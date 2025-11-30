Il rotolo goloso è un ottimo salvacena che fa felici adulti e bambini e che rappresenta anche un ottimo antipasto perfetto per le festività. Si prepara in poco tempo e con ingredienti che, nella maggior parte dei casi, sono già presenti in tutte le case.

Si tratta di un piatto rustico che ha come ingrediente principale le patate che permettono di realizzare piatti davvero succulenti, nutrienti ma anche molto golosi. Insieme al prosciutto e il formaggio, le patate si trasformano così in un piatto davvero appetitoso e super goloso a cui è difficile resistere.

Oltre al prosciutto e formaggio, inoltre, si possono utilizzare anche altri salumi come il salame o quelli che più vi piacciono.

La ricetta del rustico goloso di patate: facile e super buono

Il rustico di patate è un piatto che può essere servito come piatto unico per pranzo o cena ma anche come contorno o antipasto in un pranzo con parenti e amici. Oltre ad essere molto goloso, è anche super saporito e croccante grazie ad una base di parmigiano sulla quale vengono cotte le patate come prevede la ricetta di Ricette Salutari.

Il rotolo di patate si prepara in soli 15 minuti e rappresenta, quindi, un piatto perfetto da preparare da parte di chi non ha molto tempo da dedicare alla cucina.

Gli ingredienti sono: