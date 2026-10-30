Il Bar Leone di Hong Kong è il migliore al mondo, il Moebius di Milano insegue al secondo posto

Hai mai sognato di sorseggiare un cocktail nel posto ufficialmente riconosciuto come il migliore al mondo? Nel 2026, la risposta a quella domanda porta dritto a Hong Kong, dove il Bar Leone ha conquistato per il secondo anno consecutivo la vetta della classifica The World’s 50 Best Bars. Ma la notizia che scalda davvero il cuore degli appassionati italiani arriva subito dopo: il Moebius di Milano si è piazzato secondo a livello mondiale, strappando anche il titolo di miglior bar in Europa. Una doppietta storica, annunciata proprio a Milano, che racconta quanto la scena della mixology internazionale sia oggi più viva e competitiva che mai. Se ti interessa capire cosa rende questi luoghi davvero straordinari, siediti comodo: ne vale la pena.

Cosa sono i migliori bar del mondo 2026 secondo la classifica ufficiale

La classifica The World’s 50 Best Bars è uno dei riconoscimenti più autorevoli e seguiti nel panorama della bartending globale. Ogni anno, una giuria internazionale composta da esperti del settore, giornalisti specializzati e professionisti della ristorazione vota i locali che, a loro giudizio, rappresentano l’eccellenza assoluta nella cultura del bere. Non si tratta solo di cocktail ben eseguiti: si valutano l’atmosfera, il servizio, la ricerca sugli ingredienti, la coerenza del concept e la capacità di raccontare una storia attraverso il bicchiere.

Nel 2026, la cerimonia di premiazione ha avuto una cornice particolarmente significativa: è stata annunciata proprio a Milano, la stessa città che ospita uno dei due protagonisti assoluti di questa edizione. Un segnale forte del peso crescente che l’Italia sta acquisendo nel panorama internazionale della mixology.

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Bar Leone: perché Hong Kong è ancora in cima al mondo

Riconfermarsi al primo posto non è mai scontato. Eppure il Bar Leone di Hong Kong ci è riuscito, difendendo il titolo conquistato l’anno scorso e dimostrando che la sua proposta non è un fuoco di paglia, ma un progetto solido e in continua evoluzione. Essere i migliori bar del mondo 2026 per la seconda volta consecutiva è un risultato che pochi locali nella storia di questa classifica possono vantare.

Il Bar Leone si distingue per un approccio alla miscelazione che mescola rigore tecnico e calore umano, con un’identità fortemente radicata nella cultura di Hong Kong ma capace di parlare a un pubblico internazionale. Il profumo dei suoi cocktail, la cura nei dettagli visivi e la fluidità del servizio creano un’esperienza sensoriale completa, dove ogni elemento è pensato per sorprendere senza mai risultare pretenzioso. È il tipo di posto in cui entri per un drink e finisci per restare la serata intera.

Moebius Milano: il secondo posto che vale oro per l’Italia

Se il Bar Leone è la conferma di un primato già noto, il Moebius di Milano è la rivelazione che ha fatto esultare tutta la scena italiana. Secondo al mondo e primo in Europa: numeri che, nel contesto di una classifica così competitiva, equivalgono a un risultato straordinario. Il merito va anche allo chef Enrico Croatti, che coordina il locale e ne guida la visione gastronomica e creativa.

Il Moebius non è un bar nel senso tradizionale del termine. È uno spazio dove la mixology incontra la cucina d’autore, dove ogni cocktail è pensato come un piatto: con una struttura, un equilibrio, una progressione di sapori. Il nome stesso, ispirato al celebre nastro matematico senza inizio né fine, suggerisce un’idea di continuità e sorpresa. Entrare al Moebius significa accettare di essere guidati in un percorso sensoriale che non segue regole prevedibili.

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La sua posizione a Milano non è casuale. La città è da anni uno dei centri nevralgici della creatività italiana, e il Moebius ha saputo intercettare e amplificare questa energia, trasformandola in un linguaggio universale che ha convinto anche i giudici più esigenti del panorama internazionale. Essere eletto miglior bar in Europa nel 2026 è il coronamento di un percorso di ricerca che non smette di evolversi.

Cosa ci insegna questa classifica sulla mixology contemporanea

Guardare i migliori bar del mondo 2026 significa anche capire dove sta andando la cultura del bere. Alcune tendenze emergono con chiarezza:

Il concetto di esperienza totale ha superato quello di semplice servizio al bancone. I bar premiati sono luoghi in cui ogni dettaglio — dalla luce all’acustica, dal menu alla mise en place — contribuisce a costruire un’atmosfera coerente e memorabile.

ha superato quello di semplice servizio al bancone. I bar premiati sono luoghi in cui ogni dettaglio — dalla luce all’acustica, dal menu alla mise en place — contribuisce a costruire un’atmosfera coerente e memorabile. La contaminazione tra cucina e bartending è sempre più marcata. Il caso Moebius, con Enrico Croatti alla guida, è emblematico: la figura del bartender si avvicina a quella dello chef, con una ricerca sugli ingredienti e sulle tecniche che non ha nulla da invidiare alla grande cucina.

è sempre più marcata. Il caso Moebius, con Enrico Croatti alla guida, è emblematico: la figura del bartender si avvicina a quella dello chef, con una ricerca sugli ingredienti e sulle tecniche che non ha nulla da invidiare alla grande cucina. La sostenibilità è diventata un criterio di valutazione sempre più rilevante. I locali che lavorano con ingredienti locali, riducono gli sprechi e adottano pratiche responsabili guadagnano punti sia in termini di reputazione che di giudizio da parte della giuria.

è diventata un criterio di valutazione sempre più rilevante. I locali che lavorano con ingredienti locali, riducono gli sprechi e adottano pratiche responsabili guadagnano punti sia in termini di reputazione che di giudizio da parte della giuria. L’identità culturale pesa quanto la tecnica. Il Bar Leone è profondamente hongkonghese, il Moebius è profondamente italiano nel suo approccio alla materia prima e alla bellezza. Non si tratta di localismo fine a se stesso, ma di autenticità percepibile in ogni sorso.

Un riconoscimento che parla anche a noi

Per chi vive in Italia, la notizia del Moebius al secondo posto mondiale ha un sapore speciale. Significa che la scena della mixology italiana, spesso considerata in ritardo rispetto ad altre capitali europee, ha fatto un salto di qualità enorme. Milano in particolare sta diventando una destinazione imprescindibile per chi vuole vivere un’esperienza di cocktail bar ai massimi livelli mondiali.

Se hai la possibilità di visitare il Moebius, non aspettare. Prenota con anticipo — i posti sono limitati e la domanda, dopo questo riconoscimento, è destinata a crescere ancora — e affidati al percorso che lo staff ha costruito per te. Non cercare di controllare ogni scelta: lasciati sorprendere. È esattamente quello che i migliori bar del mondo 2026 sanno fare meglio di chiunque altro: trasformare un drink in un ricordo che non dimenticherai facilmente. Per approfondire la classifica completa, puoi consultare il sito ufficiale di Beverfood dedicato ai Best Bars 2026.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.