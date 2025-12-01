Manca sempre meno al Natale e, sulle tavole, oltre ad antipasti, primi e secondi piatti di ogni tipo, ci saranno anche varie specialità di dolci che cambiano in base ai gusti e alle tradizioni. Ogni regione, infatti, ha dei dolci tradizionali che, ogni anno, puntualmente, tornano sulle tavole per la gioia di adulti e bambini. Tra i dolci natalizi più amati ci sono sicuramente i biscotti, facili da preparare ma deliziosi ed estremamente friabili.

Sono tante le ricette dei biscotti natalizi ma quella che prevede l’utilizzo di soli tre ingredienti è davvero deliziosa. Sia chi ama i biscotti con marmellata o cioccolato sia chi preferisce biscotti secchi, non riuscirà a rinunciare a questi biscotti con 3 semplici ingredienti, facilmente trovabili in casa.

La ricetta dei biscotti con 3 ingredienti: deliziosi e golosi

In Toscana, precisamente a Siena, durante il periodo natalizio, si preparano i Cavallucci toscani che si possono trovare in vendita anche nei supermercati. La loro origine, tuttavia, è prettamente casalinga trattandosi di biscotti davvero antichissimi. Solitamente, si preparano con miele, noci, canditi d’arancio e sono ottimi se serviti con dell’ottimo vin santi.

Ingredienti per 18-20 cavallucci toscani: