Quali sono i migliori biscotti del supermercato? Il test del Salvagente su 29 prodotti

Ti è mai capitato di restare immobile davanti allo scaffale dei biscotti al supermercato, circondato da decine di confezioni colorate, senza sapere quale scegliere? Non sei solo: quella corsia è un labirinto di promesse — integrali, senza zuccheri aggiunti, con cereali antichi — che non sempre corrispondono a ciò che c’è davvero dentro. Per orientarsi tra i migliori biscotti del supermercato senza affidarsi solo al packaging, la rivista di tutela dei consumatori Il Salvagente ha fatto qualcosa di concreto: ha messo sotto la lente di ingrandimento ben 29 prodotti, analizzando non solo gli ingredienti ma anche la presenza di sostanze potenzialmente problematiche come l’acrilammide e le micotossine. I risultati, pubblicati nel novembre 2025, offrono una mappa preziosa per chi vuole fare la spesa con più consapevolezza.

Come funziona un test sui biscotti da supermercato

Prima di guardare i punteggi, vale la pena capire come si valuta un biscotto in laboratorio. Non si tratta solo di assaggiarlo — anche se la componente sensoriale conta — ma di smontarlo chimicamente e nutrizionalmente pezzo per pezzo. Il Salvagente ha strutturato il test su 13 biscotti classici e 16 varietà integrali, una divisione che riflette le due grandi famiglie presenti sugli scaffali italiani.

I parametri analizzati sono stati molteplici e ciascuno racconta qualcosa di diverso sul prodotto:

Acrilammide: una sostanza che si forma naturalmente durante la cottura ad alte temperature di alimenti ricchi di amido. Non è aggiunta intenzionalmente, ma la sua presenza in quantità elevate è considerata un segnale di attenzione dalle autorità sanitarie europee.

una sostanza che si forma naturalmente durante la cottura ad alte temperature di alimenti ricchi di amido. Non è aggiunta intenzionalmente, ma la sua presenza in quantità elevate è considerata un segnale di attenzione dalle autorità sanitarie europee. Micotossine: composti prodotti da muffe che possono contaminare le materie prime, in particolare i cereali. Anche in questo caso si tratta di contaminanti involontari, ma la loro rilevazione è fondamentale per valutare la qualità delle filiere produttive.

composti prodotti da muffe che possono contaminare le materie prime, in particolare i cereali. Anche in questo caso si tratta di contaminanti involontari, ma la loro rilevazione è fondamentale per valutare la qualità delle filiere produttive. Zuccheri, fibre e sale: i tre grandi indicatori nutrizionali che determinano quanto un biscotto sia bilanciato o, al contrario, sbilanciato rispetto a un’alimentazione quotidiana sana.

i tre grandi indicatori nutrizionali che determinano quanto un biscotto sia bilanciato o, al contrario, sbilanciato rispetto a un’alimentazione quotidiana sana. Lista degli ingredienti: la qualità delle materie prime, la presenza di oli vegetali raffinati, aromi artificiali, additivi e la loro posizione nella lista (ricorda: gli ingredienti sono elencati in ordine decrescente di peso).

Questo approccio multidimensionale è esattamente ciò che manca quando si legge frettolosamente un’etichetta al supermercato. Il segreto sta nell’analizzare il prodotto nella sua interezza, non solo un singolo valore nutrizionale.

I migliori biscotti supermercato secondo il test: il podio

Tra i migliori biscotti del supermercato emersi dall’analisi, tre nomi spiccano con punteggi particolarmente elevati nella categoria dei biscotti classici. Il risultato potrebbe sorprenderti, perché si tratta di marchi che probabilmente hai già in dispensa.

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Al primo posto troviamo le Pavesi Gocciole Chocolate, che hanno ottenuto un punteggio di 9,7 — il più alto in assoluto tra tutti i biscotti classici testati. Un risultato che non si spiega solo con il gusto (il profumo di cioccolato fondente che si sprigiona aprendo il sacchetto è già di per sé una promessa), ma con una combinazione virtuosa di ingredienti di qualità, livelli contenuti di contaminanti e un profilo nutrizionale complessivamente equilibrato per la categoria.

Al secondo posto si posizionano i Saiwa Oro Classico con 9,1 punti. Un biscotto semplice, quasi austero nella sua forma rotonda e dorata, che dimostra come la semplicità degli ingredienti possa essere un punto di forza. Meno componenti, meno rischi di incontrare additivi superflui.

Chiude il podio Mulino Bianco Macine con un punteggio di 9. Le Macine sono da decenni uno dei biscotti più amati dagli italiani, e questo risultato conferma che la loro popolarità non è solo frutto di un marketing efficace ma anche di una qualità produttiva apprezzabile.

Cosa ci insegna la distinzione tra classici e integrali

Hai mai comprato biscotti integrali pensando automaticamente di fare una scelta più salutare? È un’ipotesi ragionevole, ma non sempre corrisponde alla realtà. Il Salvagente ha incluso nel test ben 16 prodotti integrali proprio per fare chiarezza su questa categoria, che negli ultimi anni ha guadagnato sempre più spazio sugli scaffali.

Il punto è che un biscotto integrale non è automaticamente migliore di uno classico. Bisogna considerare:

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La percentuale reale di farina integrale utilizzata: alcuni prodotti contengono solo una piccola quota di cereali integrali, con la farina raffinata ancora come ingrediente principale.

utilizzata: alcuni prodotti contengono solo una piccola quota di cereali integrali, con la farina raffinata ancora come ingrediente principale. Il contenuto di fibre : un biscotto davvero integrale dovrebbe apportare una quantità significativa di fibre per porzione, non un valore simbolico.

: un biscotto davvero integrale dovrebbe apportare una quantità significativa di fibre per porzione, non un valore simbolico. La presenza di zuccheri aggiunti : spesso i biscotti integrali contengono quantità di zucchero paragonabili — o addirittura superiori — a quelle dei classici, per compensare il sapore meno dolce della farina integrale.

: spesso i biscotti integrali contengono quantità di zucchero paragonabili — o addirittura superiori — a quelle dei classici, per compensare il sapore meno dolce della farina integrale. Il rischio di micotossine: i cereali integrali, proprio perché meno raffinati, conservano anche la parte esterna del chicco, dove le muffe tendono a concentrarsi. Questo non significa che i biscotti integrali siano più pericolosi, ma che la qualità della materia prima diventa ancora più determinante.

Ecco perché un test come quello del Salvagente è così utile: smonta l’idea che basti la parola integrale in etichetta per garantire un prodotto superiore.

Come leggere l’etichetta quando sei davanti allo scaffale

Non sempre hai a disposizione i risultati di un test di laboratorio quando fai la spesa. Ma puoi comunque affinare il tuo sguardo critico seguendo qualche accorgimento pratico. Ecco i punti da controllare prima di mettere una confezione nel carrello:

Primi tre ingredienti: sono quelli presenti in quantità maggiore. Se tra i primi compaiono zucchero o oli vegetali raffinati, il prodotto è probabilmente più goloso che equilibrato.

sono quelli presenti in quantità maggiore. Se tra i primi compaiono zucchero o oli vegetali raffinati, il prodotto è probabilmente più goloso che equilibrato. Tipo di grasso utilizzato: l’olio di palma è stato progressivamente ridotto da molti produttori, ma vale la pena verificare. Meglio preferire burro o oli di qualità dichiarati esplicitamente.

l’olio di palma è stato progressivamente ridotto da molti produttori, ma vale la pena verificare. Meglio preferire burro o oli di qualità dichiarati esplicitamente. Zuccheri per 100 g: nella tabella nutrizionale, cerca di mantenerti su valori inferiori a 20-25 g per 100 g se vuoi una colazione più equilibrata.

nella tabella nutrizionale, cerca di mantenerti su valori inferiori a 20-25 g per 100 g se vuoi una colazione più equilibrata. Fibre per 100 g: per i biscotti integrali, un valore di almeno 5-6 g per 100 g è un buon indicatore di contenuto integrale reale.

per i biscotti integrali, un valore di almeno 5-6 g per 100 g è un buon indicatore di contenuto integrale reale. Lunghezza della lista ingredienti: non è una regola assoluta, ma in generale meno ingredienti significa meno additivi e aromi artificiali.

Perché fare attenzione ad acrilammide e micotossine

Questi due termini possono sembrare lontani dalla quotidianità, ma vale la pena capire perché Il Salvagente li abbia inclusi tra i parametri del test. L’acrilammide si forma durante la cottura ad alte temperature — la stessa che dà ai biscotti il loro colore dorato e il profumo inconfondibile. Le autorità europee per la sicurezza alimentare la monitorano da anni, e i produttori sono incoraggiati a ridurne la presenza attraverso il controllo delle temperature e dei tempi di cottura. Non tutti i prodotti, però, si comportano allo stesso modo.

Le micotossine, invece, dipendono dalla qualità delle materie prime e dalla gestione della filiera agricola. Cereali conservati male o provenienti da coltivazioni con scarso controllo fitosanitario possono contenere livelli più elevati di queste sostanze. Scegliere prodotti di marchi che investono nella tracciabilità della filiera è quindi una forma concreta di tutela, anche quando non lo vedi scritto in etichetta.

Consultare periodicamente test indipendenti come quelli pubblicati da Il Salvagente è uno dei modi più efficaci per restare aggiornato su questi aspetti senza dover diventare esperti di chimica alimentare.

La prossima volta che ti trovi in quella corsia colorata, con le Gocciole da un lato e le fette biscottate integrali dall’altro, avrai qualche strumento in più per scegliere. Non si tratta di rinunciare al piacere di un biscotto buono — anzi, i risultati del test dimostrano che qualità e gusto possono tranquillamente coesistere — ma di farlo con un po’ più di consapevolezza. E quella, alla fine, è la spesa migliore che puoi fare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.