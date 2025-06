Sin da piccoli, i biscotti entrano a far parte della nostra alimentazione, e a quasi tutti piace inzupparli nel latte, nel cappuccino, nel caffè o anche nel tè. Essi hanno un sapore davvero unico, sono friabili, e costituiscono una vera e propria coccola che può avvenire al mattino, per colazione, oppure come merenda, nel pomeriggio.

Tuttavia, quando si è a dieta, si è soliti evitare di mangiare biscotti, anche se in realtà, se ci si fa consigliare da un nutrizionista, è possibile includere questo piacevole dolce, naturalmente con i dovuti limiti.

È infatti possibile non compromettere la dieta, selezionando i biscotti da inserire nella propria alimentazione, con cura. È molto importante, verificare gli ingredienti di cui sono composti, in modo da capire se possono essere integrati nel proprio regime alimentare.

Tenere alla propria salute è fondamentale per stare bene, ma questo non vuol dire che si debba rinunciare del tutto a gustosi pasti. Anzi. Tutto sta nel saperli bilanciare, perché quando c’è equilibrio si può star certi che si avrà uno stile di vita sano.

Quali sono, dunque, quei biscotti che è possibile inserire nella propria dieta? A spiegarlo è il nutrizionista Domenico Parise, con un video su Instagram.

4 biscotti da inserire nella propria dieta: lo svela il nutrizionista

Stare a dieta non significa dover fare rinunce esagerate, ma rimettersi sulla buona strada e avere un regime alimentare equilibrato, mangiando un po’ di tutto, variando.

Se si desidera inserire i biscotti all’interno della propria dieta, come spiega Parise, è necessario optare per quelli giusti, a colazione, ossia biscotti salutari. In linea generale, l’esperto chiarisce che sarebbe meglio preferire per biscotti a basso contenuto di grassi saturi, con pochi zuccheri semplici e che contengono parecchie fibre.

Queste caratteristiche, infatti, consentono di diminuire il rischio di problemi cardiaci, migliorare la glicemia, rendere più sazi e agevolare anche la salute dell’intestino. Parise chiarisce, inoltre, che alcuni tipi di biscotti, pur salutari, in apparenza, potrebbero avere ingredienti pro-infiammatori o non equilibrati.

Tra i biscotti approvati dal nutrizionista, ci sono i Frollini Conad con 100% farina integrale. Il medico gli dà, come voto, 8/10, perché sono ricchi di fibre. E ancora, Parise suggerisce i Dolcesenza allo Yogurt Misura, senza zuccheri aggiunti, dandogli voto 9/10, in quanto con pochi grassi e zuccheri. Altro consiglio sono i biscotti al miele Piacersi Conad, voto 7/10, che contengono pochi grassi. E infine, i Colussi (gli originali biscotti zuppalatte), voto 10/10, perché hanno grassi 9,5 x100 g e contengono più fibre.