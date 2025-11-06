Stamattina aveva giusto due mele un po’ tristi nel cesto della frutta e, mentre sorseggiavo il mio caffè, mi è venuto un pensiero: “E se provassi a farne una torta senza glutine?” Confesso che ero un po’ scettica, temevo di ottenere un dolce compatto e poco invitante. E invece… Ne è uscita una torta di mele soffice, umida al punto giusto, profumatissima e con quella crosticina dorata che fa subito “casa”.

La ricetta della mia torta di mele senza glutine: semplice, profumata, irresistibile

Non so se capita anche a te, ma per me la torta di mele è la coccola per eccellenza. È quel dolce che sa di domeniche lente, di chiacchiere in cucina e di forno acceso quando fuori fa freddo. E questa versione senza glutine, credimi, non ha nulla da invidiare a quella classica: è leggera, digeribile e perfetta anche per chi vuole concedersi una fetta in più senza sensi di colpa.

Ingredienti (per 6-8 persone)

3 uova

150 g di zucchero

100 ml di olio di semi (io uso quello di girasole)

50 ml di latte di avena

250 g di farina di riso

2 cucchiaini di lievito per dolci (senza glutine)

La buccia grattugiata di 1 limone

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

4 mele

Per la decorazione

2 cucchiai di zucchero

1 cucchiaio di cannella in polvere

Preparazione

Sbuccia due mele e tagliale a cubetti. Le altre due, invece, tagliale a fettine sottili, lasciando la buccia. Metti tutto in due ciotole con acqua e qualche goccia di limone: eviterai che anneriscano. In una ciotola capiente, monta uova e zucchero con le fruste fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Aggiungere la buccia grattugiata del limone e l’estratto di vaniglia. Versa l’olio di semi e il latte di avena, continuando a mescolare dolcemente. Unisci la farina di riso e il lievito setacciati, amalgamando fino a ottenere un impasto liscio e vellutato. Incorpora le mele a cubetti e mescola con una spatola. Versa tutto in una tortiera rivestita di carta forno e decora con le fettine di mela. In una ciotolina mescola zucchero e cannella, poi spolvera la superficie. Cuoci in forno statico a 180 gradi per circa 45 minuti, finché la casa non si riempie di un profumo che sa di buono.

Quando la sforni, lasciala intiepidire: la farina di riso le regala una morbidezza incredibile, ma anche una fragranza che migliora dopo qualche ora. Io di solito la accompagno con un tè caldo o una pallina di gelato alla vaniglia, e il contrasto è da urlo.

Se vuoi darle un tocco in più, prova ad aggiungere una manciata di noci tritate o qualche uvetta ammollata nel rum: diventa subito più rustica e profumata. Oppure sostituisci le mele con pere mature e una spolverata di cacao fidati, non resterà una briciola.