Dolci di novembre: i biscotti siciliani e le tradizioni regionali per la Festa dei Morti

C’è qualcosa di straordinariamente poetico nel fatto che, in Italia, la memoria dei defunti passi anche attraverso il sapore di un biscotto. Il 2 novembre, giorno della Festa dei Morti, non è soltanto un momento di raccoglimento e preghiera: in molte regioni italiane è anche una festa del palato, un rito collettivo che si tramanda da secoli attraverso i dolci della festa dei morti, preparati con cura nelle cucine di casa, nei laboratori artigianali e — un tempo — tra le mura silenziose dei conventi. Se non hai mai assaggiato un tetù ancora tiepido o una frutta martorana modellata a mano, questa è l’occasione giusta per scoprire un universo di sapori che racconta molto più di una semplice ricetta.

Radici antiche: perché si preparano dolci per i morti

La tradizione di celebrare i defunti con dolci rituali ha origini molto lontane, probabilmente legate a riti pagani di commemorazione dei morti che precedono di secoli il calendario cristiano. Con il tempo, queste usanze si sono fuse con la liturgia cattolica, dando vita a una serie di preparazioni che oggi consideriamo parte del patrimonio gastronomico regionale italiano. Il cibo, in questo contesto, non è mai soltanto nutrimento: è un gesto simbolico, un modo per tenere vivo il legame tra i vivi e chi non c’è più.

In Sicilia, questa sovrapposizione tra sacro e antico è particolarmente evidente. Maria Oliveri, storica e appassionata di arte e antropologia, ha dedicato anni alla raccolta e alla preservazione delle ricette conventuali siciliane, salvando dall’oblio preparazioni tramandate oralmente per generazioni nei monasteri dell’isola. Grazie a lavori come il suo, oggi possiamo ancora ricostruire con fedeltà i sapori che un tempo accompagnavano le veglie funebri e le commemorazioni autunnali.

I dolci siciliani per la Festa dei Morti: un panorama ricchissimo

La Sicilia è senza dubbio la regione italiana in cui la tradizione dei dolci festa dei morti raggiunge la sua espressione più elaborata e visivamente spettacolare. L’elenco delle preparazioni tipiche è lungo e ogni dolce ha una storia, una forma, un significato.

Pupi di Zucchero: statuette di zucchero colorato che raffigurano personaggi del folklore, cavalieri, dame, animali. Erano il regalo che, secondo la tradizione, i defunti portavano ai bambini nella notte tra l’1 e il 2 novembre — un’usanza che in Sicilia ha avuto per secoli lo stesso peso emotivo che altrove ha Babbo Natale.

statuette di zucchero colorato che raffigurano personaggi del folklore, cavalieri, dame, animali. Erano il regalo che, secondo la tradizione, i defunti portavano ai bambini nella notte tra l’1 e il 2 novembre — un’usanza che in Sicilia ha avuto per secoli lo stesso peso emotivo che altrove ha Babbo Natale. Frutta Martorana: pasta di mandorle lavorata e colorata fino a riprodurre con sorprendente realismo frutta, ortaggi e persino piatti pronti. Il nome deriva dal Convento della Martorana di Palermo, dove si dice sia nata questa tecnica.

pasta di mandorle lavorata e colorata fino a riprodurre con sorprendente realismo frutta, ortaggi e persino piatti pronti. Il nome deriva dal Convento della Martorana di Palermo, dove si dice sia nata questa tecnica. Tetù e Teio: biscotti speziati di cui parliamo più avanti in dettaglio, protagonisti assoluti delle tavole siciliane il 2 novembre.

biscotti speziati di cui parliamo più avanti in dettaglio, protagonisti assoluti delle tavole siciliane il 2 novembre. Mustazzoli: dolci a base di mosto cotto, miele e spezie, dalla consistenza compatta e dal profumo intenso di cannella e chiodi di garofano.

dolci a base di mosto cotto, miele e spezie, dalla consistenza compatta e dal profumo intenso di cannella e chiodi di garofano. Reginelle: biscotti ricoperti di semi di sesamo, croccanti fuori e leggermente morbidi dentro, con un sapore neutro che si abbina perfettamente al vino dolce.

biscotti ricoperti di semi di sesamo, croccanti fuori e leggermente morbidi dentro, con un sapore neutro che si abbina perfettamente al vino dolce. Cuccìa: grano cotto con ricotta dolce o crema di cioccolato, preparata anche per la festa di Santa Lucia ma profondamente radicata nel calendario dei morti.

grano cotto con ricotta dolce o crema di cioccolato, preparata anche per la festa di Santa Lucia ma profondamente radicata nel calendario dei morti. Ossa di Morto: biscotti duri e bianchi che imitano nella forma le ossa, un’antica tradizione siciliana dalla valenza chiaramente simbolica.

Tetù e Teio: i biscotti speziati da conoscere e preparare

Se c’è un dolce che meglio di tutti incarna lo spirito della Festa dei Morti siciliana, sono i tetù e i teio. Si tratta di due biscotti che vanno sempre in coppia, quasi come il giorno e la notte: il tetù è scuro, al cioccolato e spezie, con una glassa bianca; il teio è chiaro, alla vaniglia o alla cannella, con una glassa scura. Insieme formano un contrasto cromatico che è anche un contrasto simbolico, un gioco tra luce e ombra perfettamente coerente con il tema della ricorrenza.

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La base di entrambi è un impasto abbastanza compatto, che si lavora a mano fino a ottenere una consistenza omogenea. Gli ingredienti fondamentali sono farina, zucchero, uova, strutto (o burro nelle versioni più moderne), ammoniaca per dolci come lievitante, e una generosa dose di spezie — cannella, chiodi di garofano, noce moscata — che profumano tutta la cucina durante la cottura. Il segreto sta nella glassa: deve essere applicata sui biscotti ancora caldi, in modo che si asciughi formando uno strato lucido e leggermente croccante.

Per prepararli a casa, ecco i passaggi essenziali:

Mescola farina, zucchero, spezie e lievitante in una ciotola capiente.

Aggiungi uova e grasso (strutto o burro morbido) e lavora l’impasto fino a renderlo liscio.

Per il tetù, incorpora cacao amaro in polvere in quantità generosa.

Forma i biscotti a mano, dando loro una forma ovale o rotonda, e disponili su una teglia foderata.

Cuoci in forno a temperatura moderata — intorno ai 170-180 °C — per una quindicina di minuti, fino a quando la superficie è asciutta ma l’interno rimane leggermente morbido.

Prepara una glassa con zucchero a velo e pochissima acqua, e spennellala sui biscotti appena usciti dal forno.

Il risultato è un biscotto dal profumo avvolgente, con quella nota speziata che evoca immediatamente l’autunno siciliano.

Gli Ossa di Morto: un simbolo che si mangia

Tra i dolci della festa dei morti più antichi e carichi di significato ci sono senza dubbio gli ossa di morto. Bianchi, duri, con una forma che richiama esplicitamente le ossa umane, questi biscotti hanno una funzione quasi apotropaica: mangiare la morte, in un certo senso, per esorcizzarla. La loro preparazione è relativamente semplice — farina, zucchero, albume d’uovo e aromi come cannella o scorza di limone — ma la cottura richiede pazienza: si lasciano asciugare all’aria per alcune ore prima di passarli in forno, in modo che si formino quelle piccole crepe superficiali che ne caratterizzano l’aspetto.

Sono dolci da mordere con decisione, non da sciogliere in bocca: la loro consistenza quasi friabile-dura è parte integrante dell’esperienza. Inzuppati nel vino dolce o in un caffè lungo, si ammorbidiscono leggermente e sprigionano tutto il loro profumo speziato.

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Oltre la Sicilia: i dolci dei morti nelle altre regioni italiane

La tradizione dei dolci festa dei morti non è esclusiva della Sicilia, anche se lì raggiunge la sua forma più elaborata. In tutta Italia, il 2 novembre porta in tavola preparazioni regionali che meritano di essere conosciute.

Al Nord, a Milano e in Lombardia, si prepara il pan dei morti, un dolce morbido a base di biscotti sbriciolati, fichi secchi, uvetta, cacao e spezie, dalla consistenza quasi di un brownie rustico. In Veneto e in diverse zone del Centro Italia si trovano le fave dei morti, piccoli biscotti alle mandorle che esistono in versione bianca e al cioccolato — un’eco lontana della fava, legume sacro ai Romani perché considerato dimora delle anime dei defunti. A Napoli e in Campania, invece, il torrone dei morti — morbido, al cioccolato, farcito con frutta secca — è il protagonista indiscusso delle vetrine dei pasticcieri per tutto il mese di novembre.

Ogni dolce porta con sé un frammento di storia locale, un modo diverso di fare i conti con l’assenza e di celebrare chi è venuto prima di noi. Per approfondire la storia e le ricette regionali italiane legate a questa ricorrenza, Agrodolce offre una guida dettagliata ai dolci siciliani del 2 novembre.

Come portare queste tradizioni nella tua cucina oggi

Anche se il 2 novembre è già passato per quest’anno, preparare i dolci della festa dei morti fuori stagione ha un suo senso preciso: è un modo per avvicinarsi a una tradizione, per capirla davvero attraverso le mani e non soltanto attraverso la lettura. I tetù e i teio, gli ossa di morto, le reginelle — sono tutti dolci che si conservano bene per diversi giorni in una scatola di latta, e che si prestano benissimo a essere regalati.

Se vuoi iniziare, il consiglio più utile è partire dagli ossa di morto o dai tetù: sono tecnicamente accessibili anche a chi non ha grande esperienza di pasticceria, richiedono ingredienti semplici e danno una grande soddisfazione visiva. La glassa è il passaggio che fa la differenza: non lesinarla, applicala con generosità e lascia asciugare i biscotti su una gratella prima di riporli. Il profumo di cannella e cioccolato che si diffonde in casa mentre cuociono è già, di per sé, un modo di tenere viva una memoria collettiva che appartiene a tutti noi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.