Dolcezza autunnale tra Halloween e Ognissanti: ricette e tradizioni del bosco e dell’orto

Sintesi dell’articolo:

le festività autunnali storicamente celebravano l’abbondanza dei raccolti prima del freddo invernale;

il pan dei morti lombardo unisce biscotti sbriciolati, cacao e frutta secca in un impasto speziato;

il castagnaccio toscano valorizza la farina di castagne, risorsa vitale delle zone montane;

il pane di zucca (pumpkin bread) rappresenta la tradizione della panificazione casalinga speziata;

gli ossi di morto piemontesi e lombardi e le frittelle di mele celebrano i frutti della stagione con semplicità.

Con il sopraggiungere dell’autunno inoltrato, la natura offre gli ultimi e preziosi doni della terra, prima del letargo invernale. In passato, la raccolta delle castagne nei boschi, la maturazione delle zucche negli orti e l’essiccazione della frutta erano momenti cruciali per la sussistenza delle famiglie. Non sorprende che le feste di questo periodo, dalla vigilia di Ognissanti (Halloween) alla commemorazione dei defunti, siano così strettamente legate alla preparazione di cibi ricchi e nutrienti.

La cucina domestica si adatta al clima, riempiendosi dei profumi caldi della cannella, della noce moscata e del forno acceso. La condivisione di pani dolci e biscotti, nati spesso per essere offerti ai visitatori o consumati in memoria dei propri cari, testimonia un legame profondo con il territorio e la storia. Riscoprire queste preparazioni permette di assaporare il gusto più autentico e intimo della stagione.

Il pan dei morti lombardo e i profumi della tradizione

Il pan dei morti è un dolce tipico della tradizione lombarda, in particolare dell’area milanese, preparato storicamente per i primi giorni di novembre. Questo pane denso e speziato, dalla caratteristica forma ovoidale, nasce dall’usanza di unire gli avanzi di biscotti della dispensa a spezie e frutta secca, creando un dolce nutriente dal colore scuro.

La ricetta tradizionale richiede l’unione di ingredienti diversi per ottenere una consistenza morbida e ricca:

gli ingredienti: duecentocinquanta grammi di biscotti secchi e amaretti sbriciolati, cento grammi di farina di grano tenero, cento grammi di zucchero semolato, cinquanta grammi di cacao amaro, un cucchiaino di cannella in polvere, un pizzico di noce moscata, cinquanta grammi di mandorle tritate, cinquanta grammi di fichi secchi a pezzetti, cinquanta grammi di uvetta sultanina, mezzo bicchiere di vino bianco dolce, due albumi d’uovo e un pizzico di lievito per dolci;

la lavorazione: si mescolano in una grande ciotola le farine, i biscotti ridotti in polvere, il cacao, lo zucchero, le spezie e il lievito, unendo poi le mandorle, i fichi e l’uvetta precedentemente ammollata e strizzata;

l’impasto: si aggiungono gli albumi e il vino bianco dolce poco alla volta, lavorando il composto con le mani fino a ottenere una pasta compatta e leggermente appiccicosa;

la cottura: si formano dei biscotti grandi e ovali, spessi circa un centimetro e schiacciati alle estremità, che vengono adagiati su una teglia e cotti in forno a centottanta gradi per circa venti minuti, per poi essere spolverati con abbondante zucchero a velo una volta freddi.

Il castagnaccio toscano e il sapore dei boschi

Il castagnaccio è un dolce rustico di origine toscana, diffuso anche in Liguria e in altre zone appenniniche, che celebra la raccolta delle castagne. Per secoli, la farina ottenuta da questi frutti ha rappresentato il pane quotidiano delle popolazioni montane, e questo dolce senza lievito né zucchero aggiunto ne è la massima espressione, valorizzando la naturale dolcezza della castagna.

La preparazione si basa su pochissimi ingredienti naturali:

gli ingredienti: trecento grammi di farina di castagne di buona qualità, quattrocento millilitri di acqua fredda, quaranta grammi di uvetta, quaranta grammi di pinoli, trenta grammi di gherigli di noce tritati, un rametto di rosmarino fresco, un pizzico di sale e tre cucchiai di olio extravergine di oliva;

l’impasto: si setaccia la farina di castagne in una ciotola e si aggiunge l’acqua poco alla volta, mescolando con una frusta per evitare grumi, fino a ottenere una pastella liscia, fluida e non troppo densa, unendo poi un pizzico di sale e un cucchiaio di olio;

la farcitura: si incorporano all’impasto due terzi dell’uvetta (ammollata e strizzata), dei pinoli e delle noci, versando poi il tutto in una teglia bassa (di circa ventisei centimetri di diametro) precedentemente unta con l’olio;

la finitura e la cottura: si distribuiscono sulla superficie la frutta secca rimasta, gli aghi di rosmarino e un filo d’olio, infornando a centottanta gradi per circa trenta o trentacinque minuti, fino a quando la superficie si presenta asciutta, scura e ricoperta da una caratteristica fitta rete di crepe.

Il pane di zucca speziato: la morbidezza dell’orto

Il pane di zucca, noto come pumpkin bread nei paesi anglosassoni, è un dolce da forno soffice e profumato, perfetto per celebrare l’ortaggio protagonista delle ricette di Halloween e dell’autunno. La purea di zucca dona all’impasto un colore aranciato intenso e una naturale umidità, che si sposa magnificamente con il calore delle spezie.

La ricetta si esegue mescolando ingredienti umidi e asciutti prima della cottura:

gli ingredienti: trecento grammi di purea di zucca (cotta al forno e ben strizzata), duecentocinquanta grammi di farina di grano tenero, centocinquanta grammi di zucchero di canna, due uova, ottanta grammi di burro fuso (o olio di semi), cinquanta millilitri di latte, una bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di cannella, mezzo cucchiaino di zenzero in polvere e un pizzico di sale;

la preparazione: si sbattono in una ciotola le uova con lo zucchero di canna, aggiungendo poi la purea di zucca, il burro fuso tiepido e il latte, mescolando fino a ottenere una crema omogenea;

l’incorporazione delle polveri: si uniscono la farina setacciata con il lievito, il sale e le spezie, amalgamando l’impasto con una spatola senza lavorarlo eccessivamente;

la cottura: si versa il composto in uno stampo da plumcake foderato di carta forno e si cuoce in forno statico a centottanta gradi per circa cinquanta o sessanta minuti, verificando la cottura interna con uno stecchino di legno prima di sfornare.

Gli ossi di morto e la croccantezza della tradizione

Gli ossi di morto sono biscotti secchi e molto friabili diffusi in diverse regioni italiane, in particolare in Piemonte e in Lombardia, preparati tradizionalmente in occasione delle festività dei primi giorni di novembre. La loro forma allungata e irregolare e il colore chiaro ricordano simbolicamente delle piccole ossa, un rimando rituale comune a molte preparazioni di questo periodo.

La ricetta si distingue per la consistenza asciutta e l’uso delle mandorle:

gli ingredienti: duecento grammi di mandorle pelate, duecento grammi di zucchero semolato, centocinquanta grammi di farina di grano tenero, due albumi d’uovo, un pizzico di cannella in polvere e la scorza grattugiata di mezzo limone;

l’impasto: si tritano finemente le mandorle con lo zucchero, unendo poi la farina, la cannella e la scorza di limone, incorporando infine gli albumi non montati fino a ottenere una pasta densa e consistente;

la formatura: si ricavano dei bastoncini lunghi circa sei o otto centimetri, schiacciandoli leggermente al centro per riprodurre la forma allungata, adagiandoli distanziati su una teglia con carta forno;

la cottura: si infornano a centottanta gradi per circa quindici minuti, fino a leggera doratura, lasciandoli raffreddare completamente affinché acquisiscano la loro tipica croccantezza.

Le frittelle di mele autunnali alla cannella

Le frittelle di mele rappresentano una delle dolcezze casalinghe più amate e veloci per arricchire le merende autunnali. Questa preparazione celebra la raccolta delle mele mature, trasformandole in spuntini dorati e profumati di cannella, ideali per riscaldare i pomeriggi più freschi della stagione.

La ricetta prevede una pastella semplice e la frittura dei frutti:

gli ingredienti: tre mele grandi e sode, centocinquanta grammi di farina, un uovo, centocinquanta millilitri di latte, due cucchiai di zucchero, un cucchiaino di lievito per dolci, la scorza di mezzo limone, un cucchiaino di cannella in polvere e olio di semi per friggere;

la pastella: si sbatte l’uovo con lo zucchero, unendo la farina e il latte a filo per evitare grumi, e infine si aggiungono il lievito, la scorza di limone e la cannella, lasciando riposare per qualche minuto;

la preparazione delle mele: si sbucciano i frutti, si rimuove il torsolo con l’apposito strumento e si tagliano a fette tonde spesse circa mezzo centimetro;

la cottura: si immergono le fette di mela nella pastella e si friggono in abbondante olio caldo fino a quando risultano gonfie e dorate su entrambi i lati, scolandole su carta assorbente e cospargendole di zucchero e cannella prima di servirle tiepide.

In breve

La pasticceria che accompagna le ricorrenze di Halloween, Ognissanti e dei primi giorni di novembre costituisce un prezioso patrimonio culturale e gastronomico che valorizza i frutti della terra con semplicità e rispetto per la stagionalità. L’uso diffuso di spezie, frutta secca, castagne e zucca esprime la comune esigenza di conforto e nutrimento di fronte ai primi freddi della stagione. Preparare questi dolci storici rappresenta un modo accogliente e caloroso per celebrare l’autunno, arricchendo la tavola domestica di sapori genuini e storie antiche capaci di unire le generazioni.