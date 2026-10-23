Dove mangiare pesce a San Lorenzo: ZeroZero100 tra crudi, fritti e Aperitivo di Mare

Nel quartiere San Lorenzo, a Roma, ZeroZero100 propone una cucina dedicata ai sapori del mare, in un ambiente che combina elementi storici e dettagli contemporanei.

Il ristorante si trova in Via del Verano 27, all’interno di un’ex posta dell’Ottocento trasformata in una location urban chic, pensata per accogliere cene, aperitivi e occasioni conviviali.

La proposta gastronomica ruota intorno al pesce, con preparazioni che spaziano tra crudi e cotti, fritti della casa e piatti dedicati alla cucina di mare.

La cucina di ZeroZero100

A guidare la cucina è Fabrizio Giannini, con un percorso professionale e imprenditoriale che comprende diverse esperienze nella ristorazione e nel settore gastronomico.

Giannini è stato proprietario del Momart, dove ha contribuito alla nascita della formula dell’aperitivo a buffet, diventata negli anni uno degli elementi distintivi del locale.

Una formula che ha successivamente portato anche a ZeroZero100, riproponendo l’aperitivo a buffet in una versione reinterpretata secondo la proposta gastronomica del ristorante.

Oggi è inoltre proprietario di Pesceria Re di Roma e Pesceria Barberini, attività che affiancano il suo lavoro a ZeroZero100 e testimoniano il legame con il mondo del pesce.

Nel ristorante di San Lorenzo questa esperienza si traduce in una proposta che mette al centro le specialità di mare, affiancandole a formule pensate per momenti diversi della giornata.

Crudi, cotti e fritti: cosa propone il ristorante

Il pesce è il protagonista della cucina di ZeroZero100, con una particolare attenzione alla qualità delle materie prime e a preparazioni che permettono di esplorare sapori e consistenze differenti.

La proposta comprende crudi e cotti di mare, fritti e altre specialità della casa, con una cucina pensata sia per una cena completa sia per occasioni più informali.

Ad accompagnare i piatti c’è una cantina con vini selezionati, che offre diverse possibilità di abbinamento con le specialità del ristorante.

Accanto ai piatti di pesce sono previste anche alternative vegetariane, per rispondere alle diverse preferenze degli ospiti.

L’Aperitivo di Mare

Tra le proposte più caratteristiche del locale c’è l’Aperitivo di Mare.

Niente soliti stuzzichini: la formula propone pinsa e fritti della casa, una selezione di crudi e cotti di pesce e un cocktail incluso.

Un modo di vivere l’aperitivo che valorizza ingredienti marini in un contesto informale e conviviale, distinguendosi dalla formula dell’aperitivo a buffet, anch’essa presente tra le proposte del ristorante.

Cene degustazione e appuntamenti gastronomici

Oltre alla proposta quotidiana, ZeroZero100 dedica spazio alle cene degustazione, pensate per offrire percorsi gastronomici che valorizzano le specialità della cucina e gli abbinamenti con i vini della cantina.

Il calendario può comprendere anche aperitivi speciali dedicati alla mixology, con bartender ospiti e cocktail creati per l’occasione. A rendere particolari questi appuntamenti è anche la proposta gastronomica, con menu dedicati studiati per accompagnare i cocktail e valorizzare l’incontro tra cucina e miscelazione.

Si tratta di occasioni che permettono di scoprire il ristorante attraverso esperienze differenti rispetto al tradizionale servizio alla carta.

In occasione di eventi particolari possono trovare spazio anche brunch domenicali, mentre la versatilità degli ambienti e della proposta gastronomica rende ZeroZero100 una location adatta a ospitare compleanni, feste private, ricorrenze e incontri tra amici o gruppi, con formule personalizzabili, dall’aperitivo alla cena, in base alle esigenze di ogni occasione.

Un ristorante di mare a Roma, nel cuore di San Lorenzo

Tra specialità di pesce, aperitivi e degustazioni, ZeroZero100 propone diverse occasioni per scoprire la sua cucina, con attenzione agli ingredienti e agli abbinamenti.

Un indirizzo che unisce l’atmosfera del quartiere San Lorenzo al carattere di un edificio ottocentesco, trasformato in uno spazio dedicato alla gastronomia e alla convivialità.

Informazioni e contatti

ZeroZero100 — Via del Verano 27, Roma

Sito web: www.00100.biz

Telefono: +39 06 4470 2346