Ci sono dolci che sorprendono non solo per il gusto, ma per la semplicità con cui riescono a conquistare tutti, nessuno escluso. Niente cotture complicate, niente ingredienti introvabili,solo due elementi naturali, un pizzico di pazienza e il risultato è una piccola magia cremosa che profuma d’estate.

Questa mousse di pesche è l’esempio perfetto di come si possa unire bontà e salute in un solo cucchiaino, senza ricorrere a procedimenti complicati. È adatta a chi cerca un dessert senza zuccheri aggiunti, senza panna, senza gelatine e senza conservanti. Solo frutta fresca e albume.

È perfetta per chi vuole restare leggero, senza rinunciare al piacere di un dolce a fine pasto o a una merenda sfiziosa. Una mousse così è ideale anche per i bambini o per chi segue una dieta attenta, perché non contiene ingredienti artificiali né grassi in eccesso.

Prepararla richiede pochissimo tempo e l’unico passaggio davvero “tecnico” è montare bene l’albume, con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico. Il resto lo fa la dolcezza naturale della pesca, che con la sua consistenza succosa diventa protagonista assoluta di questo ottimo dolce adatto a tutti.

Ingredienti

150 g di pesca fresca e matura

1 albume (circa 40 g)

Per prima cosa, sbucciamo la pesca e tagliamola a pezzetti piccoli, andrà comunque frullata con un mixer fino a ottenere una crema omogenea e senza grumi. A parte, montiamo l’albume a neve ferma, ci vorranno pochi minuti, ma è importante che il composto sia stabile e compatto.

A questo punto, uniamo la purea di pesca all’albume, poco per volta, con movimenti delicati dal basso verso l’alto, per non smortare niente. Questo passaggio ti permetterà di ottenere una consistenza ariosa e soffice, proprio come le mousse già pronte che si trovano nei bar.

Versiamo la crema in due coppette e lasciamo riposare in frigo almeno un’ora, così prenderà la giusta consistenza per essere servita senza problemi. Il risultato sarà un dolce fresco, leggero e naturalmente zuccherato, perfetto per i giorni più caldi o per quando si ha voglia di qualcosa di buono.

Ricorda che puoi guarnirlo con una fettina di pesca, qualche fogliolina di menta o una spolverata di cannella, per dare un tocco personale alla ricetta. Inoltre, puoi personalizzarla con altra frutta, come fragole, mango o albicocche, per variare ogni volta, è il dessert perfetto per ogni occasione.