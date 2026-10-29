Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso: Niko Romito domina con Il Reale

Hai mai sfogliato una guida gastronomica e sentito subito quella voglia irresistibile di prenotare un tavolo? La Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso fa esattamente questo effetto: ogni pagina è un invito a scoprire il meglio della cucina italiana, dai grandi classici alle nuove realtà emergenti che stanno ridisegnando la mappa del gusto nel nostro Paese. L’edizione appena uscita — presentata il 26 ottobre 2026 — porta con sé sorprese, conferme e qualche colpo di scena che ha già fatto discutere appassionati e addetti ai lavori.

Un podio da incorniciare: chi guida la classifica 2027

Il risultato più clamoroso di questa edizione riguarda Niko Romito e il suo Il Reale, incastonato tra le montagne di Castel di Sangro, in Abruzzo. Il ristorante ha ottenuto un punteggio di 99 su 100, il voto più alto mai assegnato nella storia della guida. Non si tratta di un semplice numero: è il riconoscimento di una cucina che ha saputo costruire un linguaggio proprio, capace di dialogare con la tradizione abruzzese pur proiettandosi verso una contemporaneità rigorosa e profondamente italiana.

Alle spalle di Romito si posiziona un nome che non ha bisogno di presentazioni: Massimo Bottura con la sua Osteria Francescana di Modena, premiata con 98 punti. Un secondo posto che, per chiunque altro, sarebbe un traguardo straordinario, ma che per Bottura rappresenta comunque la conferma di un’eccellenza riconosciuta in tutto il mondo. Chiude il podio Enrico Crippa con Piazza Duomo ad Alba, in provincia di Cuneo, che raccoglie 97 punti: una cucina che profuma di Langhe, di tartufo e di stagioni vissute con lentezza e attenzione.

Subito dietro al podio, con 96 punti ciascuno, troviamo Atelier Moessmer di Norbert Niederkofler a Brunico, in Alto Adige, e Uliassi a Senigallia, nelle Marche. Due indirizzi lontanissimi per geografia e filosofia, ma accomunati dalla stessa capacità di trasformare il territorio in emozione nel piatto.

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Il Reale di Castel di Sangro: perché proprio l’Abruzzo in vetta

Che un ristorante abruzzese scalzi dalla prima posizione nomi storici della gastronomia italiana è una notizia che vale la pena approfondire. Il Reale non è una novità: Niko Romito lavora da anni su una cucina di sottrazione, dove ogni elemento superfluo viene eliminato per lasciare spazio all’essenza pura di ogni ingrediente. Il profumo di un brodo, la consistenza di una pasta, la croccantezza di una crosta di pane: tutto, in quel piccolo borgo montano, risponde a una logica precisa e quasi filosofica.

Il segreto sta in una coerenza rara. Romito non insegue le mode, non cerca l’effetto sorpresa fine a se stesso. La sua cucina convince perché ha radici profonde e una visione chiara. E il punteggio di 99/100 — il massimo storico della guida — non è una casualità: è il risultato di anni di lavoro, ricerca e una fedeltà assoluta alla propria identità gastronomica. Per chi non ha ancora visitato Castel di Sangro, questa potrebbe essere l’occasione giusta per pianificare un viaggio in una delle regioni italiane più sottovalutate dal turismo enogastronomico.

Il ristorante dell’anno: Osteria dei Maltagliati

Tra i premi speciali di questa edizione, spicca il titolo di ristorante dell’anno assegnato all’Osteria dei Maltagliati. Questo riconoscimento va oltre la classifica numerica e premia qualcosa di più difficile da quantificare: la capacità di emozionare, di raccontare una storia, di creare un’esperienza che rimane impressa nella memoria di chi si siede a tavola. Il nome stesso — maltagliati — evoca quella pasta irregolare, imperfetta, genuina, che in molte famiglie italiane rappresenta ancora oggi il simbolo di una cucina fatta con le mani e con il cuore.

Essere nominato ristorante dell’anno dalla guida ristoranti Italia Gambero Rosso significa entrare in un immaginario collettivo, diventare una meta per chi cerca non solo un pasto eccellente, ma un’esperienza gastronomica completa. È un premio che racconta anche un cambiamento di sensibilità: sempre più spesso, le grandi guide premiano non soltanto la perfezione tecnica, ma anche l’autenticità e il carattere.

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Quanti ristoranti seleziona la guida e cosa significano i numeri

La Guida Ristoranti d’Italia 2027 del Gambero Rosso non è semplicemente una classifica dei migliori dieci o venti indirizzi: è un lavoro capillare che quest’anno ha selezionato 2.573 ristoranti su tutto il territorio nazionale, con ben 316 nuove entrate. Un numero che racconta la vitalità straordinaria della ristorazione italiana, capace di rinnovarsi costantemente pur restando ancorata alle proprie radici.

Le nuove entrate sono particolarmente interessanti da monitorare: spesso anticipano tendenze che nel giro di qualche anno diventeranno mainstream. Vale la pena sfogliare quella sezione con attenzione, perché tra i 316 nuovi indirizzi si nascondono probabilmente i grandi nomi di domani. La guida, disponibile ogni anno in libreria e sul sito ufficiale di Gambero Rosso, è uno strumento prezioso non solo per i gourmet incalliti, ma per chiunque voglia orientarsi nel panorama gastronomico italiano con un riferimento affidabile.

Come usare la guida per pianificare le tue esperienze a tavola

Molti lettori si avvicinano alla guida ristoranti Italia Gambero Rosso cercando i nomi più famosi, quelli in cima alla classifica. Ma il consiglio più utile è un altro: esplora per regione, per tipologia, per fascia di prezzo. La guida premia anche trattorie, osterie e bistrot che offrono un rapporto qualità-prezzo straordinario, lontani dai riflettori dei grandi premi internazionali ma capaci di regalare pasti indimenticabili.

Cerca per territorio: se stai pianificando un viaggio, usa la guida come bussola gastronomica regione per regione.

se stai pianificando un viaggio, usa la guida come bussola gastronomica regione per regione. Leggi le schede descrittive: i punteggi sono utili, ma le descrizioni raccontano il carattere di ogni locale, il tipo di cucina, l’atmosfera.

i punteggi sono utili, ma le descrizioni raccontano il carattere di ogni locale, il tipo di cucina, l’atmosfera. Presta attenzione alle nuove entrate: sono spesso i ristoranti più dinamici, quelli con più energia e voglia di stupire.

sono spesso i ristoranti più dinamici, quelli con più energia e voglia di stupire. Non trascurare i premi speciali: il ristorante dell’anno, la migliore carta dei vini, il miglior servizio — sono segnali preziosi su dove sta andando la ristorazione italiana.

il ristorante dell’anno, la migliore carta dei vini, il miglior servizio — sono segnali preziosi su dove sta andando la ristorazione italiana. Confronta le edizioni: tenere d’occhio i movimenti nella classifica di anno in anno aiuta a capire quali cucine stanno crescendo e quali si stanno consolidando.

Cosa ci dice questa edizione sul futuro della cucina italiana

Il trionfo di Il Reale e la vitalità delle nuove entrate raccontano una ristorazione italiana in ottima salute, capace di competere ai massimi livelli mondiali pur rimanendo profondamente radicata nel proprio territorio. La guida ristoranti Italia Gambero Rosso edizione 2027 premia una cucina che non ha paura di essere italiana: che valorizza le materie prime locali, che rispetta la stagionalità, che racconta storie vere attraverso i sapori.

Che tu stia cercando il ristorante perfetto per un’occasione speciale, o semplicemente voglia scoprire qualcosa di nuovo vicino a casa tua, questa guida rimane uno degli strumenti più seri e autorevoli per orientarsi. Sfogliarla è già, in un certo senso, un piccolo viaggio gastronomico attraverso l’Italia — e la destinazione finale, qualunque essa sia, vale sempre la prenotazione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.