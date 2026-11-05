Oli extravergine a rischio: Il Salvagente testa 16 marche e scopre quali superano i limiti di idrocarburi

Ti è mai capitato di trovarti davanti allo scaffale dell’olio extravergine e chiederti se quello che stai per comprare sia davvero quello che promette? È una domanda legittima, perché il mondo dell’olio extravergine di oliva è affascinante quanto complesso, e non sempre il prezzo più alto corrisponde a una qualità superiore. A ottobre 2026, la rivista Il Salvagente ha pubblicato nel suo numero 10 i risultati di un olio extravergine test su sedici bottiglie, con un focus specifico su una delle problematiche più discusse nel settore alimentare: la presenza di idrocarburi minerali, noti come Mosh e Moah. I risultati, curati da Enrico Cinotti, aprono uno scenario che vale la pena conoscere prima del prossimo acquisto.

Cosa sono i Mosh e i Moah e perché contano nel tuo olio

Quando si parla di qualità dell’olio extravergine, si pensa subito all’acidità, al profumo fruttato, al colore dorato o verdognolo. Raramente si pensa agli idrocarburi minerali, eppure sono proprio questi contaminanti a essere finiti sotto la lente del laboratorio nel test de Il Salvagente. I Mosh (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) e i Moah (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) sono sostanze che possono finire negli alimenti attraverso diversi percorsi: lubrificanti usati nei macchinari agricoli e industriali, imballaggi riciclati, materiali di confezionamento. Mentre i Mosh tendono ad accumularsi nei tessuti adiposi, sono i Moah a destare maggiore preoccupazione sul piano tossicologico, tanto che le autorità europee hanno fissato soglie di riferimento per la loro presenza negli alimenti.

Il test ha analizzato proprio questi parametri su sedici bottiglie di olio extravergine, e il dato che emerge è significativo: 5 campioni su 16 hanno superato la soglia raccomandata per i Moah. In altre parole, quasi un terzo dei prodotti analizzati presenta livelli di questi idrocarburi aromatici oltre i limiti considerati accettabili. Non si tratta di un dato da ignorare, soprattutto per chi consuma olio extravergine quotidianamente — e in Italia, è difficile trovare una cucina che ne faccia a meno.

Un olio extravergine test che mette a fuoco un problema reale

L’indagine curata da Enrico Cinotti per Il Salvagente, pubblicata nel numero 10 di ottobre 2026, non si limita a fotografare uno scenario allarmante: offre uno strumento concreto ai consumatori per orientarsi in un mercato spesso opaco. Quando si parla di olio extravergine test di questo tipo, l’obiettivo non è seminare panico, ma fornire dati verificabili su cui basare le proprie scelte d’acquisto.

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Il fatto che 5 bottiglie su 16 abbiano superato la soglia raccomandata per i Moah è un segnale che il problema della contaminazione da idrocarburi minerali nell’olio extravergine non è una questione marginale o teorica. È un fenomeno misurabile, documentato in laboratorio, che riguarda prodotti presenti sugli scaffali dei supermercati italiani in questo momento. E la varietà di campioni analizzati — sedici bottiglie che rappresentano una fetta concreta del mercato — rende i risultati particolarmente rilevanti.

Perché gli idrocarburi finiscono nell’olio extravergine

Capire l’origine di questi contaminanti aiuta a comprendere meglio la portata del problema. Gli idrocarburi minerali possono entrare in contatto con l’olio in diverse fasi della filiera produttiva. Durante la raccolta delle olive, i macchinari agricoli utilizzano lubrificanti che, in caso di perdite o contaminazioni accidentali, possono trasferirsi alla materia prima. Durante la lavorazione in frantoio, le stesse dinamiche si applicano ai macchinari di spremitura e filtrazione. Anche il confezionamento può rappresentare un vettore: le inchiostri da stampa usati sulle etichette e gli imballaggi in carta riciclata sono fonti note di Moah.

Questo significa che un produttore attento alla qualità delle olive, alla cultivar, al territorio di provenienza, può comunque trovarsi con un olio contaminato se non presidia con la stessa cura ogni passaggio della catena. È un problema di sistema, non solo di singola azienda, e proprio per questo un’analisi di laboratorio indipendente come quella de Il Salvagente ha un valore che va oltre il singolo test.

Come leggere i risultati di un test sull’olio extravergine

Quando ti trovi davanti ai risultati di un olio extravergine test come questo, è utile sapere come interpretarli. Il superamento della soglia raccomandata per i Moah non equivale automaticamente a un prodotto illegale: le normative europee in materia di idrocarburi minerali negli alimenti sono ancora in evoluzione, e i limiti di riferimento attuali hanno natura di raccomandazione più che di divieto assoluto. Tuttavia, la soglia esiste per una ragione precisa, ed è prudente tenerne conto.

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Il fatto che 11 campioni su 16 siano rimasti al di sotto della soglia raccomandata dimostra che produrre un olio extravergine privo di eccessi di Moah è possibile. Non è un obiettivo irraggiungibile per l’industria, ma richiede attenzione e controllo in ogni fase. Per approfondire il tema degli idrocarburi minerali negli alimenti e le indicazioni delle autorità di sicurezza alimentare, puoi consultare le risorse ufficiali dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), che ha valutato i rischi associati a Mosh e Moah per la salute umana.

Cosa fare la prossima volta che compri olio extravergine

Il test de Il Salvagente non fornisce una classifica definitiva del mercato, ma lancia un segnale chiaro: la qualità dell’olio extravergine non si misura solo al palato. Ci sono parametri invisibili, rilevabili solo in laboratorio, che possono fare la differenza tra un prodotto sicuro e uno che supera le soglie raccomandate per contaminanti potenzialmente problematici.

Alcune indicazioni pratiche che emergono da questo tipo di indagini:

Non affidarti solo al prezzo come indicatore di qualità: il test analizza sedici prodotti e la correlazione tra costo e assenza di contaminanti non è scontata.

Preferisci produttori che comunicano in modo trasparente la propria filiera, dalla raccolta alla spremitura al confezionamento.

Tieni d’occhio le riviste di consumatori indipendenti che effettuano analisi di laboratorio periodiche: sono tra le poche fonti in grado di offrire dati oggettivi su parametri come Mosh e Moah.

Conserva l’olio lontano da fonti di calore e luce, in contenitori che ne preservino le qualità organolettiche.

Il lavoro di Enrico Cinotti e della redazione de Il Salvagente con questo olio extravergine test su sedici bottiglie offre uno spaccato prezioso su un mercato che spesso si muove in modo poco trasparente. Sapere che 5 campioni su 16 superano la soglia raccomandata per i Moah non deve scoraggiarti, ma spingerti a essere un consumatore più consapevole: l’olio extravergine è uno degli ingredienti più presenti nella cucina italiana, e merita la stessa attenzione che dedichi a ogni altro aspetto della tua alimentazione quotidiana.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.