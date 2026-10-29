Papassini e torrone dei morti: i dolci sardi e napoletani che celebrano Ognissanti

C’è qualcosa di magico nel modo in cui certi profumi riescono a evocare intere stagioni. Arriva novembre, le foglie cominciano a cadere, l’aria si fa più fresca, e in molte case italiane si accendono i forni per preparare i dolci di Ognissanti: quei dolci tradizionali che tornano sulle tavole solo in questo periodo dell’anno, carichi di storia, memoria e sapori autentici. Tra tutti, due grandi protagonisti meritano un racconto a parte: i papassini sardi, biscotti profumati e glassati che arrivano direttamente dalla tradizione nuragica dell’isola, e il torrone dei morti, la golosità al cioccolato che Napoli prepara per la festa di Ognissanti con una passione che non conosce rivali. Scopriamo insieme cosa li rende così speciali.

Ognissanti e la tradizione dei dolci regionali italiani

Il 1° novembre è una data che in Italia porta con sé un significato doppio: da un lato la solennità religiosa di Ognissanti, dall’altro la memoria affettuosa dei defunti, celebrata il giorno successivo. Questo intreccio tra sacro e profano ha generato, nei secoli, una delle tradizioni gastronomiche più ricche e variegate del calendario culinario italiano.

Come spesso accade nella cucina di casa, i dolci di Ognissanti nascono da ingredienti semplici e stagionali: frutta secca, miele, farina, spezie. Ogni regione ha la propria versione, ogni famiglia custodisce la propria ricetta, tramandata di generazione in generazione come un patrimonio prezioso. C’è chi li prepara già a fine ottobre per farli riposare e insaporire, chi li porta in dono ai vicini, chi li sistema sul tavolo come offerta simbolica. Le forme, a volte evocative e legate alla simbologia della morte e del ricordo, bilanciano sempre questo confine sottile tra il sacro e il profano, tra la malinconia e la dolcezza.

In questo panorama, Sardegna e Campania si distinguono con due proposte che non hanno nulla da invidiare ai dolci più celebri d’Italia.

I papassini: il biscotto sardo che sa di tradizione

Se hai mai visitato la Sardegna in autunno, è quasi impossibile che tu non abbia incontrato i papassini — o papassinos, come li chiamano nell’isola. Sono biscotti densi, profumati, ricoperti da una glassa di zucchero candida e lucida che in sardo viene chiamata cappa, e decorati con confettini colorati che li rendono immediatamente riconoscibili.

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Il loro nome ha radici linguistiche precise: deriva dalla parola sarda papassa, che significa uva passa o uva secca. E in effetti, l’uvetta è uno degli ingredienti più caratteristici di questi biscotti, insieme alla frutta secca — noci, mandorle, scorze d’arancia — che regala a ogni morso una consistenza ricca e una dolcezza naturale e profonda.

I papassini sono preparati tradizionalmente per la festa di Ognissanti e per il Giorno dei Morti, ma la loro popolarità è tale che li trovi sulle tavole sarde anche a Natale. Sono uno di quei dolci che appartengono al grande patrimonio della pasticceria tradizionale sarda, insieme ai celebri seadas, ai coricheddos, alle formaggelle e alla torta di menjar blanc.

Come si preparano i papassini

La base dell’impasto è semplice ma richiede cura. In genere si lavora la farina con lo strutto o il burro, le uova, lo zucchero e una punta di lievito. L’uvetta, ammollata in precedenza, va incorporata insieme alla frutta secca tritata grossolanamente — noci e mandorle sono le più usate — e a spezie come la cannella e la scorza di agrumi grattugiata.

L’impasto si stende a uno spessore di circa un centimetro e si ritaglia in forme tradizionali: rombi, losanghe o rettangoli. Dopo la cottura in forno, che avviene a temperatura moderata fino a doratura, arriva il momento più scenografico: la cappa, la glassa di zucchero a velo e albume, viene spennellata sulla superficie ancora tiepida dei biscotti. Poi i confettini colorati — diavoletti o codette — completano la decorazione.

Il segreto sta nel lasciarli riposare almeno un giorno prima di mangiarli: la glassa si solidifica, i sapori si amalgamano, e il risultato cambia completamente rispetto al biscotto appena sfornato.

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Il torrone dei morti: Napoli e il cioccolato come rito

Spostandosi verso sud, in Campania, la tradizione dei dolci di Ognissanti assume un carattere tutto diverso: più goloso, più esuberante, decisamente napoletano. Il protagonista assoluto è il torrone dei morti, considerato il dolce più ricco e irresistibile che Napoli prepara per questa ricorrenza.

Non si tratta del torrone classico a base di miele e mandorle che si trova in tutta Italia: il torrone dei morti è una creazione a base di cioccolato fondente, ripiena di ingredienti golosi come crema al cioccolato, nocciole, frutta secca e, in molte versioni, un cuore al caffè che è diventato uno dei tratti più amati di questo dolce. La forma è allungata, quasi come un lingotto, e il cioccolato che lo riveste deve essere lucido, compatto, perfettamente temperato.

La preparazione in casa: qualche consiglio pratico

Preparare il torrone dei morti in casa è più accessibile di quanto sembri, a patto di seguire qualche accorgimento:

Scegli un cioccolato di qualità : la copertura fondente è la protagonista, quindi vale la pena non lesinare. Un cioccolato con almeno il 60-70% di cacao garantisce un risultato più intenso e bilanciato.

: la copertura fondente è la protagonista, quindi vale la pena non lesinare. Un cioccolato con almeno il 60-70% di cacao garantisce un risultato più intenso e bilanciato. Tempera il cioccolato : scioglilo a bagnomaria, poi raffreddalo su una superficie fredda e riscaldalo leggermente. Questo passaggio è il segreto per ottenere una copertura lucida e croccante che non si scioglie al tatto.

: scioglilo a bagnomaria, poi raffreddalo su una superficie fredda e riscaldalo leggermente. Questo passaggio è il segreto per ottenere una copertura lucida e croccante che non si scioglie al tatto. Prepara il ripieno con cura : la crema al cioccolato o al caffè deve essere densa ma non troppo compatta, per mantenere una consistenza morbida al taglio. Nocciole tostate e frutta secca aggiungono croccantezza e carattere.

: la crema al cioccolato o al caffè deve essere densa ma non troppo compatta, per mantenere una consistenza morbida al taglio. Nocciole tostate e frutta secca aggiungono croccantezza e carattere. Lascialo riposare in frigorifero: almeno quattro o cinque ore prima di servire, meglio ancora tutta la notte. Il freddo consolida la struttura e rende il taglio netto e preciso.

Il risultato è un dolce dalla doppia personalità: croccante fuori, cremoso dentro, con un profumo intenso di cacao e caffè che riempie la cucina già durante la preparazione.

Due tradizioni, un unico spirito

Ciò che accomuna i papassini sardi e il torrone dei morti napoletano, al di là degli ingredienti e delle tecniche, è il loro ruolo culturale: sono dolci della memoria, preparati per onorare chi non c’è più, per riunire le famiglie intorno a un tavolo, per trasformare un momento di raccoglimento in un gesto d’amore concreto e profumato. In un’epoca in cui molte tradizioni si perdono o si semplificano, questi dolci resistono perché portano con sé qualcosa di autentico: il sapore di una ricetta tramandata, il gesto di chi ha imparato guardando le mani della nonna, la soddisfazione di offrire qualcosa fatto con cura a chi si ama. Vale davvero la pena riscoprirli, prepararli e, perché no, portarli in tavola il primo novembre come si faceva una volta — con tutta la dolcezza che questa festa, nonostante il suo nome, sa regalare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.