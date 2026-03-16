Molti di questi ortaggi compaiono tra marzo e aprile e durano poche settimane. Proprio per questo motivo sono particolarmente apprezzati: quando arrivano sui banchi dei mercati significa che la nuova stagione è davvero iniziata.

Alcune sono protagoniste di ricette tradizionali italiane, altre invece sono ingredienti semplici ma amatissimi che si cucinano in modo veloce e leggero.

Agretti, la verdura che dura pochissimo

Tra le verdure più attese della primavera ci sono sicuramente gli agretti, conosciuti anche come barba di frate.

La loro stagione è molto breve: compaiono di solito a marzo e nel giro di poche settimane spariscono dai mercati. Hanno un sapore delicato e leggermente acidulo e si cucinano spesso in modo molto semplice, saltati in padella con olio e limone oppure serviti come contorno.

La loro particolarità è la consistenza: i lunghi fili verdi diventano teneri dopo pochi minuti di cottura.

Asparagi, simbolo della primavera

Un’altra verdura che segna l’inizio della primavera è l’asparago. I primi iniziano a comparire proprio tra marzo e aprile, soprattutto nelle zone con clima più mite.

Gli asparagi sono molto versatili in cucina: si possono preparare al forno, saltati in padella oppure utilizzati per risotti e frittate. Le varietà sono diverse, da quelli verdi a quelli bianchi, ma tutti hanno in comune un sapore fresco e leggermente amarognolo.

In molte zone d’Italia esiste anche la tradizione di raccogliere gli asparagi selvatici, molto più sottili e dal gusto intenso.

Le fave fresche, protagoniste delle tavole primaverili

Le fave fresche sono un altro ingrediente tipico di questo periodo. A differenza di quelle secche che si trovano tutto l’anno, le fave appena raccolte hanno un sapore dolce e una consistenza tenera.

In molte regioni italiane si mangiano anche crude, spesso accompagnate da formaggi stagionati come il pecorino. È un abbinamento semplice ma molto diffuso soprattutto nelle zone del Centro Italia.

Quando arrivano le fave fresche significa che la stagione primaverile è entrata nel vivo.

I piselli novelli, piccoli e dolcissimi

Anche i piselli freschi iniziano a comparire in primavera. I cosiddetti piselli novelli sono particolarmente dolci e teneri perché raccolti molto giovani.

Sono perfetti per tante ricette della tradizione: dalla pasta con i piselli alle zuppe leggere fino ai contorni primaverili. Rispetto a quelli surgelati hanno un sapore più delicato e una consistenza più morbida.

Sgusciarli è un piccolo rito che in molte famiglie segna l’arrivo della bella stagione.

Carciofi, nel momento migliore dell’anno

I carciofi sono presenti anche nei mesi invernali, ma tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera raggiungono uno dei momenti migliori della stagione.

In questo periodo sono più teneri e con meno parti fibrose. Per questo motivo sono perfetti per moltissime ricette tradizionali italiane: dai carciofi alla romana a quelli fritti fino ai primi piatti.

Molti mercati primaverili si riempiono proprio di varietà diverse di carciofi, ognuna con caratteristiche particolari.

Quando il mercato cambia stagione

Le verdure primaverili hanno tutte una caratteristica in comune: la loro stagione dura poco. Proprio per questo molti appassionati di cucina aspettano ogni anno il momento in cui tornano sui banchi dei mercati.

Scegliere ingredienti di stagione non significa solo mangiare prodotti più freschi, ma anche riscoprire ritmi naturali che in cucina fanno davvero la differenza.

Quando iniziano ad arrivare agretti, fave, asparagi e piselli è il segnale che la primavera è finalmente arrivata anche a tavola.