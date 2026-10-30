Vendere torte e conserve fatte in casa sui social: cosa dice la normativa italiana

Ti è mai capitato di sfornare una crostata così buona da ricevere decine di complimenti, e poi sentirti dire da amici e parenti che dovresti trovare un modo per condividerla con il mondo? Oggi, con la forza dei social media, trasformare quella passione in qualcosa di più sembra quasi naturale: basta un video su Instagram o su TikTok, qualche foto invitante, e in poco tempo arrivano i messaggi di chi vuole acquistare. Ma prima di pubblicare il tuo primo “link in bio” con prezzi e modalità di consegna, vale la pena fermarsi un momento. La questione della vendita alimenti fatti in casa legale in Italia è molto più complessa di quanto sembri, e ignorarla può costare caro — in senso letterale.

Un fenomeno in crescita: torte, conserve e social media

Negli ultimi anni, piattaforme come Instagram e TikTok hanno trasformato la cucina domestica in un palcoscenico aperto a tutti. Profili dedicati a dolci artigianali, conserve della nonna, marmellate biologiche e biscotti decorati raccolgono migliaia di follower, e la distanza tra “condividere una ricetta” e “vendere un prodotto” si è fatta sempre più sottile. Un messaggio privato, un pagamento via app, una consegna a mano: sembra semplice, quasi innocuo. Ma dal punto di vista normativo, quella che appare una transazione tra amici è a tutti gli effetti un’attività commerciale di vendita di alimenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di obblighi e responsabilità.

Il problema non riguarda solo chi vende in modo sistematico: anche una vendita occasionale, se avviene con regolarità o con scopo di lucro, può rientrare nell’ambito delle attività soggette a regolamentazione. E in Italia, la normativa alimentare è tutt’altro che permissiva nei confronti dell’improvvisazione.

Cosa dice (in linea generale) la normativa italiana

In Italia, la produzione e la vendita di alimenti — anche quelli preparati in casa — sono soggette a un insieme articolato di norme che riguardano la sicurezza alimentare, l’igiene, la tracciabilità e la tutela del consumatore. Queste regole esistono per una ragione molto concreta: proteggere chi mangia, garantendo che i prodotti siano sicuri, correttamente etichettati e preparati in ambienti idonei.

In linea generale, chiunque voglia vendere alimenti — anche in piccole quantità, anche online, anche attraverso i social — deve soddisfare una serie di requisiti che includono, tra le altre cose:

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La registrazione dell’attività presso le autorità competenti, in particolare le ASL territoriali;

presso le autorità competenti, in particolare le ASL territoriali; Il rispetto delle norme igienico-sanitarie, incluse quelle legate ai principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), che prevede l’analisi e il controllo dei rischi lungo tutta la filiera di produzione;

(Hazard Analysis and Critical Control Points), che prevede l’analisi e il controllo dei rischi lungo tutta la filiera di produzione; La corretta etichettatura dei prodotti , con indicazione degli ingredienti, degli allergeni, della data di scadenza e delle modalità di conservazione;

, con indicazione degli ingredienti, degli allergeni, della data di scadenza e delle modalità di conservazione; L’apertura di una posizione fiscale regolare , con partita IVA e adempimenti tributari correlati;

, con partita IVA e adempimenti tributari correlati; Il rispetto delle norme sulla vendita a distanza e sul commercio elettronico, che si applicano anche alle transazioni avviate tramite social media.

La cucina domestica, per quanto attrezzata e pulita, non è automaticamente un laboratorio alimentare a norma di legge. I requisiti strutturali e igienici richiesti per produrre alimenti destinati alla vendita sono spesso diversi — e più stringenti — rispetto a quelli di una cucina privata. Questo è uno dei punti più critici per chi sogna di monetizzare le proprie preparazioni casalinghe.

I rischi concreti di vendere senza le autorizzazioni

Molti pensano che vendere qualche barattolo di marmellata o una teglia di biscotti tramite Instagram sia una zona grigia, un’attività troppo piccola per attirare l’attenzione delle autorità. In realtà, il rischio è reale e può manifestarsi su più fronti.

Dal punto di vista sanitario, se un acquirente subisce un danno a causa di un alimento contaminato o mal conservato, il venditore — anche se “casalingo” — può essere ritenuto responsabile. La responsabilità civile e, in certi casi, penale non scompare semplicemente perché la vendita è avvenuta in modo informale o tramite un messaggio privato.

Dal punto di vista amministrativo e fiscale, le autorità di controllo — dai NAS dei Carabinieri alle ASL, fino all’Agenzia delle Entrate — possono intervenire in caso di segnalazioni o controlli. Le sanzioni previste per chi esercita attività alimentari senza le necessarie autorizzazioni possono essere significative, e comprendono sia sanzioni pecuniarie che, nei casi più gravi, la cessazione dell’attività.

Vale anche la pena ricordare che i social media non offrono alcuna protezione legale: pubblicare su TikTok o Instagram non equivale a operare in un mercato non regolamentato. Anzi, la visibilità pubblica di queste piattaforme può rendere più facile l’identificazione di chi vende in modo irregolare.

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Le strade legittime per chi vuole fare sul serio

La buona notizia è che trasformare la passione per la cucina in un’attività vera e propria è possibile, a patto di farlo nel modo giusto. Esistono percorsi legittimi che permettono di vendere alimenti artigianali, anche partendo da piccole produzioni, rispettando la normativa vigente.

Tra le opzioni più esplorate da chi vuole avviare un piccolo food business ci sono:

Aprire un laboratorio artigianale certificato , anche di piccole dimensioni, che rispetti i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla legge e sia regolarmente registrato;

, anche di piccole dimensioni, che rispetti i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla legge e sia regolarmente registrato; Operare come produttore agricolo o agriturismo , in alcuni casi con regimi semplificati per la vendita diretta di prodotti trasformati;

, in alcuni casi con regimi semplificati per la vendita diretta di prodotti trasformati; Collaborare con laboratori già autorizzati , affittando spazi e strutture a norma per la produzione, senza dover sostenere i costi di una struttura propria;

, affittando spazi e strutture a norma per la produzione, senza dover sostenere i costi di una struttura propria; Esplorare il regime del commercio ambulante o dei mercati artigianali , che prevede autorizzazioni specifiche ma può rappresentare un punto di partenza accessibile;

, che prevede autorizzazioni specifiche ma può rappresentare un punto di partenza accessibile; Affidarsi a consulenti specializzati in diritto alimentare e avvio d’impresa per costruire un percorso su misura, valutando anche le agevolazioni fiscali disponibili per le nuove attività.

Per chi vuole approfondire gli aspetti legali e fiscali della vendita di alimenti online in Italia, la sezione dedicata di Stripe sulle risorse per la vendita di cibo online offre una panoramica utile sui requisiti normativi da considerare.

Social media e food business: come usarli nel modo corretto

Rinunciare ai social non è la risposta: sono strumenti potentissimi per costruire un pubblico, raccontare la propria storia e promuovere un brand alimentare autentico. Il segreto sta nell’usarli dopo aver messo in regola la propria attività, non come scorciatoia per saltare i passaggi obbligatori.

Chi ha già avviato un laboratorio certificato o una piccola impresa alimentare può sfruttare Instagram e TikTok in modo straordinariamente efficace: video del processo produttivo, storie dietro le quinte, collaborazioni con altri artigiani del gusto. Il content marketing applicato al cibo funziona benissimo, e costruisce una fiducia che nessuna vendita irregolare potrebbe mai garantire. Un profumo che arriva attraverso uno schermo è fatto di immagini, parole e autenticità — e l’autenticità include anche la trasparenza su come si opera.

Se stai pensando di trasformare le tue torte o le tue conserve in qualcosa di più di un hobby, il momento migliore per informarsi è adesso, prima di pubblicare il primo post con il listino prezzi. Rivolgiti a uno sportello per le imprese, consulta un esperto di normativa alimentare, e costruisci il tuo progetto su basi solide. La passione per la cucina merita di essere coltivata con la stessa cura che metti negli ingredienti — e la legalità è l’ingrediente che non può mancare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.