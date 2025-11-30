Il rotolo goloso è un ottimo salvacena che fa felici adulti e bambini e che rappresenta anche un ottimo antipasto perfetto per le festività. Si prepara in poco tempo e con ingredienti che, nella maggior parte dei casi, sono già presenti in tutte le case.
Si tratta di un piatto rustico che ha come ingrediente principale le patate che permettono di realizzare piatti davvero succulenti, nutrienti ma anche molto golosi. Insieme al prosciutto e il formaggio, le patate si trasformano così in un piatto davvero appetitoso e super goloso a cui è difficile resistere.
Oltre al prosciutto e formaggio, inoltre, si possono utilizzare anche altri salumi come il salame o quelli che più vi piacciono.
La ricetta del rustico goloso di patate: facile e super buono
Il rustico di patate è un piatto che può essere servito come piatto unico per pranzo o cena ma anche come contorno o antipasto in un pranzo con parenti e amici. Oltre ad essere molto goloso, è anche super saporito e croccante grazie ad una base di parmigiano sulla quale vengono cotte le patate come prevede la ricetta di Ricette Salutari.
Il rotolo di patate si prepara in soli 15 minuti e rappresenta, quindi, un piatto perfetto da preparare da parte di chi non ha molto tempo da dedicare alla cucina.
Gli ingredienti sono:
- 6 patate
- 150 g parmigiano grattugiato
- 100 g prosciutto cotto
- 120 g mozzarella a julienne
- q.b. sale fino
Pulite le patate e con una mandolina tagliate a fette sottili ogni patata. Prendete una teglia, ricopritela con carta forno disponendo su di essa del parmigiano grattugiato che farà da base alle patate. Ponete le fette di patate, l’una accanto all’altra, sul parmigiano, coprendo ogni spazio. Salate e cuocete a 200 gradi in forno statico per circa 15-20 minuti fino a doratura. In fornetto ad aria, invece, cuocete a 180 gradi per 10-15 minuti.
Terminata la cottura, fate raffreddare totalmente le patate in modo che, il parmigiano, si indurisca facendo da collante alle stesse patate. Quando le patate saranno fredde, guarnite con prosciutto e mozzarella e arrotolate.
Infornate nuovamente a 200 gradi per 5 minuti, in forno statico fino a far sciogliere completamente tutta la mozzarella.
Terminata la cottura, fate riposare il rotolo fuori dal forno per qualche minuto e servite. Se vi avanza, potete conservarlo in un contenitore ermetico in frigorifero per 2-3 giorni. Prima di mangiarlo, è consigliabile riscaldarlo in forno già caldo o in un microonde in modo da renderlo nuovamente croccante.
Si tratta di un piatto davvero succulento, perfetto per le fredde giornate invernali o per le festività.