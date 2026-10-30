Stagioni di Francesca Giovannini: la torta di farina di castagne e cioccolato

C’è un profumo che appartiene soltanto all’autunno: quello delle castagne che arrostiscono lentamente, misto all’intensità del cioccolato fondente che si scioglie in pentola. Se anche tu senti che questa stagione merita qualcosa di più di una semplice ricetta, Stagioni — il nuovo libro di Francesca Giovannini — arriva esattamente nel momento giusto, portando in anteprima una torta farina castagne cioccolato che è molto più di un dolce autunnale: è una piccola filosofia di vita da mettere in forno.

Un libro che sa di tempo che passa

Stagioni di Francesca Giovannini nasce da un’idea semplice ma potente: imparare a vivere nel presente assaporando il tempo che passa, stagione dopo stagione. In un’epoca in cui tutto corre — le notifiche, i ritmi, i menu fissi tutto l’anno — questo libro sceglie di rallentare. E lo fa attraverso il cibo, che è forse il linguaggio più antico e diretto che abbiamo per sentirci qui, adesso, in questo preciso momento dell’anno.

Non si tratta di nostalgia fine a se stessa, né di un manuale di cucina tradizionale nel senso più scolastico del termine. Giovannini invita il lettore a sintonizzarsi con il ritmo naturale delle stagioni, a scegliere gli ingredienti giusti nel momento in cui la natura li offre al meglio, e a trasformare ogni preparazione in un atto consapevole. La ricetta in anteprima della torta di farina di castagne e cioccolato è, in questo senso, il simbolo perfetto dell’autunno che Stagioni racconta.

Perché la farina di castagne è l’ingrediente dell’autunno per eccellenza

Ti sei mai chiesto perché la farina di castagne abbia quel sapore così diverso da qualsiasi altra farina? La risposta sta nel processo: le castagne vengono essiccate lentamente, spesso per settimane, prima di essere macinate. Il risultato è una polvere color nocciola scuro, dal profumo dolciastro e leggermente fumé, che porta con sé tutto il carattere della stagione fredda.

Dal punto di vista pratico, la farina di castagne ha alcune caratteristiche che è utile conoscere prima di usarla:

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È naturalmente priva di glutine , il che la rende adatta a chi segue una dieta senza glutine, purché si verifichi che non ci siano contaminazioni in fase di produzione.

, il che la rende adatta a chi segue una dieta senza glutine, purché si verifichi che non ci siano contaminazioni in fase di produzione. Ha un potere dolcificante naturale superiore alla farina di frumento, quindi nelle ricette si può ridurre leggermente la quantità di zucchero aggiunto senza perdere dolcezza.

superiore alla farina di frumento, quindi nelle ricette si può ridurre leggermente la quantità di zucchero aggiunto senza perdere dolcezza. Assorbe i liquidi in modo diverso : tende a creare impasti più densi e umidi, il che nella torta diventa un vantaggio, regalando una consistenza compatta ma mai secca.

: tende a creare impasti più densi e umidi, il che nella torta diventa un vantaggio, regalando una consistenza compatta ma mai secca. Si abbina magnificamente al cioccolato fondente, perché l’amarezza del cacao bilancia la dolcezza intensa della castagna, creando un equilibrio che difficilmente si dimentica.

Il segreto sta proprio in questo dialogo tra i due ingredienti principali: né la castagna né il cioccolato devono prevaricare l’altro. La torta farina castagne cioccolato funziona quando i due caratteri si rispettano e si completano.

Come preparare una torta di farina di castagne e cioccolato che riesca davvero

Anche senza avere tra le mani la ricetta completa di Francesca Giovannini, ci sono principi tecnici consolidati che fanno la differenza tra una torta mediocre e una che lascia il segno. Ecco cosa vale la pena sapere prima di accendere il forno.

La scelta della farina

Non tutte le farine di castagne sono uguali. Quelle di qualità superiore hanno un colore più uniforme, un profumo intenso e non presentano grumi evidenti. Se la farina che hai in dispensa odora di chiuso o ha un retrogusto amaro eccessivo, è meglio sostituirla: la freschezza dell’ingrediente incide moltissimo sul risultato finale. Conserva sempre la farina di castagne in un contenitore ermetico, lontano dall’umidità, e consumala entro pochi mesi dall’apertura.

Il cioccolato giusto

Per una torta farina castagne cioccolato equilibrata, scegli un cioccolato fondente con una percentuale di cacao compresa tra il 60 e il 70 per cento. Al di sotto rischi una dolcezza eccessiva che copre la castagna; al di sopra, l’amaro può diventare dominante. Scioglilo sempre a bagnomaria o in microonde a potenza bassa, mescolando spesso: il cioccolato brucia facilmente e una volta bruciato non c’è rimedio.

La consistenza dell’impasto

La farina di castagne tende a rendere l’impasto più pesante. Per alleggerirlo senza tradire la ricetta, puoi montare le uova con lo zucchero a lungo — almeno cinque minuti — fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Questo passaggio incorpora aria nell’impasto e compensa la densità naturale della farina. Aggiungi poi il cioccolato fuso tiepido (mai bollente, altrimenti cuoce le uova) e mescola con movimenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

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Cottura e verifica

La torta di farina di castagne e cioccolato si cuoce generalmente a temperatura moderata — intorno ai 170-175 gradi in forno statico — per circa 35-40 minuti, a seconda dello spessore. Non aprire il forno nei primi 25 minuti: il cambio di temperatura improvviso può far collassare la torta al centro. Per verificare la cottura, usa uno stecchino: deve uscire con qualche briciola umida attaccata, non completamente asciutto. Una torta di castagne troppo cotta perde la sua caratteristica umidità interna.

Come servirla e abbinarla

Una volta sfornata e raffreddata, la torta farina castagne cioccolato si presta a diverse presentazioni. Nella sua forma più essenziale, basta una spolverata di zucchero a velo o di cacao amaro in polvere. Se vuoi qualcosa di più ricco, una ganache al cioccolato fondente versata tiepida sulla superficie crea uno strato lucido e cremoso che esalta entrambi i sapori.

Per gli abbinamenti, pensa all’autunno: una crema di mascarpone leggermente zuccherata, qualche marron glacé sbriciolato sopra, oppure semplicemente una tazza di tè nero fumante o un caffè ristretto. La torta si conserva bene a temperatura ambiente per due o tre giorni, coperta con pellicola o sotto una campana di vetro — anzi, il giorno dopo è spesso ancora più buona, perché i sapori hanno avuto il tempo di amalgamarsi.

Stagionalità come scelta consapevole

Quello che Stagioni di Francesca Giovannini sembra volerci dire, attraverso ricette come questa, è che cucinare con gli ingredienti di stagione non è solo una questione di gusto o di sostenibilità — anche se entrambe le cose contano. È soprattutto un modo per essere presenti, per accorgersi che ottobre non è uguale ad aprile, che il freddo che arriva porta con sé sapori specifici e irripetibili, e che vale la pena fermarsi a sentirli davvero. Puoi trovare ulteriori approfondimenti sulla stagionalità in cucina e sulle tradizioni gastronomiche italiane su La Cucina Italiana, una delle voci più autorevoli del panorama gastronomico italiano.

La prossima volta che senti il profumo di castagne arrostite per strada o vedi comparire la farina di castagne sugli scaffali del negozio, sai già cosa fare: è il momento di accendere il forno, sciogliere il cioccolato, e lasciarti guidare dall’autunno verso qualcosa di davvero buono.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.