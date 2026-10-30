Schiena d’Asino Giovane, il formaggio irpino a pasta filata che conquista con la sua occhiatura caratteristica

Hai mai sentito parlare di un formaggio che porta il nome di un animale da lavoro, ha una forma che ricorda la sua schiena arcuata e nasconde al suo interno una pasta costellata di piccoli occhi irregolari? La schiena d’asino formaggio è esattamente questo: un prodotto caseario artigianale dell’Alta Irpinia che riesce a sorprendere al primo sguardo e a conquistare definitivamente al primo assaggio. Un nome curioso, quasi bizzarro, che però racconta già tutto di questo formaggio campano: la forma allungata e leggermente bombata, che richiama la schiena di un asino, e una personalità tutta sua, genuina e senza fronzoli.

Un formaggio a pasta filata che viene dall’Alta Irpinia

Per capire davvero cosa rende speciale la Schiena d’Asino Giovane, bisogna partire dal territorio. L’Alta Irpinia, nell’entroterra campano, è una terra di pascoli, di aria pulita e di tradizioni casearie radicate nel tempo. È qui che nasce questo formaggio, prodotto con latte vaccino al 100% proveniente proprio da questa zona. La qualità della materia prima, in un formaggio a pasta filata, è tutto: influenza il profumo, il sapore, la consistenza e persino il colore della pasta.

Il risultato è un formaggio che porta con sé l’identità di un paesaggio: la pasta avorio, luminosa e compatta, con la sua caratteristica occhiatura — quei piccoli fori distribuiti in modo irregolare che ne rendono la sezione immediatamente riconoscibile. La crosta è sottile e di un bel colore paglierino, come il fieno d’estate, e già dall’esterno racconta la cura artigianale con cui viene lavorato.

Il profilo sensoriale: dolce, sapido e ricco di sfumature

Cosa aspettarsi quando tagli una fetta di schiena d’asino formaggio e la porti al naso? Il primo segnale è un profumo gentile, lattico, con un tocco burroso che mette subito a proprio agio. Niente di aggressivo, niente di invadente: è la fragranza di un latte di qualità trasformato con rispetto.

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Al palato il formaggio si rivela con un gusto dolce e leggermente sapido, con sentori netti di latte e burro che persistono piacevolmente. Non è un formaggio che punta sulla forza o sulla piccantezza: la sua forza sta proprio nell’equilibrio. Quattro mesi di stagionatura — il tempo esatto scelto per la versione “Giovane” — sono sufficienti a sviluppare carattere senza perdere quella morbidezza e quella cremosità che lo rendono così versatile e immediato da apprezzare.

La pasta filata, lavorata a mano, ha una struttura elastica ma non gommosa, che si taglia bene e fonde con eleganza. Questo aspetto, come vedremo, lo rende particolarmente interessante anche in cucina.

La lavorazione artigianale: quando le mani fanno la differenza

Il segreto di un formaggio come la schiena d’asino sta nella cura con cui viene prodotto. Caciocavalleria D&D, il caseificio di Calitri, in provincia di Avellino, ha fatto di questo formaggio il proprio vero marchio di fabbrica. Ogni forma viene lavorata a mano, un dettaglio che può sembrare secondario ma che in realtà cambia tutto.

La filatura della pasta è un’operazione che richiede esperienza, sensibilità e tempismo. La pasta viene immersa in acqua calda e lavorata manualmente fino a diventare liscia, lucida e omogenea. È in questa fase che il casaro dà forma al prodotto, modellando quella caratteristica sagoma allungata e leggermente bombata da cui il formaggio prende il nome. Non si tratta di un processo che si può delegare a una macchina senza perdere qualcosa: il tocco umano garantisce una consistenza uniforme e una forma che racconta ancora oggi il gesto antico di chi fa il formaggio.

L’occhiatura, quella presenza di piccoli fori nella pasta, è una delle caratteristiche distintive di questo formaggio. Si tratta di un elemento che lo rende unico nel panorama dei formaggi a pasta filata campani, dove più spesso si cerca una pasta compatta e priva di irregolarità.

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Come valorizzarlo a tavola: abbinamenti e usi in cucina

Ti stai chiedendo come portare in tavola questo formaggio nel modo migliore? La risposta dipende molto dall’occasione e dal risultato che vuoi ottenere. Ecco alcune idee concrete:

A crudo, su un tagliere : è il modo più diretto per apprezzarne il sapore. Accompagnalo con pane di grano duro, qualche noce e un filo di miele millefiori. Il contrasto tra il dolce del miele e la nota leggermente sapida del formaggio è una combinazione riuscita.

: è il modo più diretto per apprezzarne il sapore. Accompagnalo con pane di grano duro, qualche noce e un filo di miele millefiori. Il contrasto tra il dolce del miele e la nota leggermente sapida del formaggio è una combinazione riuscita. Con salumi campani : il capocollo di Martina Franca, la soppressata irpina o il salame napolitano creano un abbinamento territoriale coerente e gustoso.

: il capocollo di Martina Franca, la soppressata irpina o il salame napolitano creano un abbinamento territoriale coerente e gustoso. Fuso su piatti caldi : la pasta filata si scioglie bene e in modo uniforme. Prova a usarlo su bruschette calde, su pizze rustiche o per gratinare verdure al forno. Il suo sapore delicato non copre gli altri ingredienti ma li arricchisce.

: la pasta filata si scioglie bene e in modo uniforme. Prova a usarlo su bruschette calde, su pizze rustiche o per gratinare verdure al forno. Il suo sapore delicato non copre gli altri ingredienti ma li arricchisce. In un primo piatto : grattugiato o tagliato a cubetti, si integra perfettamente in risotti cremosi o in pasta al forno, dove la sua morbidezza aggiunge una nota burrosa che lega gli ingredienti.

: grattugiato o tagliato a cubetti, si integra perfettamente in risotti cremosi o in pasta al forno, dove la sua morbidezza aggiunge una nota burrosa che lega gli ingredienti. Con vini bianchi strutturati: un Fiano di Avellino o un Greco di Tufo, entrambi espressione dello stesso territorio irpino, sono compagni ideali per esaltarne la dolcezza senza sovrastarla.

Dove trovare la schiena d’asino formaggio e come conservarla

Se vuoi mettere le mani su questo formaggio, hai due strade. Puoi visitare direttamente il Caseificio D&D a Calitri, in via F. Tedesco 18, dove puoi acquistarlo fresco e magari scoprire altri prodotti della produzione artigianale. In alternativa, puoi ordinarlo comodamente online: il formaggio è disponibile sullo shop ufficiale di Caciocavalleria D&D, con spedizione a domicilio.

Per conservarlo al meglio a casa, tieni presente alcune regole semplici ma importanti:

Conservalo in frigorifero, avvolto in un panno di cotone leggermente umido oppure in carta alimentare apposita per formaggi. Evita il sacchetto di plastica sigillato, che non permette al formaggio di respirare.

Tiralo fuori dal frigorifero almeno trenta minuti prima di consumarlo: a temperatura ambiente i profumi si aprono e il sapore si esprime al meglio.

di consumarlo: a temperatura ambiente i profumi si aprono e il sapore si esprime al meglio. Una volta tagliato, proteggi la superficie esposta con pellicola alimentare a contatto diretto per evitare che si secchi.

Un prodotto artigianale che merita di essere conosciuto

Nel panorama dei formaggi a pasta filata del Sud Italia, la Schiena d’Asino Giovane occupa un posto tutto suo. Non è il caciocavallo più famoso, non è la mozzarella di bufala che tutti conoscono: è qualcosa di più discreto, più territoriale, più legato a una tradizione che rischia di restare nell’ombra se non si fa lo sforzo di cercarla. Eppure bastano la sua crosta paglierina, la pasta avorio con quell’occhiatura inconfondibile e quel profumo di latte e burro a capire che ci si trova davanti a un formaggio fatto con intenzione, con rispetto per la materia prima e con la consapevolezza di chi sa che certi prodotti non si possono fare in fretta.

Vale la pena scoprirlo, assaggiarlo e portarlo in tavola: che sia su un semplice tagliere o come protagonista di un piatto più elaborato, la schiena d’asino formaggio ha tutto quello che serve per lasciare un ricordo piacevole. E spesso, in cucina come nella vita, sono proprio le sorprese inaspettate quelle che si ricordano di più.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.