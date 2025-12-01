Manca sempre meno al Natale e, sulle tavole, oltre ad antipasti, primi e secondi piatti di ogni tipo, ci saranno anche varie specialità di dolci che cambiano in base ai gusti e alle tradizioni. Ogni regione, infatti, ha dei dolci tradizionali che, ogni anno, puntualmente, tornano sulle tavole per la gioia di adulti e bambini. Tra i dolci natalizi più amati ci sono sicuramente i biscotti, facili da preparare ma deliziosi ed estremamente friabili.
Sono tante le ricette dei biscotti natalizi ma quella che prevede l’utilizzo di soli tre ingredienti è davvero deliziosa. Sia chi ama i biscotti con marmellata o cioccolato sia chi preferisce biscotti secchi, non riuscirà a rinunciare a questi biscotti con 3 semplici ingredienti, facilmente trovabili in casa.
La ricetta dei biscotti con 3 ingredienti: deliziosi e golosi
In Toscana, precisamente a Siena, durante il periodo natalizio, si preparano i Cavallucci toscani che si possono trovare in vendita anche nei supermercati. La loro origine, tuttavia, è prettamente casalinga trattandosi di biscotti davvero antichissimi. Solitamente, si preparano con miele, noci, canditi d’arancio e sono ottimi se serviti con dell’ottimo vin santi.
Ingredienti per 18-20 cavallucci toscani:
- 500 g farina
- 200 g zucchero
- 100 g miele
- 80 g arancia candita (a cubetti)
- 40 g gherigli di noci (circa 8 noci)
- 2 cucchiaini semi di anice
- 200 ml latte
- 1 bustina lievito in polvere per dolci
- 1 pizzico sale
- q.b. zucchero a velo (per decorare)
Oltre a zucchero, farina e latte, ingredienti che sono quasi tutti presenti nelle varie ricette di dolci, i cavallucci toscani si preparano essenzialmente con 3 ingredienti che rendono il gusto insuperabile ovvero il miele, l’arancia candita e i gherigli di noci mentre i semi di anice servono soprattutto a profumare questi deliziosi biscotti.
In una ciotola mescolate la farina con il lievito mentre in un pentolino preparate uno sciroppo con zucchero e miele. Appena lo sciroppo sarà pronto, versatelo nella ciotola della farina con i semi d’anice pestati, i canditi d’arancia a cubetti, le noci spezzettate, un pizzico di sale. Mescolate tutti gli ingredienti ottenendo un composto abbastanza duro che andrete ad ammorbidire versando lentamente il latte fino ad ottenere un composto morbido, liscio ma anche appiccicoso.
Dopo aver terminato l’impasto, preparate i cavallucci facendo delle palline di un diametro di circa 4-5 cm. Disponete i cavallucci su una teglia ricoperta da carta da forno in forno caldo a 160° per circa 20-25 minuti. Il tempo di cottura può variare in base al forno disponibile ma, in generale, i cavallucci non vanno cotti tanto. Terminata la cottura, fate raffreddare i cavallucci e passateli nello zucchero a velo.