Ogni giorno, secondo gli esperti, si dovrebbero bere almeno 2 litri d’acqua al giorno per il benessere del proprio organismo. D’estate, poi, il consumo dovrebbe essere ancora maggiore per la perdita di liquidi dovuti al caldo e alla sudorazione eccessiva. Sempre più persone, poi, sono solite comprare acqua minerale al supermercato ma non tutte sono buone e hanno caratteristiche che favoriscono il benessere del proprio corpo.

Quando si entra in un supermercato, sono davvero tantissime le marche di acqua minerale in vendita. C’è chi punta sull’acqua che costa di più pensando che sia la più buona e chi, invece, punta a risparmiare cambiando sempre qualità di acqua e acquistando quella in offerta. Eppure, esiste un’acqua minerale che, non solo è considerata la migliore in commercio, ma è anche super economica.

Acqua minerale: questa è la migliore e il prezzo piace a tutti

Secondo un’indagine di Altroconsumo che ha analizzato le varie marche di acqua minerale in vendita, la migliore costa solo 0,17 euro al litro. Altroconsumo ha analizzato ben 21 marche di acqua minerale naturale, commercializzate in Italia. Il test ha analizzato le varie sostanze presenti nell’acqua e, al termine, ben sei bottiglie non sono state considerate buone avendo ottenuto un giudizio insufficiente legato alla presenza di Tfa (acido trifluoroacetico) che potrebbe avere effetti negativi sul fegato e sull’apparato riproduttivo.

Il Tfa, tuttavia, non è presente in tre marchi ovvero Blues Sant’Antonio (Eurospin), Conad Valpura e San Benedetto Eco Green Benedicta. Oltre a queste appena citate, nel complesso, sono 11 le bottiglie d’acqua che hanno ottenuto un giudizio ottimo. Tra tutte, però, secondo l’indagine di Altroconsumo, la migliore per qualità e prezzo è la Blues Sant’Antonio (Eurospin), che si aggiudica il titolo di Migliore del Test e di Miglior acquisto perché costa 0,17 euro al litro. Promossa a pieni voti anche l’acqua minerale Conad Valpura.

Sempre stando all’indagine di Altroconsumo, per la presenza di Tfa, le peggiori bottiglie d’acqua minerale in commercio sono l’acqua Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro (Lidl) e Levissima, quest’ultima anche per un’elevata quantità di arsenico.

Tra le acqua più vendute in Italia c’è anche l’Acqua Fiuggi, ma anche in questo caso l’indagine ha portato ad un giudizio negativo per il contenuto di arsenico e l’impatto ambientale dell’imballaggio.

Prima di acquistare bottiglie d’acqua, dunque, sarebbe opportuno controllare le varie sostanze presenti in una bottiglie e scegliere quella che, anche per il prezzo, sia la migliore per il benessere dell’organismo.