsiasi preparazione con una nota fresca e brillante.

Hai mai provato ad abbinare un piatto di pasta ripiena di montagna con una salsa agrumata del Sud? A prima vista sembra un contrasto difficile da gestire, eppure è proprio in questo tipo di azzardo gastronomico che nascono le combinazioni più memorabili. Basta un piccolo accorgimento nella scelta delle spezie, un equilibrio attento tra grassezza e acidità, e il risultato cambia completamente. I cinque protagonisti della cena a Clusone il 22 novembre hanno certamente riflettuto a lungo su questi equilibri, costruendo un menu che racconta un territorio attraverso l’occhio curioso di chi guarda dall’altra parte d’Italia.

Maddalena Fossati Dondero: la madrina che dà voce alla cucina italiana

A fare da filo conduttore della serata c’è una presenza autorevole e riconoscibile nel mondo della gastronomia italiana: Maddalena Fossati Dondero, direttore di La Cucina Italiana, che ricopre il ruolo di madrina dell’evento. Non è una scelta casuale. La rivista che dirige è da decenni uno dei punti di riferimento per chi vuole capire, raccontare e valorizzare la cucina del nostro Paese in tutta la sua complessità regionale.

La presenza di Fossati Dondero trasforma la serata in qualcosa di più di una semplice cena: diventa un atto editoriale, quasi un manifesto sulla ricchezza della biodiversità gastronomica italiana. Perché l’Italia non è un’unica cucina, ma un mosaico di tradizioni che si parlano raramente e che, quando lo fanno, producono qualcosa di straordinario. L’appuntamento Dialoghi di Gusto al Collina Luxury Relais di Clusone è esattamente questo: un dialogo, appunto, tra voci diverse che trovano il modo di armonizzarsi.

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Perché Clusone, perché la Val Seriana

Clusone è una delle perle della bergamasca: un borgo medievale che domina la Val Seriana dall’alto, con la sua Danza Macabra affrescata sull’Oratorio dei Disciplini e un centro storico che conserva intatta l’atmosfera di un tempo. Non è la prima volta che questo territorio si mette in gioco come palcoscenico per eventi culturali e gastronomici di qualità, ma un appuntamento come Dialoghi di Gusto rappresenta un salto di qualità significativo.

La Val Seriana è una valle che merita di essere conosciuta anche attraverso il cibo: i suoi formaggi, le sue paste ripiene, i suoi piatti di montagna parlano di una comunità che ha saputo trasformare la necessità in arte. Portare qui una contaminazione siciliana non è un atto di colonizzazione culinaria, ma un gesto di apertura e curiosità che fa bene a entrambe le tradizioni.

Come prepararsi a una serata così

Se stai pensando di partecipare alla cena Clusone 22 novembre, ecco qualche consiglio per vivere l’esperienza al meglio:

Arriva con curiosità aperta : una cena a dieci mani richiede disponibilità ad accettare abbinamenti inaspettati.

: una cena a dieci mani richiede disponibilità ad accettare abbinamenti inaspettati. Prenditi il tempo di ascoltare : eventi come Dialoghi di Gusto spesso prevedono momenti di racconto e spiegazione dei piatti; non perderli.

: eventi come Dialoghi di Gusto spesso prevedono momenti di racconto e spiegazione dei piatti; non perderli. Esplora la location : il Collina Luxury Relais è immerso in un paesaggio che vale la pena godere anche prima di sedersi a tavola.

: il Collina Luxury Relais è immerso in un paesaggio che vale la pena godere anche prima di sedersi a tavola. Segui La Cucina Italiana per aggiornamenti e approfondimenti sull’evento: la rivista diretta da Maddalena Fossati Dondero è la fonte ufficiale di riferimento.

Per informazioni e aggiornamenti sull’evento puoi consultare La Cucina Italiana, che segue e racconta questa iniziativa con la competenza che la contraddistingue.

Quello che si costruisce la sera del 22 novembre al Collina Luxury Relais di Clusone non è soltanto un menu, ma un argomento di conversazione che potrebbe durare molto a lungo: la dimostrazione concreta che la cucina italiana, quando decide di parlarsi davvero, ha ancora moltissimo da dire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.