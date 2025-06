Il pollo fritto rappresenta uno dei piatti più iconici della cucina americana, un simbolo che ha conquistato il palato di milioni di persone in tutto il mondo. Tra le catene di fast food, KFC (Kentucky Fried Chicken) si distingue per la sua offerta di pollo fritto, diventato un classico intramontabile. La ricetta originale di KFC è avvolta nel mistero, poiché la casa madre vanta di utilizzare una combinazione segreta di 12 spezie e ingredienti. Tuttavia, con un po’ di impegno e la giusta tecnica, è possibile ricreare una versione molto simile a casa propria, deliziando amici e familiari con un pasto ricco di sapore.

Il segreto per un pollo tenero come quello di KFC

Uno degli aspetti fondamentali della ricetta del pollo fritto KFC è la marinatura nel latticello. Questo ingrediente, noto per le sue proprietà acidule e per la capacità di ammorbidire le carni, è essenziale per ottenere un pollo particolarmente succoso e saporito. La marinatura di almeno 12 ore consente al latticello di lavorare sulla carne, rendendola tenera e gustosa. È importante notare che, dopo l’uso, il latticello deve essere scartato per evitare contaminazioni.

Se non si riesce a trovare il latticello al supermercato, è possibile prepararlo facilmente a casa mescolando yogurt bianco con un po’ di latte o limone. Questo trucco casalingo non solo è economico, ma permette anche di avere un prodotto fresco e genuino. Le dosi della ricetta sono per 4 persone.

Ingredienti

12 cosce e coscette di pollo

460 ml di latticello

300 grammi di farina 00

1 cucchiaino di timo secco

1 cucchiaino di paprika dolce

1/2 cucchiaino di pepe nero macinato

30 ml di latte

Sale q.b.

Olio per friggere

Procedimento

Inizia mettendo le cosce di pollo in una ciotola capiente e coprile con 425 ml di latticello. Questa fase è cruciale, poiché il latticello non solo insaporisce il pollo, ma lo rende anche molto più tenero. Copri la ciotola con pellicola trasparente e lascia marinare in frigorifero per una notte intera. Il giorno seguente, estrai il pollo dal frigorifero circa 40 minuti prima di iniziare la cottura, in modo che raggiunga la temperatura ambiente. Accendi il forno a 180 °C per preriscaldarlo. In una ciotola, mescola la farina con sale, pepe, timo e paprika. In un’altra ciotola, unisci il latte e il restante latticello (30 ml) e mescola bene. Versare questo composto nella ciotola con la farina e amalgama fino a eliminare i grumi. In una padella profonda, scalda abbondante olio per friggere. Una volta caldo, prendi ogni pezzo di pollo marinato e passalo nella miscela di farina, premendo bene affinché la panatura aderisca. Friggi il pollo a fuoco medio per circa 5-7 minuti per lato, coprendo la padella per evitare che l’olio schizzi. Una volta dorato e croccante, trasferisci il pollo su una teglia da forno e inforna per ulteriori 10-15 minuti. Questo passaggio aiuta a completare la cottura e a rendere la crosta ancora più croccante.

Varianti e curiosità

Per chi cerca un tocco innovativo, una variante interessante è l’utilizzo dei cornflakes per la panatura. Sbriciolando i cereali e utilizzandoli al posto della farina, si ottiene un pollo fritto con una croccantezza unica e un sapore dolciastro, anche se è bene ricordare che i cereali possono alterare il gusto finale.

Inoltre, non dimenticare che il pollo fritto è spesso accompagnato da contorni tipici, come purè di patate, insalata di cavolo o fette di pane tostato, che completano perfettamente il pasto. Con un po’ di pratica, preparare il pollo fritto KFC style a casa diventa un’arte, capace di soddisfare anche i palati più esigenti.