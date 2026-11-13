Guida Michelin Italia 2027: Uliassi perde la terza stella dopo 8 anni

Se segui il mondo della ristorazione italiana, sai bene quanto l’uscita della Guida Michelin rappresenti ogni anno un momento carico di attesa, emozione e, a volte, sorprese inaspettate. La presentazione della Guida Michelin 2027 — avvenuta il 12 novembre 2026 — ha riservato uno dei colpi di scena più discussi degli ultimi anni: il ristorante Uliassi di Mauro e Catia Uliassi, a Senigallia, perde la terza stella dopo otto edizioni consecutive al vertice assoluto della ristorazione italiana. Nessun nuovo tristellato entra in guida, mentre 24 nuovi ristoranti conquistano la prima stella. Un’edizione che lascia il segno.

Otto anni di tre stelle: la caduta di un’icona marchigiana

Ci sono momenti nella storia della gastronomia italiana che restano impressi nella memoria collettiva, e la retrocessione di Uliassi da tre a due stelle nella Guida Michelin 2027 è sicuramente uno di questi. Il ristorante di Mauro e Catia Uliassi, affacciato sul porto canale di Senigallia, nelle Marche, aveva raggiunto il massimo riconoscimento Michelin e lo aveva mantenuto per otto edizioni consecutive — un traguardo che pochissimi riescono a costruire e quasi nessuno vorrebbe mai perdere.

La terza stella Michelin non è semplicemente un numero su una pagina: rappresenta un’eccellenza assoluta, un livello di cucina che giustifica un viaggio appositamente pianificato. Perderla, dopo otto anni, significa rientrare nella categoria comunque prestigiosissima dei bistellati, ma con il peso di un confronto inevitabile con il passato. Per un ristorante come Uliassi, che ha costruito la sua identità sul mare, sui sapori adriatici e su una creatività riconoscibile, si tratta di un momento di riflessione profonda — sia per la famiglia Uliassi, sia per tutta la ristorazione italiana.

Ciò che ha colpito molti presenti alla cerimonia di presentazione è stato il gesto di Massimo Bottura, considerato uno dei più grandi chef italiani al mondo: davanti ai colleghi riuniti, Bottura ha reso omaggio a Mauro Uliassi, trasformando un momento potenzialmente doloroso in un tributo alla grandezza di uno chef che ha segnato un’epoca. Un gesto che dice molto sulla solidarietà e sul rispetto reciproco che esiste — almeno in certi momenti — tra i protagonisti della cucina d’autore italiana.

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Nessun nuovo tristellato: i 13 confermati tengono il vertice

Una delle notizie più significative della Guida Michelin 2027 riguarda proprio il vertice della piramide: nessun nuovo ristorante ha ottenuto la terza stella. Questo significa che i 13 ristoranti tristellati già presenti nell’edizione precedente vengono confermati, ma il club rimane chiuso a nuovi ingressi. È un segnale importante, che racconta quanto sia difficile — e raro — raggiungere e mantenere quel livello di eccellenza.

Hai mai pensato a cosa significhi, concretamente, avere tre stelle Michelin? Non si tratta solo di cucina straordinaria: significa gestire ogni dettaglio del servizio, della sala, della cantina, dell’accoglienza con una coerenza assoluta, giorno dopo giorno, anno dopo anno. Gli ispettori Michelin non valutano un singolo pasto eccezionale, ma la costanza nel tempo. Ed è proprio questa costanza a rendere così raro il massimo riconoscimento.

Il fatto che nessun nuovo tristellato sia entrato in guida nel 2027 non deve essere letto come un segnale negativo per la ristorazione italiana nel suo complesso: piuttosto, conferma quanto il vertice sia selettivo e quanto i 13 ristoranti già presenti rappresentino davvero un’eccellenza difficilmente replicabile.

Le new entry: tre nuovi bistellati e 24 nuovi monostellati

Se il vertice rimane stabile — con l’eccezione dolorosa di Uliassi — la parte più dinamica della Guida Michelin 2027 riguarda i nuovi ingressi nelle categorie inferiori, dove il fermento della ristorazione italiana si manifesta con più energia. Ben tre nuovi ristoranti hanno conquistato la seconda stella Michelin, un riconoscimento che segna il passaggio da una cucina di qualità a un’eccellenza capace di attrarre appassionati da tutta Italia e dall’estero.

Ma il dato che racconta meglio la vitalità del panorama gastronomico italiano è quello delle prime stelle: 24 nuovi ristoranti entrano per la prima volta nella Guida Michelin 2027 con una stella. Ventiquattro cucine che, per la prima volta, ricevono il riconoscimento di un’eccellenza riconoscibile a livello internazionale. Per gli chef coinvolti, spesso giovani o comunque lontani dai riflettori mediatici, si tratta di un cambiamento radicale: la stella porta visibilità, prenotazioni, attenzione della stampa e, inevitabilmente, nuove pressioni.

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Ecco cosa significa, in pratica, ottenere la prima stella Michelin:

Visibilità internazionale immediata : il ristorante entra nel radar dei viaggiatori gastronomici di tutto il mondo.

: il ristorante entra nel radar dei viaggiatori gastronomici di tutto il mondo. Aumento delle prenotazioni : in molti casi, i tavoli si esauriscono con settimane o mesi di anticipo.

: in molti casi, i tavoli si esauriscono con settimane o mesi di anticipo. Pressione sulla costanza : mantenere la stella diventa l’obiettivo primario, con gli ispettori pronti a tornare.

: mantenere la stella diventa l’obiettivo primario, con gli ispettori pronti a tornare. Riconoscimento per tutta la squadra: la stella non è solo dello chef, ma di ogni persona che lavora in cucina e in sala.

Cosa ci dice questa edizione sulla ristorazione italiana

Leggere la Guida Michelin 2027 come una semplice lista di premi sarebbe riduttivo. Ogni edizione racconta qualcosa di più profondo: lo stato di salute di una cucina nazionale, le tendenze emergenti, i cambiamenti generazionali. E questa edizione, in particolare, offre spunti di riflessione molto interessanti.

Il caso Uliassi, per esempio, ricorda a tutti che nessun riconoscimento è eterno — e che la continuità nell’alta ristorazione è forse la sfida più difficile di tutte. Non si tratta di un giudizio sulla qualità assoluta di una cucina, ma di una valutazione che cambia nel tempo, influenzata da mille fattori: l’evoluzione del mercato, le aspettative degli ispettori, i cambiamenti nella proposta dello stesso ristorante.

D’altra parte, i 24 nuovi monostellati dimostrano che la cucina italiana è tutt’altro che ferma: c’è una generazione di chef che lavora con passione, spesso fuori dalle grandi città, portando avanti tradizioni locali con uno sguardo contemporaneo. È in questi ristoranti che si costruisce il futuro della gastronomia italiana — e la Guida Michelin, con tutti i suoi limiti, rimane lo strumento più autorevole per mappare questo panorama.

Puoi consultare la Guida Michelin ufficiale per scoprire tutti i ristoranti stellati italiani e pianificare la tua prossima esperienza gastronomica. Perché, in fondo, la vera misura di una stella non è il simbolo sulla copertina di una guida, ma il ricordo che un pasto straordinario lascia dentro di te — e quello, nessuna retrocessione può toglierlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.