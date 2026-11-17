Pasta e ceci cremosa: il primo piatto della tradizione italiana in una sola pentola

C’è un profumo che sa di domenica mattina, di cucina caldi e di nonne indaffarate davanti ai fornelli: è quello della pasta e ceci cremosa, uno di quei piatti che non hanno bisogno di presentazioni, eppure ogni volta riescono a sorprendere. Appartiene alla grande tradizione della cucina povera napoletana, nasce da ingredienti semplici e accessibili, e si trasforma — quasi per magia — in qualcosa di denso, avvolgente e profondamente soddisfacente. Se non l’hai mai preparata in casa o se i tuoi tentativi passati non ti hanno convinto del tutto, sei nel posto giusto: oggi scopriamo insieme tutti i trucchi per ottenere una versione davvero perfetta, in una sola pentola.

Un piatto povero con un’anima ricchissima

La pasta e ceci è uno dei pilastri della tradizione italiana, un primo piatto che racconta secoli di cucina essenziale e genuina. Le sue radici affondano nella cucina povera partenopea, dove l’arte di trasformare legumi e pasta in un pasto completo e nutriente era una necessità quotidiana. Eppure, proprio da quella semplicità nasce tutta la sua forza: pochi ingredienti, tecnica minima, risultato straordinario.

Oggi la pasta e ceci cremosa è tornata prepotentemente di moda, non solo come comfort food invernale ma come piatto unico nutriente capace di soddisfare anche i palati più esigenti. È ideale per i pranzi e le cene delle stagioni fredde, quando hai bisogno di qualcosa che scalda davvero, dall’interno. E la versione one-pot — ovvero preparata in una sola pentola — la rende ancora più pratica e veloce, senza rinunciare a nulla in termini di sapore.

Ceci secchi o in scatola: quale scegliere?

Prima ancora di accendere i fornelli, c’è una scelta da fare: parti dai ceci secchi oppure usi quelli già cotti, in barattolo o in lattina? Entrambe le opzioni sono valide, ma danno risultati leggermente diversi.

I ceci secchi richiedono una pianificazione: vanno messi in ammollo la sera prima, idealmente con l’aggiunta di mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio nell’acqua, che aiuta ad ammorbidirli e a renderli più digeribili. La cottura successiva richiede tempo — e qui la variabile dipende molto dalla qualità e dall’età dei legumi, quindi è difficile dare un tempo preciso — ma il risultato finale è un brodo naturale ricco di sapore, che diventa la base perfetta per la tua zuppa. Una ricetta tradizionale con i ceci secchi prevede, oltre ai legumi, pasta corta, pomodori pelati, olio extravergine di oliva, aglio, rosmarino, sedano, carota, cipolla, sale, pepe, alloro e un pizzico di peperoncino facoltativo.

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I ceci in scatola o in vasetto, invece, sono la scorciatoia intelligente quando il tempo stringe. Con circa 300 g di ceci già cotti, una piccola cipolla, un cucchiaio di concentrato di pomodoro e acqua calda, puoi portare in tavola una pasta e ceci cremosa in circa 15 minuti. Non è un compromesso: è semplicemente una versione diversa, altrettanto legittima.

Il segreto della cremosità: il trucco che cambia tutto

Sai qual è il vero segreto di una pasta e ceci cremosa che si distingue da tutte le altre? Non è un ingrediente speciale né una tecnica complicata: è frullare una parte dei ceci. Sì, proprio così.

Una volta che i ceci sono cotti, preleva una porzione — indicativamente un terzo o anche la metà, a seconda di quanto vuoi che il piatto risulti denso — e frullala con un po’ del liquido di cottura fino a ottenere una crema liscia. Poi rimetti tutto nella pentola, aggiungi la pasta e lascia cuocere direttamente nel brodo cremoso. Il risultato è una consistenza vellutata, avvolgente, che abbraccia ogni formato di pasta in modo uniforme.

Un’altra variante prevede l’aggiunta di una piccola quantità di passata di pomodoro o di concentrato, che dona colore e una leggera acidità capace di bilanciare la dolcezza naturale dei ceci. Se invece preferisci la versione in bianco, puoi ometterla completamente e affidarti agli aromi per dare carattere al piatto: il risultato sarà più delicato ma ugualmente goloso.

Gli aromi giusti per un profumo irresistibile

In una ricetta così essenziale, gli aromi fanno la differenza. La tradizione vuole salvia e rosmarino come protagonisti assoluti, due erbe robuste che reggono bene la cottura prolungata e rilasciano tutto il loro profumo nel brodo. Ma non fermarti qui: anche il timo e la foglia di alloro si sposano benissimo con i ceci, aggiungendo sfumature diverse.

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Se hai voglia di sperimentare, un piccolo tocco di zenzero può dare una nota esotica e leggermente piccante che sorprende piacevolmente. Non stravolgere il piatto, ovviamente — basta una grattugiata leggera per sentire la differenza. E il peperoncino? Facoltativo, ma per molti è irrinunciabile: una punta di piccante esalta tutti gli altri sapori e dà carattere all’insieme.

Come preparare la pasta e ceci cremosa in una sola pentola

Ecco il metodo più efficace per ottenere un risultato perfetto con il minimo sforzo:

Soffriggi gli aromi : in una pentola capiente, scalda un filo generoso di olio extravergine di oliva e fai appassire la cipolla tritata finemente. Aggiungi l’aglio (intero o tritato, a gusto) e gli aromi scelti.

: in una pentola capiente, scalda un filo generoso di olio extravergine di oliva e fai appassire la cipolla tritata finemente. Aggiungi l’aglio (intero o tritato, a gusto) e gli aromi scelti. Aggiungi i ceci : se usi quelli in scatola, scolali e sciacquali bene. Uniscili al soffritto e lascia insaporire qualche minuto.

: se usi quelli in scatola, scolali e sciacquali bene. Uniscili al soffritto e lascia insaporire qualche minuto. Frulla una parte : preleva circa un terzo dei ceci, frullali con un mestolo di acqua calda e rimetti la crema nella pentola. Questo è il passaggio chiave per la cremosità.

: preleva circa un terzo dei ceci, frullali con un mestolo di acqua calda e rimetti la crema nella pentola. Questo è il passaggio chiave per la cremosità. Aggiungi il liquido e la pasta : versa acqua calda (o brodo vegetale) sufficiente a coprire abbondantemente, porta a ebollizione e cala la pasta corta — ditalini, tubetti o pasta mista sono le scelte classiche.

: versa acqua calda (o brodo vegetale) sufficiente a coprire abbondantemente, porta a ebollizione e cala la pasta corta — ditalini, tubetti o pasta mista sono le scelte classiche. Cuoci e manteca: cuoci la pasta direttamente nella zuppa, mescolando spesso per evitare che attacchi. L’amido rilasciato dalla pasta renderà il tutto ancora più cremoso. Regola di sale, aggiungi un giro d’olio a crudo e servi subito.

Varianti e personalizzazioni da provare

La pasta e ceci cremosa è una ricetta generosa, che si presta a molte variazioni. Puoi renderla più ricca aggiungendo un po’ di guanciale o pancetta rosolata all’inizio, oppure tenerla completamente vegetale per un piatto leggero e bilanciato. Alcune versioni regionali prevedono l’aggiunta di pasta fresca fatta in casa, mentre altre puntano su formati rustici come le lagane spezzate, che assorbono il brodo in modo straordinario.

Puoi anche giocare con la consistenza finale: se ami le zuppe brodose, aggiungi più acqua e servi il piatto quasi come una minestra; se invece preferisci qualcosa di più denso e compatto, riduci il liquido e lascia che la pasta assorba quasi tutto. In entrambi i casi, un filo di olio extravergine di oliva a crudo prima di portare in tavola è il tocco finale che non va mai dimenticato.

Per approfondire la storia e le varianti regionali di questo piatto, puoi consultare le schede dedicate su La Cucina Italiana, una delle fonti più autorevoli sulla gastronomia del nostro Paese.

La pasta e ceci cremosa è uno di quei piatti che non smettono mai di emozionare, proprio perché sono onesti: non promettono nulla di straordinario, eppure ogni volta riescono a regalare quella sensazione di benessere e calore che solo la cucina vera sa dare. Provaci questa settimana, magari un martedì sera qualunque, e vedrai che diventerà subito uno dei tuoi appuntamenti fissi in cucina.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.